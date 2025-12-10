【法人特典公開】累計部数160万部突破！組長の一人娘と若頭のハートフル任侠コメディ最新刊『組長娘と世話係』15巻、12月10日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、コミックELMO『組長娘と世話係 15』（漫画：つきや）を2025年12月10日（水）に発売いたします。

法人別特典をご案内いたします！

法人別特典

『組長娘と世話係』15巻発売記念フェア 詳細

描き下ろしイラストはこちら！

■特典：イラストカード（非売品・2種）

■対象期間：2025年12月10日(水)～ ※特典がなくなり次第終了

■配布方法：フェア対象タイトルから１冊お買い上げごとにランダムで１枚プレゼント

【フェア対象書籍】「組長娘と世話係(1)～(15)」

■対象店舗はこちら(https://microgrouplibrary.com/web/files/%E7%B5%84%E9%95%B7%E5%A8%98%E3%81%A8%E4%B8%96%E8%A9%B1%E4%BF%8215%E5%B7%BB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E6%9B%B8%E5%BA%97%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf)

・画像はイメージです。

・配布特典には各店舗ご用意数に限りがございます。先着順にて予告なく終了となりますのでご了承ください。

・配布開始日は流通状況や店舗の事情等により前後する場合がございますが、予めご了承ください。

・店舗ごとに配布方法や、購入ルールなどが異なる場合がございます。各店舗のご案内に従ってご利用いただけますようお願い申し上げます。

コミックELMO『組長娘と世話係 15』書籍情報

※イラストはイメージですハードなストーリー展開の中に心温まる日常のエピソードが満載！桜樹組舎弟頭・杉原の過去編が掲載！仲間と再会した杉原。裏切りの代償とは――。

漫画：つきや

発売日：2025年12月10日

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48095/table/2507_1_f0c2bbe0758344bbcfe5e0a9f51c3ec7.jpg?v=202512100657 ]

組長娘と世話係 15 缶バッジセット＋描き下ろし小冊子付限定版

缶バッジセットの絵柄は全6種！

霧島、八重花、杉原3人が描かれた15巻の表紙イラストと、霧島＆杉原の描き下ろしイラスト、13巻表紙の八重花とサラのイラストを起用しています。

缶バッジの大きさは、直径約57mm。カバンにつけて、八重花たちと一緒にお出かけしてくださいね！

シリーズ好評発売中！

コミックELMO

笑って、ときめいて、ホロッと泣けるコミックが大集結！あなたの推しがきっと見つかる――

2025年12月10日発売！

「コミックELMO」は、マイクロマガジン社発の女性向けコミックレーベルです。

『組長娘と世話係』や、『なつめとなつめ』『＃神奈川に住んでるエルフ』など、 笑って、ときめいて、ホロッと泣けるコミックが大集結！

コミックELMOの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』でお読みいただけます。

コミックELMO公式サイト：https://comicelmo.jp/

コミックELMO編集部X：https://x.com/COMIC_ELMO

(https://x.com/COMIC_ELMO)Instagram：https://www.instagram.com/comic_elmo/

TikTok：https://www.tiktok.com/@comic_elmo

マイクロマガジン社

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

公式YouTubeチャンネルでは、様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！