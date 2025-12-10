【バイオケミカル発想】新スキンケアブランド「libio」始動！

株式会社BioChem Product

株式会社BioChem Product（本社：埼玉県川越市 代表取締役社長 村瀬真由美）は、バイオケミカルに着目した新ブランド「libio（リバイオ）」のローンチに伴い、この度、応援購入サービス「Makuake」プロジェクトを2025年12月10日14時に開始いたします。（2026年1月29日終了）

https://www.makuake.com/project/libio/

・「libio」誕生

PDRN dual essence

libio -live with biochemical

バイオケミカルの力を通じて一人ひとりの「自分らしさ」を引き出すケアを目指しています。

バイオケミカル＝Bio + Chemicalとは

生物や生命体の中で起こる化学的なプロセスや反応。

DNA、タンパク質、酵素などの働きが肌再生や抗酸化をサポートします。

株式会社BioChem Productは、バイオケミカル由来の成分、とくにグループ企業有限会社バイオケムが製造する「PDRN※」に着目し、高い技術で抽出した高品質な原料を使用し、原料メーカーならではの知見を活かした商品開発に取り組んでいます。

※加水分解DNA-Na（保湿、整肌）

・PDRN dual essence -顔と頭皮をケアする化粧水

最近、美容業界や韓国コスメでも注目をあびるサーモン由来の「PDRN※」。

肌のハリや弾力UPなどアンチエイジングでも話題ですが、じつは「顔」だけでなく「頭皮」もケアできるとても優れた成分です。

顔と頭皮は、ひと続きの皮膚。

表情や髪型だけでなく、頭皮の状態も顔まわりの印象に関わっています。

けれど頭皮は紫外線、大気中の微粒子、ドライヤーの熱など日々さまざまな外的要因にさらされています。

気づかないうちに乾燥、ごわつき、ベタつきなどが積み重なり、髪の仕上がりや肌印象にまで影響を与えることも。

だからこそ、顔と同じように頭皮のケアも大切。

libioの「PDRN dual essence」は、これ1本で顔と頭皮をケアできる新発想の化粧水。

PDRN※がこれまでにない新しいケア習慣を提案いたします。

テクスチャーは、サラッとしており、スプレー式で簡単にケア。

忙しい毎日にも取り入れやすい設計です。

3つのこだわり

feature01 処方へのこだわり

「顔と頭皮、トータルケアできる成分だけで設計」

PDRN※を含むすべての成分は、顔と頭皮に適する成分のみで設計、処方されています。

ISO22716取得済みの国内工場と共同開発いたしました。

「低刺激処方」

アルコール、パラベンなど刺激の強い成分は使用していません。

パッチテスト、スティンギングテスト済みです。

※すべての人に皮膚刺激が起こらないというわけではありません。

feature02 原料へのこだわり

「高い純度と高品質のPDRN※」

直接原料メーカーより純度と品質にこだわった原料を調達。

浸透力を高めるため低分子化しています。

そして、10,000ppmと贅沢に配合。美容液に近いエッセンスです。

PDRN※・・・保湿し肌のキメを整え、ハリ、弾力を向上

頭皮環境を整え毛髪にハリ、こしを与える

有限会社バイオケム陸前高田工場

有限会社バイオケム

株式会社BioChem Productグループ企業

鮭の白子から医薬品の原料「プロタミン」や化粧品、健康食品の原料「DNA-Na（PDRN)」等を抽出する高度な技術を開発。

「美肌成分を贅沢に配合」

PDRN※以外にも肌に嬉しい成分を贅沢に配合しております。

ナイアシンアミド ・・・透明感とハリを与え肌本来の力を引き出す

ヒアルロン酸 ・・・高い保湿力で肌を乾燥から守り水分・油分を補い保つ

セラミドNG,AP,AP ・・・肌本来の防御力を支える、ヒト型セラミド複合処方

グリチルリチン酸2K ・・・肌荒れを防ぎ、揺らぎにくい肌環境へ導く

センブリエキス・・・頭皮環境を健やかに保つ

「5種の植物エキス」

アカツメクサ花エキス ・・・保湿や肌のバランス維持

エーデルワイスカルス培養エキス・・・ 肌環境を整える

リンゴ果実培養細胞エキス・・・肌にうるおいを与える

ユズ果実エキス ・・・保湿

アシタバ葉茎エキス・・・肌にハリを与える

feature03 浸透へのこだわり

独自技術 B-DDS （Direct Delivery System）を採用

親油性の肌にも水溶性の有効成分を効率よく角層に素早く届ける技術

本来、肌の角層は親油性のため水溶性有用成分は浸透しにくいが、水溶性有用成分を含む「B-DDS」がバリア機能として働く液晶構造と近い性質になり角層への浸透をサポートする。

商品概要

商品名 libio PDRN dual essence

価格/内容量 \5,940 （税込）/ 120mL

一般発売日 2026年2月中旬

会社概要

社名 株式会社BioChem Product

住所 〒350-0814 埼玉県川越市平塚84-3

代表 村瀬 真由美

公式HP https://biochemproduct.co.jp/

libio公式Instagram https://www.instagram.com/libio_official/

お問い合わせ先

BioChem Productサポート

E-mail：contact@biochemproduct.co.jp

フリーダイヤル：0120-772-332 ※お客様専用

営業時間：平日 10:00～17:00 (土日祝を除く)