【オープン1周年】ホテルの中のライブなフレンチ、コントワール「リュバン」4日間限定の1万円ディナーを販売（2026年1月15日～18日）

株式会社神戸ポートピアホテル

1周年記念ディナーコースのメニューの1つ「国産牛もも肉タルタル 酒粕」

株式会社神戸ポートピアホテル（神戸市中央区、総支配人 伊藤 剛）では、2025年12月にオープン1周年を迎えるコントワール「リュバン」にて、特別フェア「Fete du ruban（フェット デュ リュバン）」を、2026年1月15日（木）～18日（日）の期間で開催いたします。


本フェアでは、1周年を記念した特別ディナーコースを特別価格でご用意するほか、淡路島産の希少な白いちごなどを使用したスペシャルデザートプレートを、特別ディナーコースおよびランチタイムのアラカルトにてお楽しみいただけます。ディナーコースは、「結びつき、融合」を意味する店名「リュバン」の想いをかたちにした特別メニュー。生産者が大切に育てた食材、料理人の技と感性、丹波焼など職人の手仕事が生み出す器--それぞれの想いが、ライブキッチンの熱気とともに一皿一皿に結実。ライブキッチンならではの音や香りとともに、記憶に残るひとときをお届けいたします。さらに本コースでは、ソムリエが国内外から厳選したワインなど、料理に寄り添うお飲みもの3種をペアリングでご用意。コースと合わせて、感謝の気持ちを込めた特別価格10,000円（税・サービス料込）にてご提供いたします。


まだ「リュバン」の世界に触れたことのない方も、これまで幾度となく足を運んでくださったお客さまも--。この4日間だけの特別な舞台で、臨場感あふれる美食の時間をお過ごしください。



【リュバン1周年記念フェア概要】

https://www.portopia.co.jp/restaurant/detail/ruban/fair/#!fair-95


メニュー名称


　「Fete du ruban」（フェット デュ リュバン）　※「Fete」はフランス語で「記念日」の意味


販売期間


2026年1月15日（木）～1月18日（日）


料金


　10,000円　※乾杯ドリンクを含む3種ペアリング付


メニュー内容


アミューズブーシュ／アワビ 薫香 ベーコンフラン／国産牛もも肉タルタル 酒粕／鮟鱇（あんこう）のロティ ブールブラン 柑橘／丹波篠山産鹿ロースとフォアグラのパイ包み焼（「国産牛フィレ肉の炭火焼 フォアグラ添え ソースペリグー」に変更可）／スペシャルデザートプレート／パン～ブリオッシュ＆リュスティック～／コーヒーまたは紅茶



★「リュバン」よりオリジナルグッズのプチプレゼントをご用意



記念デザート


「1周年スペシャルデザートプレート」（ランチタイム単品1,800円）



※表記の料金には税金・サービス料が含まれております。


※メニュー内容は入荷の状況により変更する場合があります。


※名称について、本来は1つ目の e にアクサン（ˆ）が付きますが、媒体により「Fete」と表示される場合があります。



【店舗概要】

店名


　コントワール　リュバン（Comptoir Ruban）　　※2024年12月21日オープン


場所


　神戸ポートピアホテル 本館1階（神戸市中央区港島中町6丁目10-1）


席数


　36席（カウンター16席、テーブル20席　※うち個室8席を含む）


営業時間


　ランチ11：30～14：30（14：00ラストオーダー）


　ディナー17：30～21：30（20：30ラストオーダー、コースは20：00ラストオーダー）


　※土・日曜日・祝日17：00～


定休日


　毎週月・火曜日（祝日の場合は営業、翌平日が休業）



【お問い合わせ・ご予約】

https://www.portopia.co.jp/restaurant/detail/ruban/


レストラン総合案内　078-303-5207（10：00～17：30）




リュバン　店頭看板

店内にはテーブル席もあり


調理風景を間近で見ることができるカウンター

カウンター席