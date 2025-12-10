【開運祈願！】年末年始を彩る最高級の運試し！超希少「白州25年」が当たるウイスキー福袋【2026 福袋みくじ】予約好評受付中

新年を寿ぐ！【2026 福袋みくじ】は幸福を呼ぶ特別なサプライズ

株式会社アップライジング【2026 福袋みくじ】超大吉は白州25年

新しい一年の始まりにふさわしい特別な福袋【2026 福袋みくじ】。

お正月の運試しとして楽しめるよう、大きなサプライズと喜びを込めてご用意しました。

価格は 5,980円（税込・送料無料） と手に取りやすいながら、ラインナップには国内外で人気を誇るジャパニーズウイスキーが勢揃い。466口限定で、どのボトルが届くか分からない“選べない楽しさ”こそが、年末年始のひとときを華やかに彩ります。

なかでも注目は、超大吉に設定された「白州25年」。

25年の歳月を重ねた深い熟成感と極めて高い希少価値から“幻のウイスキー”と称される逸品です。市場でもほとんど流通しないこの一本との出会いは、新しい一年を最高の形でスタートさせる“開運”の象徴となるでしょう。

【2026 福袋みくじ】 ラインナップ（全466口限定）

超大吉：白州25年（1本）

大大吉：山崎12年（1本）

大吉：山崎シングルモルト（3本）

中吉：白州シングルモルト（3本）

喜吉：響 JAPANESE HARMONY（3本）

福吉：矢部 ブレンデッドウイスキー（5本）

縁吉：宮城峡 シングルモルト（5本）

幸吉：竹鶴 ピュアモルト 白ラベル（5本）

宝吉：知多 シングルグレーン（3本）

栄：巳乃霞 グレーンウイスキー（235本）

吉：はなぐり ブレンデッドウイスキー（202本）

合計：466口限定

販売詳細：年内発送で、新年の乾杯を豪華に彩る！

商品名：2026 福袋みくじ

価格：1口 5,980円（税込・送料無料）

販売口数：466口限定（完売次第終了）

予約受付開始日：2025年12月9日

発送期間：2025年12月25日（木）～12月28日（日）

販売場所：

主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり

自社倉庫で商品を管理自社倉庫 出荷の様子お客様からお寄せいただいたレビュー

株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。

購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。

この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。

ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、

1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。

どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、

日常にささやかな高揚感を添えてくれます。

タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。

憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。

箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。

そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、

あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。

会社概要と問い合わせ先

会社名：株式会社アップライジング

宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F

TEL：0985-77-9039

MAIL：uprisingood@gmail.com

■ 主要販売チャネル

タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。

