“夜あそび”MC13名＆そびーが集結！年末恒例の特別番組『声優と夜あそび2025 大忘年会SP』12月24日（水）夜8時30分より2時間半の独占無料生放送決定！今年も“やらかし大賞”を発表

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「アニメLIVEチャンネル」にて、2025年12月24日（水）夜8時30分より、特別番組『声優と夜あそび2025 大忘年会SP』を独占無料生放送するほか、“二次会”企画『声優と夜あそび大忘年会2025 二次会』を「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」（※1）にて独占生放送いたします。

このたび、独占無料生放送が決定した『声優と夜あそび2025 大忘年会SP』は、業界初の「ABEMA」オリジナル声優レギュラー番組『声優と夜あそび』年末恒例の特別番組です。各曜日が行った今年1番の“やらかし”をピックアップする毎年注目の“年間やらかし大賞”の発表をはじめ、MC陣たちの振り返りトークなど、1年を締めくくる特別な“夜あそび”を繰り広げます。

今年の“夜あそび大忘年会”にも、夜あそびMC陣が大集結。安元洋貴、入野自由、浪川大輔、小野賢章、花江夏樹、関智一、川島零士、森久保祥太郎、岡本信彦、福西勝也、芹澤優、長縄まりあ、金田朋子ら13名の夜あそびMCと公式キャラクター・そびーの出演が決定いたしました。さらに、番組にまつわる重大情報の解禁も予定しております。昨年は岡本信彦が“年間やらかし大賞”を受賞しきつい罰ゲームが執行されましたが、今年は果たして誰の手に渡るのか……お見逃しなく。

そして、放送終了直後の夜11時からは、こちらも毎年恒例となった忘年会出演者全員参加の“二次会”企画『声優と夜あそび大忘年会2025 二次会』を「ABEMA PPV」にて独占生放送。ここでしか見られない“夜あそび”ファン必見のさまざまな特別企画で、本編と合わせて“約3時間半”の大忘年会をお届けいたします。

さらに今年は“前夜祭”の放送も決定。金田朋子、そびーによる「繋（コネクト）」を、12月22日（月）、23日（火）夜10時より放送。臨時MCとして浪川大輔が初めて「繋」に出演いたします。

なお二次会PPVは、一般チケット1,500円（税込）で購入、視聴することができ（※2）、2026年1月24日（土）夜11時59分まで、見逃し配信で本編をお楽しみいただけます。

また、「ABEMAプレミアム（※3）」3大キャンペーンも決定。上記の“二次会”チケットを800円（税込）で購入いただけるほか、「ABEMAプレミアム」かつ二次会チケットを購入いただいた方の中から抽選で1名様に「MC全員のサイン入りKVポスター」をプレゼント。また、忘年会のアフタートークも「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」にて配信いたします。

盛り沢山な内容でお届けする『声優と夜あそび2025 大忘年会SP』。豪華声優陣たちとの特別な“夜あそび”で2025年を締めくくりましょう。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。ブラウザからのご購入、アプリ内でのご購入ともに、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は割引/キャンペーンの対象外となります。

■『声優と夜あそび2025 大忘年会SP』概要

▼「アニメLIVEチャンネル」/『声優と夜あそび2025 大忘年会SP』

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年12月24日（水）夜8時30分～夜11時

放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル

放送URL：https://abema.go.link/epPjV

出演者：安元洋貴、入野自由、浪川大輔、小野賢章、花江夏樹、関智一、川島零士、森久保祥太郎、岡本信彦、福西勝也、芹澤優、長縄まりあ、金田朋子、そびー

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼「ABEMA PPV」/『声優と夜あそび大忘年会2025 二次会』

放送日時：2025年12月24日（水）夜11時～夜11時45分（予定）

※生放送の為多少開始時間は前後する可能性がございます。ご了承下さい。

見逃し配信期間：2025年1月24日（土）夜11時59分まで

視聴料金：

【一般チケット】1,500円（税込）

【「ABEMAプレミアム」限定割引チケット】800円（税込）

※月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は割引の対象外となります。

販売期間：2025年12月10日（水）夜6時～2026年1月24日（土）夜8時

視聴購入URL：https://abema.go.link/1jYoF

出演：『声優と夜あそび2025 大忘年会SP』出演者全員

※上記公演概要は予告なく変更する場合がございます。

※当日は生配信につき公演時間は多少短縮・延長増減する場合がございますので、予めご了承ください。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※本配信は見逃し配信ならびに追っかけ再生が可能です。

※見逃し視聴期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。スマートフォン/タブレットにおけるモバイルブラウザではご視聴いただけません。 各種デバイスの「マイページ」または「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただける デバイスです（最新のアプリバージョンにてご確認ください）。

※本配信は国内でのみお楽しみいただけます。

※「ABEMAプレミアム」会員の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※その他「ABEMA PPV」についてはこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

▼「アニメLIVEチャンネル」/『声優と夜あそび 繋 大忘年会SP』前前夜祭＆前夜祭

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時

前前夜祭：2025年12月22日（月）夜10時～夜10時30分

前夜祭：：2025年12月23日（火）夜10時～夜10時30分

放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル

放送URL：https://abema.go.link/liLqT （前前夜祭）

出演者：金田朋子、そびー／浪川大輔

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

■「ABEMAプレミアム」3大キャンペーンも決定！

１.「ABEMAプレミアム」なら二次会PPVチケットが800円に！

２.二次会PPV購入特典！抽選で1名様に「MC全員のサイン入りKVポスター」をプレゼント！

３.「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」限定！忘年会アフタートークを配信！

※１.、２.につきましては、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は対象外となります。

■『声優と夜あそび 2025』放送概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/218-795

放送日時：

・レギュラー：月曜日～金曜日 夜10時～夜11時30分（生放送）

土曜日 夜9時～夜10時30分

日曜日 夜10時～夜11時30分

・「繋(コネクト)」（月1回）：月曜日～金曜日 夜10時～夜10時30分

土曜日or日曜日 夜10時～夜11時30分（生放送）

放送チャンネル：すべてアニメLIVEチャンネル

※放送後1週間は、最新回を無料でお楽しみいただけます。

■『声優と夜あそび』について

『声優と夜あそび』は、人気声優がタッグを組んでMCを担当する、業界初の「ABEMA」オリジナル声優レギュラー番組です。8年目となる「2025シーズン」では、これまでの月曜日から土曜日の放送に加え日曜日枠が新設され、月曜日から日曜日までの毎日放送に。月曜日MCを安元洋貴、小林千晃、火曜日を下野紘、入野自由、水曜日を浪川大輔、八代拓、木曜日を小野賢章、花江夏樹、金曜日を関智一、川島零士、土曜日を森久保祥太郎、岡本信彦、福西勝也、日曜日を芹澤優と長縄まりあが務めます。また、月1で「繋（コネクト）ウィーク」を開催。MCに金田朋子、公式キャラクター・そびーが就任し、毎月マンスリーMCを迎え、月曜日から金曜日までマンスリーMCとの「繋（コネクト）」をお届けするほか、土曜日または日曜日に1時間半の生放送を実施。歴代最多となる総勢17名の豪華MC陣とともに、2025年も「ABEMA」でしか見られない素敵な時間をお届けいたします。

『声優と夜あそび』公式X：https://x.com/yoasobi_ABEMA

『声優と夜あそび』公式HP：https://sayyoutoyoasobi.com/

※過去の放送回も下記にてお楽しみいただけます。（※一部「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」限定配信です。）

『声優と夜あそび2024』：https://abema.tv/video/title/218-694

『声優と夜あそび2023』：https://abema.tv/video/title/218-562

『声優と夜あそび2022』：https://abema.tv/video/title/218-434

『声優と夜あそび2021』：https://abema.tv/video/title/218-332

『声優と夜あそび2020』：https://abema.tv/video/title/218-174

『声優と夜あそび 2nd season』：https://abema.tv/video/title/218-101

『声優と夜あそび 1st season』：https://abema.tv/video/title/218-58

