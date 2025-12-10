知英(from KARA )プロデュースのSAKE【綺憩香 KIKYUKA】　羽田空港、関西国際空港、新千歳空港で販売開始。

株式会社グランドナビゲーション

株式会社グランドナビゲーション(権利元/東京都大田区)は、プロデューサー知英の日本酒への想いと日本酒文化の魅力を世界に届けるべく、訪日外国人観光客をはじめ、空港を利用される多くのお客様に届くように空港での販売を開始する。

通常はオンラインショップの販売ですが、日本酒の伝統、歴史、文化など日本酒の魅力が世界へと発信されるきっかけになるように、綺憩香の初となる店頭販売が開始いたします。

ぜひ、この機会に各空港をご利用される際はお立ち寄りください。

純米大吟醸【綺憩香】【Producer 知英】

【純米大吟醸 綺憩香】

原材料：米(国産）米麹(国産米）

米品種：掛 愛山80％ 麹 20%

アルコール分：16％

精米歩合：40%

内容量：720ml

https://www.kikyuka.com/

酒蔵について

中島醸造株式会社 岐阜県 瑞浪市土岐町7181-1

創業1702年（元祿十五年）より300年以上受け継がれてきた技を今に伝える中島醸造。

地元にある屏風山の伏流水を仕込水に使用しており、はるか昔は海だった地層を巡ってくるこのお水はやわらかくミネラルのある特徴的な水質です。恵まれたお水の特性とお米の特徴、双方の個性を活かした酒造り。様々料理に合わせられる食中酒をテーマに、香りがあるもの、旨みがあるもの、キレがよいもの、熟成酒、貴醸酒など幅広い味わいに日々挑戦しています。壮大な大自然が造り出す芳醇な味とコク、キレを、どうぞお楽しみください。

販売店舗概要

羽田空港

店舗名：和蔵場～Wakuraba~

東京都大田区羽田空港3-4-2 第２ターミナル１F到着ロビー6番ゲート前

関西国際空港

店舗名:KIX DUTY FREE

大阪府泉佐野市泉州空港北１番地 ターミナル１ ２F本館

新千歳空港

店舗名：南側免税店 DUTY FREE SHOP

北海道千歳市美々新千歳国際空港 国際線ターミナルビル3F