【まだ間に合う！】これさえあれば職場の忘年会が豪華になる特別オードブル

写真拡大 (全15枚)

株式会社Cqree

株式会社Cqree（本社：東京都品川区、代表取締役：鶴田晃平）は、運営する「ケータリングセレクション」のサイトにて、『急なイベント開催でもまだ間に合う！使い捨て容器で料理をらくらくデリバリー オードブル特集』をリリースいたしましたのでご案内申し上げます。




今年の忘年会・納会は12月26日（金）開催予定の企業様が大変多く、既に沢山のご相談やご予約を承っております！



ケータリングセレクションは、年末のご多忙な中すぐに忘年会・納会のお食事を決めたい幹事さまを引き続き、全力サポートいたします！



すぐご注文確定＆手配ができるオードブルプランのみを対応エリア別にピックアップしご案内。


一年の締めくくりに、美味しく手軽、準備いらずで場が華やぐ『オードブル』で、仕事仲間や気の合う友人と集まって「おつかれさま！」を言い合う楽しいひとときをどうぞお過ごしください。



今なら20％OFFの特別プランもご注文いただけます。ご予約、ご相談はどうぞお早目に！



◆このような方におすすめ


・忘年会・納会・新年会の幹事さま


・人事・総務ご担当者さま


・社内イベントなどの企画運営ご担当者さま



詳細はこちら > :
https://catering-selection.jp/horsdoeuvre/


■お食事の時間に特別感を込めたい…そんな時に活躍するのが『オードブル』


「お弁当ではちょっと味気ない」「食事の場に華が欲しい」そんなお食事のシーンにおすすめ。



テーブルに置くだけで場が彩られる、手軽で華やかなおもてなし。



お店で調理したお料理を使い捨て容器に盛り付け、お届けのみを行うサービスです。



人数やシーンに合わせ多彩なジャンルからお料理をお選びいただけます。






■「まだ間に合うオードブル特集」3つのポイント





■エリア別おすすめオードブル一例


【北海道】



道産食材のこだわりフレンチ

全8品　2,160円（税込）/ひとり



手作りにこだわったカジュアルフレンチを取り分けやすい小分けカップに詰めて。



https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000320/plan001/






【宮城県】



上質な和オードブル

全9品　3,700円（税込）/ひとり



季節のお野菜、季節の焼き魚など、旬食材の恵みを存分にお愉しみください。



https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000168/plan003/







【埼玉県】



ひと捻りが込もった西洋料理

全7品　1,620円（税込）/ひとり



「ソースやテイストに一工夫のエッセンスを」がコンセプト。絶妙なテイストマッチの数々。



https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000279/plan004/






【東京都】



寿司付き定番人気メニュー

全9品　3,000円（税込）/ひとり



厳選ネタの握り寿司をはじめ、幅広い年齢層に指示される好感度が高いお料理をラインナップ。



https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000187/plan036/







【神奈川県】



バラエティ創作メニュー

全12品　2,500円（税込）/ひとり



ミニバーガー、キンパetc…香りの強いメニューを比較的抑えた、女性にもうれしい品々。



https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000258/plan002/






【愛知県】



洋風カジュアルオードブル

全8品　2,160円（税込）/ひとり



料理人歴20年以上のシェフによるローストビーフやドライカレー等の人気メニューの取り合わせ。



https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000084/plan005/






【京都府】



定番＆スタンダードメニュー

全10品　2,800円（税込）/ひとり



お肉・野菜・スイーツをバランス良く、取り分けやすくお仕立てしてお届け。



https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000028/plan026/






【大阪府】



寿司付きアラカルト

全9品　3,040円（税込）/ひとり



ローストビーフ、唐揚げ＆フライドポテト、よだれ鶏、フルーツ盛り合わせ入り。



https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000042/plan017/






【兵庫県】



Wメインの大満足プラン

全11品　3,456円（税込）/ひとり



和牛ハンバーグと明石鯛のポワレが付いたダブルメインの贅沢な構成。



https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000063/plan012/






【広島県】



自家製ローストビーフ入りプラン

全12品　2,160円（税込）/ひとり



数々の料理経験を持つシェフが作る、前菜、メイン、主食、デザート付きお得プラン。



https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000171/plan006/






【福岡県】



うなぎ飯入り和風オードブル

全10品　2,332円（税込）/ひとり



うなぎ飯や唐揚げなども入った、お食事需要にも最適なボリューム満点のオードブル。



https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000139/plan006/






オードブル特集ページを見る > :
https://catering-selection.jp/horsdoeuvre/





【株式会社Cqreeについて】
株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。
現在47都道府県から選りすぐりの約3,300店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」を運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、冷凍自動販売機「ど冷えもん」販売など、時代に合わせた飲食店の支援サービスも展開しております。



【会社概要】
会社名：株式会社Cqree（シークリー）
所在地：東京都品川区南大井6-16-16　鈴中ビル大森４階
代表者：鶴田晃平
設立：2014年10月
事業内容：サイト運営、食材包材卸、バーチャルレストランブランド提供、中食コンサルティング事業



【お客様からのお問い合わせ先】


《問い合わせ先名称》 ケータリング事業部


TEL：0120-262-005（平日10:00～18:00）


e-mail：support@catering-selection.jp



【本リリースに関する報道お問い合わせ先】


株式会社Cqree ケータリング事業部　中村謙太


TEL：0120-262-005（平日10:00～18:00）


e-mail：support@catering-selection.jp