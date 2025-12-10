京王アートマン【PayPayクーポン】後日最大5％相当付与

株式会社京王アートマン

https://www.keio-atman.co.jp/

京王グループでコスメを中心に生活雑貨を販売する株式会社京王アートマン(本社：東京都多摩市、以下 京王アートマン)は、2025年12月11日（木）から2025年12月19日（金）まで対象店舗にてご利用いただける最大５％相当のPayPayポイントが戻ってくる「PayPayクーポン」を実施いたします。

話題のコスメや人気のリカバリーウェア、あったかグッズ、手帳・カレンダーなど京王アートマンでのお買物に是非ご利用ください。

期間中、対象店舗でPayPay決済 2,000円（税込）以上で、後日最大5％相当のPayPayポイントが付与されます！

決済前にクーポンを取得していただくと、通常のPayPay決済をするだけで自動的にクーポンが適用されます。

対象店舗

京王アートマン：聖蹟桜ヶ丘店・府中店・新百合丘店・高幡店

アートマン アートマン：多摩センター店・コスメ仙川店・コスメ明大前店

※吉祥寺店・笹塚店・コスメ調布店は対象外です

※付与上限：1回につき 2,000pt 相当、期間中最大10,000pt 相当まで

※クーポンの付与総額が所定の金額に達した場合、利用可能期間の終了を待たずに終了する場合がございます。予めご了承ください

※PayPayストアページにて店舗ごとのクーポンを獲得してください

詳しくは 京王アートマン ホームページをご覧ください

https://www.keio-atman.co.jp/

京王アートマンは生活雑貨全般を販売する複合専門店として京王沿線を中心に店舗を展開しています。

文具やバッグ、美粧品や家庭用品を中心に、質の高い商品を提案する「京王アートマン」と、シーズンアイテムや話題の商品を提案する「atman atman」、コスメ専門店「atman atman コスメ」など、お客さまのニーズに合わせた業態を展開しています。

地域に暮らすお客さまの「暮らし・楽しむ・工夫する」を実現する生活雑貨の専門店です。