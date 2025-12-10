徳島県への招待状ネクストキャンペーンについて

徳島県

徳島の魅力を自動発信する仕組みを強化し、万博後も継続的な人の流れを創出することを目的に実施する徳島県への招待状ネクストキャンペーン「徳島広報０円バス」について、１月運行分の申込スケジュールが決定しましたので、お知らせします。

（下線部が前回プレスリリース時からの追加情報及び変更点となります。）

■ 徳島県への招待状ネクストキャンペーン「徳島広報０円バス」

（１）内容

ＳＮＳで徳島の魅力を発信していただける方を対象とした、大阪発徳島行の無料片道バス「徳島広報０円バス」を運行します。

※１月１７日（土）、１８日（日）は大塚国際美術館が閉館日のため、徳島駅直通便となります。

（２）申込み

本キャンペーンは先着順で申込みが必要となります。

○先行申込み（未使用の「徳島県への招待状クーポン」をお持ちの方のみ申込可能）

○一般申込み（一般申込枠を一定数確保しております。）

詳細はネクストキャンペーンサイトをご覧ください。

