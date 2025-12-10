【オープン1周年】ホテルの中のライブなフレンチ、コントワール「リュバン」4日間限定の1万円ディナーを販売（2026年1月15日～18日）
1周年記念ディナーコースのメニューの1つ「国産牛もも肉タルタル 酒粕」
株式会社神戸ポートピアホテル（神戸市中央区、総支配人 伊藤 剛）では、2025年12月にオープン1周年を迎えるコントワール「リュバン」にて、特別フェア「Fete du ruban（フェット デュ リュバン）」を、2026年1月15日（木）～18日（日）の期間で開催いたします。
本フェアでは、1周年を記念した特別ディナーコースを特別価格でご用意するほか、淡路島産の希少な白いちごなどを使用したスペシャルデザートプレートを、特別ディナーコースおよびランチタイムのアラカルトにてお楽しみいただけます。ディナーコースは、「結びつき、融合」を意味する店名「リュバン」の想いをかたちにした特別メニュー。生産者が大切に育てた食材、料理人の技と感性、丹波焼など職人の手仕事が生み出す器--それぞれの想いが、ライブキッチンの熱気とともに一皿一皿に結実。ライブキッチンならではの音や香りとともに、記憶に残るひとときをお届けいたします。さらに本コースでは、ソムリエが国内外から厳選したワインなど、料理に寄り添うお飲みもの3種をペアリングでご用意。コースと合わせて、感謝の気持ちを込めた特別価格10,000円（税・サービス料込）にてご提供いたします。
まだ「リュバン」の世界に触れたことのない方も、これまで幾度となく足を運んでくださったお客さまも--。この4日間だけの特別な舞台で、臨場感あふれる美食の時間をお過ごしください。
【リュバン1周年記念フェア概要】
https://www.portopia.co.jp/restaurant/detail/ruban/fair/#!fair-95
メニュー名称
「Fete du ruban」（フェット デュ リュバン） ※「Fete」はフランス語で「記念日」の意味
販売期間
2026年1月15日（木）～1月18日（日）
料金
10,000円 ※乾杯ドリンクを含む3種ペアリング付
メニュー内容
アミューズブーシュ／アワビ 薫香 ベーコンフラン／国産牛もも肉タルタル 酒粕／鮟鱇（あんこう）のロティ ブールブラン 柑橘／丹波篠山産鹿ロースとフォアグラのパイ包み焼（「国産牛フィレ肉の炭火焼 フォアグラ添え ソースペリグー」に変更可）／スペシャルデザートプレート／パン～ブリオッシュ＆リュスティック～／コーヒーまたは紅茶
★「リュバン」よりオリジナルグッズのプチプレゼントをご用意
記念デザート
「1周年スペシャルデザートプレート」（ランチタイム単品1,800円）
※表記の料金には税金・サービス料が含まれております。
※メニュー内容は入荷の状況により変更する場合があります。
※名称について、本来は1つ目の e にアクサン（ˆ）が付きますが、媒体により「Fete」と表示される場合があります。
【店舗概要】
店名
コントワール リュバン（Comptoir Ruban） ※2024年12月21日オープン
場所
神戸ポートピアホテル 本館1階（神戸市中央区港島中町6丁目10-1）
席数
36席（カウンター16席、テーブル20席 ※うち個室8席を含む）
営業時間
ランチ11：30～14：30（14：00ラストオーダー）
ディナー17：30～21：30（20：30ラストオーダー、コースは20：00ラストオーダー）
※土・日曜日・祝日17：00～
定休日
毎週月・火曜日（祝日の場合は営業、翌平日が休業）
【お問い合わせ・ご予約】
https://www.portopia.co.jp/restaurant/detail/ruban/
レストラン総合案内 078-303-5207（10：00～17：30）
リュバン 店頭看板
店内にはテーブル席もあり
調理風景を間近で見ることができるカウンター
カウンター席