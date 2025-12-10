【Xmasフェス開催】今年最後のご褒美に、INNOCNウルトラワイドで作業効率も気分もアップ！
クリエイターも在宅ワーカーもゲーマーも。
この冬、INNOCNのウルトラワイドモニターで、デスクがもっと快適・もっと楽しくなる。
※在庫限り・早い者勝ち！予定数に達し次第、終了となります。
WR40 PRO - 冬の作業環境アップグレードに
INNOCN 40インチ ワイドモニター / WQHD / HDR600 / 144Hz / USB-C 90W
広い画面で作業効率UP。動画編集やゲームにも使える万能モデル。
今すぐチェック(https://geni.us/Xmas-prtimes-WR40pro)
🌟 WR44-PLUS - 年末進行も余裕でこなせる広さ
INNOCN 43.8インチ ウルトラワイドモニター / HDR600 / Type-C / G-Sync対応
複数アプリを快適に並べて“デュアル超え”の超ワイド体験を。
今すぐチェック(https://geni.us/Xmas-prtimes-WR44plus)
49C1R - 冬のリラックスタイムをもっと豊かに
INNOCN 49インチ ウルトラワイド 曲面モニター / 120Hz / Type-C 65W
映画鑑賞もゲームも、包み込まれるような没入感で冬休みを満喫。
今すぐチェック(https://geni.us/Xmas-prtimes-49C1R)
❄️ 40C1U - クリエイターへの最高のギフト
INNOCN 40インチ 5Kウルトラワイド / IPSパネル
設計、編集、デザイン作業が“広いキャンバス”で快適に。
今すぐチェック(https://geni.us/Xmas-prtimes-40C1U)
この冬、INNOCNと一緒に“快適デスク”を贈ろう
年末の忙しさも、冬のリフレッシュ時間も、
ウルトラワイドならもっと自由に、もっと楽しく。
この冬、INNOCNと一緒に“快適デスク”を贈ろう
年末の忙しさも、冬のリフレッシュ時間も、
ウルトラワイドならもっと自由に、もっと楽しく。
INNOCN Xmasフェスは12月23日まで。
お見逃しなく！