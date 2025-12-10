ラキール 執行役員の李 斗豪が「Japan CxO Award 2025」オーディエンス部門ファイナリストに選出

株式会社ラキール

株式会社ラキール（本社：東京都港区、代表取締役社長：久保 努、以下「ラキール」）は、執行役員 開発統括本部 基盤開発ユニット長である李 斗豪が、「Japan CxO Award 2025」において、オーディエンス部門のファイナリストとして選出されましたことをお知らせいたします。

「Japan CxO Award」は、次世代リーダーのロールモデルとなるCxOを選出する日本最高峰のアワードです。CxOの優れた功績を表彰し、そのキャリアの魅力と重要性を社会に広めることを目的としており、2025年12月8日にはファイナリストが集う表彰式が開催されました。

オーディエンス部門は、ご本人の実績に加え、多くの方々から寄せられた熱意ある投票や応援コメントなど、支持の大きさを基準に選出される部門です。

今回の選出は、李の技術開発における卓越したリーダーシップと社内外から寄せられた厚い支持、さらにはラキールのDX推進に対する継続的な取り組みが高く評価されたものと考えております。

■李 斗豪プロフィール

2003年からSI業界でキャリアを開始。Java、.NETなどを用い、多様な業界のプロジェクトに従事。2015年からは製品開発に転向し標準化とフレームワーク開発を推進。現在は執行役員 開発統括本部 基盤開発ユニット長として、クラウド型アプリケーション開発・運用基盤「LaKeel DX」の基盤開発を統括し、技術的負債を抱えがちな従来型システム開発の構造改革に挑み続けています。

■LaKeel DXについて

LaKeel DXは、日本発のクラウド型システム開発・運用基盤です。最大の特徴は、機能の一つひとつを「部品」として開発し、それらを組み合わせて業務システムを構築できる点にあります。部品単位で追加・入替が可能なため、システムを常に最新の状態に保つことができ、従来のような大規模なリプレイスが不要です。この仕組みにより、永続的に使い続けられる「サステナブルソフトウェア」を実現しました。この部品を組み合わせる技術は特許を取得しており、スクラッチ開発の「柔軟性」とパッケージ製品の「効率性」という、両方のメリットを同時に享受することができます。

LaKeel DXサービスサイト：https://dx.lakeel.com/feature_dx/

■「Japan CxO Award 2025」について

時代を牽引し、社会に最も大きなインパクトを与えた「次世代リーダーの『ロールモデル』となるCxO」を顕彰するものです。

＜表彰部門一覧＞

事業部門、技術部門、経営管理部門、人材部門、セールスマーケ部門、クロスドメイン部門、グローバルチャレンジ部門、ローカルリーダー部門、U40部門、ハードシングス部門、オーディエンス部門

※各部門内では、売上規模や従業員数に応じてクラス分けが行われ、クラスごとにファイナリストの中から最優秀賞が選出されます。

＜選考基準＞

事業成長インパクト、イノベーションと挑戦性、社会的・業界的影響力、リーダーシップとチーム形成力、 ステークホルダー調整力、長期視点と持続可能性、CxOとしての人間的魅力

「Japan CxO Award 2025」公式サイト：https://japancxoaward.org/ (https://japancxoaward.org/)

■株式会社ラキール

2005年6月10日創立。2012年8月より独自のプロダクトブランドLaKeel（ラキール）シリーズの提供を開始。クラウド型システム開発運用基盤「LaKeel DX」を中心に、先進的なアーキテクチャと深い業務理解を基に構築された15種類のプロダクトを展開しています。2021年7月東京証券取引所マザーズ（現グロース）市場に上場。ビジネスのコアに変革をもたらすプロダクトを提供し続け、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援しています。また3年連続「健康経営優良法人」に認定され、従業員が安心して挑戦できる働く環境づくりにも力を入れています。https://www.lakeel.com

