植物療法士・森田 敦子氏と共同開発、新ウェルネスブランド「Le bois Sens」誕生。

株式会社INFINIX HOLDINGS

株式会社INFINIX HOLDINGSのグループ会社である株式会社WELLAFLOW (本社：東京都品川区／代表取締役：藤井 智子) は、植物療法士・森田 敦子氏との共同開発で植物の力で心身を整えるウェルビーイングブランド 【 Le bois Sens (ルボアサンス) 】をローンチいたします。

第一弾として、お悩み別に選べる “ハーブティー5種類” を発売

発売前のサロン先行導入では、すでに“体感のあるハーブティー”として話題となり、美容サロン・インフルエンサーの間で注目が高まっています。

販売は公式サイトにて、2025年12月11日 (木) より開始いたします。

■公式Instagram

https://www.instagram.com/lebois_sens/

■公式WEBサイト

https://leboissens.com/

■森田敦子氏 Instagram

https://www.instagram.com/atsuko1705/

Le bois Sens (ルボアサンス) とは？

五感で満たすセルフケアブランド

Le bois Sens はフランス語で「感性の森」。 “飲む・香る・塗る・蒸す”という植物との4つの触れ合いを通して、心身のバランスを整え、本来の調子を取り戻すためのブランドです。

植物は古来より人々の生活と健康を支えてきました。

Le bois Sens は、その植物の知恵を現代のセルフケアに落とし込み、“本来の自分の調子”を取り戻すためのブランドです。

第一弾としてハーブティー、今後別商品の展開や店舗展開も視野に入れています。

植物療法士・森田 敦子氏

Le bois Sens は、植物療法士・森田 敦子氏 (株式会社サンルイ・インターナッショナル代表取締役／本社：東京目黒区) との共同開発により誕生しました。森田氏は、日本における植物療法士の第一人者であり、フィトテラピーが日本に根付く20年以上も前にフランス国立パリ13大学医薬学部で植物療法を学び、日本で植物療法の普及に努めてきました。

本ブランドでは、

「ただ美味しいだけのハーブティーでは終わらせないこと」「体感を積み重ね、セルフケアとして続けられること」

この2点を重要な軸として、ブレンド設計を行いました。森田氏の専門的な知見をもとに、植物それぞれの特性を活かしながら、香り・味・飲み続けやすさのバランスを丁寧に調整。

さらに、サロン現場や日常生活での使いやすさにも配慮し、「続けることで、自分の調子に気づける」そんなセルフケア体験を目指しました。

Le bois Sens のハーブティーは、植物療法の考え方を土台にしながら、忙しい現代を生きる人に寄り添う、“現代のための植物セルフケア” として設計されています。

五感をほどき、内側から豊かさが育つ一杯です。

高クオリティのブレンド設計

Le bois Sens の特徴は、

・ 香り・味だけに偏らない

・ 効果実感を重視したブレンド

・ 日常に無理なく続けられる味の設計

サロンオーナー・セラピストの声をもとに、「飲んで終わり」ではなく

“体が喜ぶ感覚がわかる”ハーブティー を目指しました。

商品情報

No.1 “Valerian Relax” バレリアンリラックス

効果・効能：自律神経、睡眠

パッションフラワーやバレリアン、リンデンがゆらいだ心を深くゆるめ、眠る前のリラックスルーティンとして。

No.2 “Dandelion Cleanse” ダンデリオンクレンズ

効果・効能：デトックス・めぐり



ダンデリオン、ネトル、ナツメグやカルダモンなど伝統的デトックスハーブとスパイスをブレンド。

身体の“滞り”をため込みたくない方に。

No.3 “Chestberry Balance” チェストベリーバランス

効果・効能：ホルモンバランス

チェストベリー×メリッサでリズムの揺らぎに寄り添う処方。

気分の波やPMSが気になる方へ。

No.4 “Ginger Warm” ジンジャーウォーム

効果・効能：冷え・活力

ジンジャー、シベリアンジンセン、ゴツコラで内側から温め、代謝をサポート。

冷えや代謝が気になる方へ。

No.5 “Roselle Sweet” ローゼルスイート

効果・効能：抗酸化・ツヤ

ローズヒップ・ローゼル・ザクロでビタミンCをチャージ。内側からうるおいと明るさを。

販売情報

ブランド名： Le bois Sens (ルボアサンス)

発売日： 2025年12月11日 (木)

商品カテゴリー： ハーブティー (5種類)

内容量：60g

値段：税込 5720円

販売： サロン専売／公式オンラインショップ

公式オンラインショップ：https://leboissens.square.site/

発売を記念し、インスタライブ配信決定！

Le bois Sensの共同開発者、植物療法士・森田 敦子氏と株式会社INFINIX HOLDINGS・代表 森 翔太による「インナーケア」をテーマにしたインスタライブを配信予定です。

12/11 (水) 19:00～、お見逃しなく。

代表メッセージ

株式会社WELLAFLOW 代表 藤井 智子

日常に寄り添う、心と体のウェルビーイング。

「持続可能なウェルビーイング」を掲げ、ポールシェリー製品を通じて皆さまの心と体の健康に寄与するために会社を設立しました。私たちは、エステサロンでのボディケアが日常の一部として定着し、自分の心身と向き合う時間が自然に生活に溶け込む社会を目指します。心と体のバランスが整うことで人は本当の意味で「自分らしく」生きることができる。そして、自分の情熱を注げる何かと出会ったとき、人は内側から輝き出します。WELLAFLOWは、そんな人生の土台を支える存在でありたいと思っています。

株式会社WELLAFLOW

熱中できる人生を、すべての人に。

私たちは、“持続可能なウェルビーイング”を軸とし、人が本来持つエネルギーと美しさがあふれる社会の実現を目指します。 商品・サービスそして人との出会いを通じて、自分らしい情熱を見つけるきっかけを提供し続けます。