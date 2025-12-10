“洗える”せいろで蒸し料理をもっと手軽に！竹せいろのお悩みを解消する“ステンレス”せいろ新登場
2025年12月17日発売 すっきり暮らすステンレスせいろ
株式会社ビーワーススタイルは、新潟県三条市で金属加工商品をはじめとした様々な家庭用品を企画・販売しています。この度、「衛生面が気になる」「お手入れが大変」「収納に場所を取る」といった竹製せいろの悩みを解消する新商品「すっきり暮らすステンレスせいろ」を2025年12月17日(水)に発売いたします。
洗える＆食洗機対応で衛生的
洗剤での丸洗い可能なステンレスせいろ
竹製せいろでは難しかった「洗剤での丸洗い」が可能です。使用後は洗剤でしっかり洗え、食洗機にも対応。（※ガラス蓋のみ非対応）調理後も手間なく清潔に保てるので、衛生面でも安心です。
さらに、竹製せいろのように乾燥管理に気を遣う必要がなく、カビの心配も不要。収納時も気兼ねなく置いておけます。いつでも清潔に使える安心仕様です。
クッキングシート不要で肉や魚も直接OK
お肉や魚を直接置いてもOK
蒸しに使った水でスープが完成
ステンレスならではの特長として、食材のにおい移りがしにくく、肉や魚も直接置いて調理できます。クッキングシートを使わず蒸すことで余分な油が自然に落ち、肉や魚はヘルシーに仕上がります。さらに、後片付けの手間も減らせるのが大きな魅力です。
また、蒸しに使った水には食材のうま味がたっぷり凝縮されています。そのままスープやお味噌汁に活用すれば、栄養も風味も逃さずもう一品が完成。「調理しながら次の料理のベースができる」という効率の良さも、毎日の食卓に嬉しいポイントです。
ほったらかしで同時調理、忙しい日も効率的に
ほったらかしで一度に調理
せいろで調理した食卓
せいろの大きな特長は、一度に複数の食材を同時に蒸せることです。火にかけておくだけで「ほったらかし調理」が可能なため、忙しい日でも効率よく食卓を整えることができます。
調理中に手を取られることが少なく、他の家事や準備と並行できるのも嬉しいポイントです。
お弁当の準備もスムーズ
せいろで調理したお弁当
さらに、一度に複数の食材を調理できるため、お弁当作りにも最適です。忙しい朝でも、支度をしながら「ほったらかし調理」でお弁当の準備が進められるので、限られた時間を賢く活用できます。
使い方に合わせて選べる浅型・深型の2タイプ
手軽に使える「浅型」
食卓にそのまま出せる
浅型は食卓にそのまま出せるため、できたての美味しさを楽しめます。お皿に移し替える手間がなく、余計な洗い物も増えません。
高さのある食材なら「深型」
二段調理ができる便利なざる付き
一方、深型は茶碗蒸しやプリンなど高さのある容器に対応し、幅広い料理に活躍します。また、深型に付属しているざるを使えば二段調理も可能で、食材を同時に蒸せるため時短につながり、品数も自然に増やせます。
お手持ちの鍋が蒸し器に早変わり
お手持ちの鍋が蒸し器に早変わり
対応サイズは20～26cm
収納時もコンパクト
専用の仕切り板が鍋のフチにぴったりフィットし、普段使いの鍋やフライパンを蒸し器として活用できます。対応サイズは20～26cmと幅広く、ご家庭にある鍋で気軽に蒸し料理を楽しめます。（※形状により適合しない場合があります）
収納時もコンパクトで場所を取らないため、キッチンの限られたスペースでも安心。「使いたいときにすぐ取り出せて、使い終わったらすぐ片付けられる」手軽さが、毎日の調理をぐっと快適にしてくれます。
商品詳細
すっきり暮らすステンレスせいろ 浅型
♦型 番 OJ-195003S
◆サイズ 蓋セット時 / (約)W260×D207×H110mm
本体内寸 / (約)直径200×深さ65mm
◆材 質 本体 / ステンレス鋼
ガラス蓋 / 強化ガラス、木(ウレタン塗装)
◆重 量 本体(蓋セット時) / (約)0.66kg
◆価 格 4,620円（税込）
◆原産国 日本製(ガラス蓋のみ中国製)
すっきり暮らすステンレスせいろ 浅型 仕切り板付き
♦型 番 OJ-195004S
◆サイズ 本体(蓋セット時) / (約)W260×D207×H110mm
本体内寸 / (約)直径200×深さ65mm
仕切り板 / 直径277×H25mm
◆材 質 本体・仕切り板 / ステンレス鋼
ガラス蓋 / 強化ガラス、木(ウレタン塗装)
◆重 量 本体(蓋セット時) / (約)0.66kg
仕切り板 / (約)0.16kg
◆価 格 5,720円（税込）
◆原産国 日本製(ガラス蓋のみ中国製)
すっきり暮らすステンレスせいろ 深型(ざる付き)
♦型 番 OJ-195005S
◆サイズ 蓋セット時 / (約)W260×D207×H140mm
本体内寸 / (約)直径200×深さ85mm
◆材 質 本体・ざる / ステンレス鋼
ガラス蓋 / 強化ガラス、木(ウレタン塗装)
◆重 量 本体(蓋セット時) / (約)0.77kg
◆価 格 6,600円（税込）
◆原産国 日本製(ガラス蓋のみ中国製)
すっきり暮らすステンレスせいろ 深型 仕切り板付き(ざる付き)
♦型 番 OJ-195006S
◆サイズ 蓋セット時 / (約)W260×D207×H140mm
本体内寸 / (約)直径200×深さ85mm
仕切り板 / 直径277×H25mm
◆材 質 本体・ざる・仕切り板 / ステンレス鋼
ガラス蓋 / 強化ガラス、木(ウレタン塗装)
◆重 量 本体(蓋セット時) / (約)0.77kg
仕切り板 / (約)0.16kg
◆価 格 7,700円（税込）
◆原産国 日本製(ガラス蓋のみ中国製)
すっきり暮らすステンレスせいろ 仕切り板単品
♦型 番 OJ-195007
◆サイズ 直径277×H25mm
◆材 質 ステンレス鋼
◆重 量 (約)0.16kg
◆価 格 1,650円（税込）
◆原産国 日本製
会社概要
「2017年度グッドデザイン賞」を受賞した、思わず鼻歌が出るような使い心地のキッチンツールブランド『hanauta/ハナウタ』をはじめ、「2021年度グッドデザイン賞」を受賞した、歌うようにゴキゲンな気分になれるキッチンツールブランド『UtaU／ウタウ』など、人が心地よく暮らすための生活用品を企画・販売。
♦所在地：新潟県三条市須戸新田213番地3
♦代表：代表取締役 岡本朋和
♦資本金：10,000,000円
♦事業内容：生活用品の企画・デザイン、販売、オリジナル商品の企画・デザイン、製作、販売
♦設立日：2004年6月
Webサイト：https://www.beworth.jp/
