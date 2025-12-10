【オープン1周年】ホテルの中のライブなフレンチ、コントワール「リュバン」4日間限定の1万円ディナーを販売（2026年1月15日～18日）

株式会社神戸ポートピアホテル1周年記念ディナーコースのメニューの1つ「国産牛もも肉タルタル 酒粕」

株式会社神戸ポートピアホテル（神戸市中央区、総支配人 伊藤 剛）では、2025年12月にオープン1周年を迎えるコントワール「リュバン」にて、特別フェア「Fete du ruban（フェット デュ リュバン）」を、2026年1月15日（木）～18日（日）の期間で開催いたします。

本フェアでは、1周年を記念した特別ディナーコースを特別価格でご用意するほか、淡路島産の希少な白いちごなどを使用したスペシャルデザートプレートを、特別ディナーコースおよびランチタイムのアラカルトにてお楽しみいただけます。ディナーコースは、「結びつき、融合」を意味する店名「リュバン」の想いをかたちにした特別メニュー。生産者が大切に育てた食材、料理人の技と感性、丹波焼など職人の手仕事が生み出す器--それぞれの想いが、ライブキッチンの熱気とともに一皿一皿に結実。ライブキッチンならではの音や香りとともに、記憶に残るひとときをお届けいたします。さらに本コースでは、ソムリエが国内外から厳選したワインなど、料理に寄り添うお飲みもの3種をペアリングでご用意。コースと合わせて、感謝の気持ちを込めた特別価格10,000円（税・サービス料込）にてご提供いたします。

まだ「リュバン」の世界に触れたことのない方も、これまで幾度となく足を運んでくださったお客さまも--。この4日間だけの特別な舞台で、臨場感あふれる美食の時間をお過ごしください。

【リュバン1周年記念フェア概要】

https://www.portopia.co.jp/restaurant/detail/ruban/fair/#!fair-95

メニュー名称

「Fete du ruban」（フェット デュ リュバン） ※「Fete」はフランス語で「記念日」の意味

販売期間

2026年1月15日（木）～1月18日（日）

料金

10,000円 ※乾杯ドリンクを含む3種ペアリング付

メニュー内容

アミューズブーシュ／アワビ 薫香 ベーコンフラン／国産牛もも肉タルタル 酒粕／鮟鱇（あんこう）のロティ ブールブラン 柑橘／丹波篠山産鹿ロースとフォアグラのパイ包み焼（「国産牛フィレ肉の炭火焼 フォアグラ添え ソースペリグー」に変更可）／スペシャルデザートプレート／パン～ブリオッシュ＆リュスティック～／コーヒーまたは紅茶

★「リュバン」よりオリジナルグッズのプチプレゼントをご用意

記念デザート

「1周年スペシャルデザートプレート」（ランチタイム単品1,800円）

※表記の料金には税金・サービス料が含まれております。

※メニュー内容は入荷の状況により変更する場合があります。

※名称について、本来は1つ目の e にアクサン（ˆ）が付きますが、媒体により「Fete」と表示される場合があります。

【店舗概要】

店名

コントワール リュバン（Comptoir Ruban） ※2024年12月21日オープン

場所

神戸ポートピアホテル 本館1階（神戸市中央区港島中町6丁目10-1）

席数

36席（カウンター16席、テーブル20席 ※うち個室8席を含む）

営業時間

ランチ11：30～14：30（14：00ラストオーダー）

ディナー17：30～21：30（20：30ラストオーダー、コースは20：00ラストオーダー）

※土・日曜日・祝日17：00～

定休日

毎週月・火曜日（祝日の場合は営業、翌平日が休業）

【お問い合わせ・ご予約】

https://www.portopia.co.jp/restaurant/detail/ruban/

レストラン総合案内 078-303-5207（10：00～17：30）

リュバン 店頭看板店内にはテーブル席もあり調理風景を間近で見ることができるカウンターカウンター席