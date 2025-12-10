初めての方限定！“5日間のお試し体験”ダイアナ《なりたい自分お試し体験》 12月19日(金)よりスタート

株式会社Dstyleホールディングス

プロポーションづくりの総合コンサルティング企業、株式会社ダイアナ（東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：徳田充孝）は、2025年12月19日(金)～2026年3月31日(火)まで、初めての方限定「なりたい自分お試し体験」を実施いたします。

ダイアナ独自の採寸技術とプロポーション理論に基づき、理想体型“ゴールデン・プロポーション”を算出し、現状との差を“見える化”。さらに、補整下着やボディメイクアイテムを5日間お試し＆そのままプレゼントする特別体験プログラムです。

女性向け9コース・男性向け6コースから選べるため、お一人おひとりの悩みに寄り添いながら変化を導きます。

※お試し体験価格1,650円(税込)/ダイアナご体験者様からのご紹介は825円(税込)です。

■「なりたい自分お試し体験」とは

期間限定：2025年12月19日(金)～2026年3月31日(火)

対象：初めてダイアナをご利用される方

特徴：プロのカウンセラーによる採寸・カウンセリング＋ご自宅で5日間の商品お試し

コース選択：女性版9コース／男性版6コースから選択可能

■体験の流れ

1. プロのカウンセリングを体験

【カウンセリング＋ボディサイズ採寸】

チーフプロポーションカウンセラーが現在の体型や「なりたい自分」のイメージをヒアリング。

正確な採寸で数値をお伝えします。

【お悩みに合った体験コースを体験】

正しいサイズの補整商品を着用し、全身の変化を体感。

【カルテ作成とカウンセリング】

採寸結果と理想の体型を記載したカルテを作成し、理想に近づくためのアドバイスを行います。

2. 無料体験レッスンを実践

・ご希望コースの商品をお渡しし、使用方法やレッスンを体験。

・商品はご自宅で5日間お試しいただけます。

3. 体験後の比較・アドバイス

・サロンで体験前後の変化を比較し、感想をヒアリング。

・アンケート回答後は、体験いただいた商品をそのままお持ち帰りいただけます。

■体験商品ラインアップ

【女性版９つのコース】

1. 真実の「着るエステ(R)」体験：補整下着 ダイアジェンヌ ブラジャー

2. 魅力ボディ体験：補整下着 リセ ナチュール セミロングブラジャー

3. ヒップラインフィット体験：補整下着 ダイアジェンヌ ショーツ(2枚組)

4. すらり美脚サポート体験：ピュアグランデNo.140トウフィット

5. 気になる部分の集中ケア体験：ノエマ プロ インテンス ボディマッサージジェル

6. 生まれ変わった、わたしの肌ケア体験：ディアナージュ ケキュア ルミナス(クレンジング＆フェイスフォーム)

7. ダイエットでヘルシーボディ体験：セルディアシリーズ

8. ふんわりキレイ、ヘアケア体験：サターシェ 薬用育毛エッセンス

9. 親娘体験：お子様は「ジュニアブラ体験」または「ファーストブラ体験」

【男性版６つのコース】

1. 男前「体験サポート」体験：エスポワールド メンズガードル

2. 男前「肌ケア」体験：ディアナージュ オム

3. 生まれ変わった、わたしの肌ケア体験：ディアナージュ ケキュア ルミナス(クレンジング＆フェイスフォーム)

4. 気になる部分の集中ケア体験：ノエマ プロ インテンス ボディマッサージジェル

5. ダイエットでヘルシーボディ体験：セルディアシリーズ

6. ふんわりキレイ、ヘアケア体験：サターシェ 薬用育毛エッセンス

■開催概要

期間：2025年12月19日(金)～2026年3月31日(火)

対象：初めてダイアナをご利用される方

申し込み方法：ダイアナ公式HP

女性版：https://www.diana.co.jp/ex/kiruesthecp/

男性版：https://www.diana.co.jp/mens/

■株式会社ダイアナについて

「女性美の原点はプロポーションの美しさにある」という理念のもと、プロポーションづくりの総合コンサルティング企業として全国に約740サロンを展開し、97万人以上※にコンサルティングを実施。健やかなプロポーションづくりによる美の満足を多くの女性に提供する女性美のトータルソリューションカンパニー。(※2024年12月末現在)

・会社名：株式会社ダイアナ

・Dstyle group.代表 代表取締役会長兼社長：徳田充孝

・本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23

・カスタマーセンター（ご相談窓口）： TEL 0120-22-8866

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・外国法人上海ダイアナ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL https://www.mente-s.jp/