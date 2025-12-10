茨城を拠点としたeスポーツチームAREA310のドラ右選手が、「日本eスポーツアワード2025」で「Under18 eスポーツプレイヤー賞」を受賞

株式会社アプリシエイト

茨城県から発足したeスポーツチーム「AREA310」の大乱闘スマッシュブラザーズ（以下、スマブラ）部門に所属するドラ右選手が、日本eスポーツアワード2025にてUnder18プレイヤー部門を受賞いたしました。

2025年はドラ右選手にとって大きな飛躍の年となりました。

その中で、このような名誉ある賞を受賞できたことを大変嬉しく思います。

ドラ右選手に投票いただいた皆様に、心から感謝を申し上げます。

■ドラ右（AREA310 スマブラ部門）

兵庫県出身、16歳の若手プレイヤー。

2023年8月、AREA310スマブラ部門発足と同時に加入。

2025年に出場した大会は"最低順位"が5位と抜群の安定感を誇る。

2025年11月に開催された国内最大規模の大会「篝火#14」では、

決勝戦でFENNEL/ミーヤー選手と対決。

ミーヤー選手にはそれまで16連敗と負け続けていたが、

見事決勝の舞台で初勝利を飾り、1520名のプレイヤーのトップに立った。

X：https://x.com/doramigi_1008

＜2025年の主な実績＞

■日本eスポーツアワード

- 世界ランク LumiRank（現UltRank）：2025年上半期 1位- LVL UP EXPO 2025（アメリカ/ラスベガス）：優勝- 篝火#14：優勝- Supernova 2025（アメリカ/シャンティリー）：準優勝- Riptide 2025（アメリカ/サンダスキー）：準優勝- 篝火#13：5位タイ- マエスマ'TOP#1：準優勝

プレイヤーやプロチームのみならず、eスポーツ市場を支える企業、団体にも幅広く焦点を当て、

地方創生、社会貢献、生涯功労など多岐にわたるカテゴリーで卓越した功績を讃えます。

受賞者の功績を永久の価値として記録し、後世に伝えていくことで、

日本国内のeスポーツ界の発展、更なる進化を奨励することを使命としています。

（公式HPより）

HP：https://esportsawards.jp/

■AREA310

茨城県を拠点とするeスポーツチーム。

2022年2月22日に、eFootball部門のちょぶりが代表となり発足した。

「茨城から世界へ」のスローガンを掲げ、世界の舞台で戦うチームを目指しながら、

eスポーツを通じた地域の活性化、DX人財の育成に力を入れている。

HP：https://area310-gg.com/

X：https://x.com/AREA310_GG

YouTube：https://www.youtube.com/@AREA310_GG

＜スポンサー募集中＞

AREA310では活動をご支援いただける企業・団体様を募集しております。

興味のある企業・団体様がいらっしゃいましたら、ご連絡いただけますと幸いです。

チームの詳細や、ご支援に対するメリット等についてご説明いたします。

何卒よろしくお願い申し上げます。

■お問い合わせ

AREA310（株式会社アプリシエイト）

担当者：鶴見 佑希

MAIL：esports@all-appreciate.com

TEL：029-350-1730