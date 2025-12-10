空山基　自身最大の回顧展『SORAYAMA　光・透明・反射　ーTOKYOー』アンバサダーに俳優・窪塚愛流さんの就任決定！チケット発売開始！

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

このたび、アーティスト 空山基(そらやま はじめ)による過去最大規模の回顧展『SORAYAMA 光・透明・反射 ーTOKYOー』を、2026年3月14日（土）から5月31日（日）まで東京・京橋のCREATIVE MUSEUM TOKYOにて開催いたします。

本展のアンバサダーとして、俳優の窪塚愛流さんの就任が決定しました。窪塚さんは、日頃からご自身で絵を描かれるなどアートへの関心が高く、アクセサリーブランド「jiu（ジウ）」のプロデュースやアート／デザイン案件への参加など、俳優業にとどまらないクリエイティブな活動を行っています。さらに、俳優・モデルとしてファッション誌やラグジュアリーブランドのビジュアルに多数起用されるなど、新世代を代表するポップアイコンとして若い世代から厚い支持を集めています。こうした背景から、空山基の作品が持つファッション性や、本展が目指す幅広い層へのカルチャー訴求との親和性が高いと考え、今回のアンバサダー就任に至りました。会期中は、アンバサダーとして、展覧会オフィシャルカフェとのコラボレーション企画など、さまざまな取り組みも予定しています。

また、本展のチケットは、12月9日（火）17:00よりイープラス（https://eplus.jp/hajimesorayama/(https://eplus.jp/hajimesorayama/)）にて販売を開始し、現在好評発売中です。

チケット販売の詳細は、公式サイト（https://sorayama2026.jp/(https://sorayama2026.jp/)）をご参照ください。

本展では、空山が1978年にウィスキーの広告のために最初に描いたロボット作品や、恐竜、ユニコーンなど幅広くロボット造形を追求した最新のキャンバス作品、デザインを手がけたAIBO（アイボ）の原画や、エアロスミスのアルバムジャケットとして知られる代表作品に加え、最新の彫刻作品、新作の映像インスタレーションも展示。空山基が半世紀にわたり追い求めてきた、光・透明・反射という表現の核を圧倒的なスケールで体感できる極めて貴重な機会です。

窪塚愛流プロフィール/コメント

窪塚愛流

2003年生まれ。神奈川県横須賀市出身。2018 年の映画「泣き虫しょったんの奇跡」で俳優デビュー。2021年から本格的に俳優活動を開始。

コメント

空山さん最大の回顧展で、アンバサダーに就任させていただけたことは心から光栄に思い、とてもワクワクしています。

空山さんといえば代表されるのはロボット作品だと思います。無機質な物体に光を吹き込むその表現の可能性に未知なる魅力を感じています。

僕も絵を描くことが好きなので、空山さんの変わることのない興味への追求や、その情熱が数々の作品を生み出していて、そのエネルギーとさまざまな影響力は計り知れないと感じます。

このたびの機会にたくさんの作品に触れられることを楽しみにしています。

アンテナをはって、ディテールまで全部吸収して体感したいです！

チケット情報

【入館料】

※チケット価格はすべて税込み

＜当日券＞

一般：\2,500 / 学生（大学）：\1,800 / 学生（高校）：\1,500 / 子ども（小中学生）：\1,000

販売期間：3/14(土)～

販売場所：CREATIVE MUSEUM TOKYO チケットカウンター＆イープラス（https://eplus.jp/hajimesorayama/(https://eplus.jp/hajimesorayama/)）

＜前売券＞

一般：\2,300 / 学生（大学）：\1,600 /学生（高校）：\1,300 /子ども（小中学生）：\800

販売期間：12/9(火)～3/13(金)

販売場所：イープラス（https://eplus.jp/hajimesorayama/(https://eplus.jp/hajimesorayama/)）のみ

＜ペアチケット＞※前売券限定

\4,500

販売期間：12/9(火)～3/13(木)

販売場所：イープラス（https://eplus.jp/hajimesorayama/）のみ

※一般入場券2枚のお得なセット券を期間限定で発売中！

2名様でご来場の場合も、1名様で2回ご来場の場合もご利用いただけます。

【スペシャルチケット】

＜クリスタルストロベリーチケット＞全2種

\25,000

販売期間：12/9(火)～ ※なくなり次第終了

販売場所：イープラス（https://eplus.jp/hajimesorayama/(https://eplus.jp/hajimesorayama/)）のみ

＜オリジナルトートバッグ＆限定チャーム付きチケット＞ 全2種

\7,000

販売期間：12/9(火)～ ※なくなり次第終了

販売場所：イープラス（https://eplus.jp/hajimesorayama/(https://eplus.jp/hajimesorayama/)）のみ

開催概要

タイトル：SORAYAMA 光・透明・反射 ーTOKYOー

期間： 2026年3月14日(土)～2026年5月31(日) ※休館日：なし

時間：10:00～18:00

※(金)(土)および祝前日、GW4/28(火)～5/6(水)および5/31(日) 10:00～20:00

※最終入場は閉館30分前

会場： CREATIVE MUSEUM TOKYO（〒104-0031 東京都中央区京橋１丁目７－１ TODA BUILDING 6階）

企画 : NANZUKA

主催：ソニー・ミュージックエンタテインメント

企画協力：ソニー・クリエイティブプロダクツ

特別協賛：ソニー・ホンダモビリティ

展覧会ウェブサイト：https://sorayama2026.jp/

チケット販売サイト：https://eplus.jp/hajimesorayama/

X：@sorayama_2026 https://x.com/sorayama_2026

Instagram：@sorayama_2026 https://www.instagram.com/sorayama_2026/

TikTok：@sorayama_2026 https://www.tiktok.com/@sorayama_2026

コピーライト表記：(C)SORAYAMA