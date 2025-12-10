株式会社Neo

【開始10分で目標達成123%！】吸盤式なのに驚きの安定感！使う時だけ貼り付ける、新発想のスタンド「かるピタ」Makuakeにて先行販売開始

プロジェクト開始わずか10分で123%達成！支援者が殺到する理由とは？

ポータブルPCスタンドの常識を変える革新的な製品が誕生しました。新ブランド「Veluxy」が満を持してリリースする「かるピタ」が、クラウドファンディングサイトMakuakeにて先行販売を開始し、《開始わずか10分で目標金額の123%を達成》するという驚異的なスタートを切りました。



「貼りっぱなし」でも「かさばる」でもない、第三の選択肢

「もっと自由に使えるスタンドがあったら…」

そんなシンプルな想いから生まれた「かるピタ」。既存のスタンドの不満を徹底的に解消した、まったく新しいアプローチの製品です。

❌ 粘着式：一度貼ったら剥がしにくい、ベタベタする、吸着力が落ちる

❌ 置き型：かさばる、持ち運びが面倒、重い

⭕ かるピタ（吸盤式）：使う時だけ付ける、何度でも使える、超コンパクト



驚きの5つの特長で、ノマドワーカーも学生も大注目！

1️⃣ ポケットに入る超コンパクト設計

ワンタッチで折りたたみ可能。6cm×3cmのコンパクトサイズ、重量わずか約45g。バッグはもちろん、ポケットにもすっぽり収まる携帯性が魅力です。

2️⃣ 耐久性抜群の亜鉛合金製で6kg耐荷重

17インチの大型ノートPCもしっかり支える頑丈設計。様々な場所で使うことを想定した耐久性で、長く愛用できます。

3️⃣ 3段階の高さ調整で快適な作業姿勢をキープ

画面位置が低いと首・肩・腰に負担がかかりますが、かるピタなら視線が上がり、長時間作業でも疲れにくい自然な姿勢を実現。さらにPC底面と机の間に空間ができることで放熱性も向上します。

4️⃣ 複数デバイスで使い回せる！

ノートPCだけでなく、タブレットやスマートフォンにも対応。付け替え簡単なので、仕事用PC、勉強用タブレット、動画視聴用スマホなど、シーンに応じて自由に使い分けられます。

5️⃣ 水洗い可能で吸着力が復活！

粘着式と違って、汚れたら水洗いOK！ホコリや皮脂が付着しても洗えば吸着力が復活します。いつでも清潔、いつでも快適に使えます。

こんな方におすすめ！

カフェやコワーキングスペースで仕事をする方

在宅ワークで姿勢の悪さが気になる方

出張や移動が多いビジネスパーソン

大学やオンライン授業でPCを長時間使う学生

複数のデバイスを使い分ける方

使う人の声を大切に。開発者の想い

「持ち運びが楽で、何度も使い直せるPCスタンドがあれば便利なのに」

――作業する場所を選びやすくなった今、そんなシンプルな想いから開発がスタートしました。

粘着式の「貼りっぱなし」という制約をなくし、置き型のような「かさばり」も解消したい。そこで辿り着いたのが、「吸盤式」という選択です。

《使いたい時に付けて、使わない時は外せる。何度付け外ししても吸着力は変わらず、ベタつきもない。複数のデバイスで使い回すこともできる。》

「もっと自由に、もっと快適に使えるスタンドを作りたい」という想いを形にした自信作です。

カラーはシルバーとブラックの2色展開

お使いのデバイスやお好みに合わせて選べる高級感のある仕上がり。亜鉛合金の質感が際立つデザインです。

【クラウドファンディング実施概要】

プロジェクト名： 着脱式なのに驚きの安定感！使う時だけ貼り付ける、新発想の吸盤PCスタンド「かるピタ」

プロジェクトURL： https://www.makuake.com/project/karupita/

プロジェクト期間： 現在実施中

最小支援単位： お得なMakuake特別価格から

配送予定： 2026年2月末までに配送完了予定

今すぐチェック！支援者続々増加中

開始10分で123%達成という圧倒的な支持を受けている「かるピタ」。"こんなの欲しかった！"の声が続々と届いています。

働く場所が自由になった今だからこそ、本当に使いやすいツールが求められています。

あなたの仕事環境、学習環境を劇的に変える「かるピタ」を、ぜひこの機会に応援購入してください！

▼プロジェクト詳細・応援購入はこちら▼

https://www.makuake.com/project/karupita/

