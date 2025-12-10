純烈LIVE in COMTEC PORTBASE
東海テレビ放送株式会社
COMTEC PORTBASE アクセス
日時
2026年2月2日（月）
１.13:00開場 14:00開演
２.17:00開場 18:00開演
会場
COMTEC PORTBASE
協力
(株)クレバーエンタープライズ
主催
東海テレビ放送
問合せ
東海テレビ事業部 052-954-1107（平日10:00～17:00）
結成以来のモットーは「親孝行、紅白歌合戦出場、全国４７都道府県で歌うこと」
名古屋市港区でのコンサート開催は初となる。
今回は独自演出等を盛り込むことで、普段の通常ライブとは一線を画した内容を予定。
東海テレビアナウンサーも一夜だけの純烈メンバーとして飛び入り参加！？
チケット情報
料金\6,600（全席指定）
※３歳以下は入場不可※車椅子でご来場されるお客様はご購入前に東海テレビチケットセンターまでお問合せください。
チケット好評発売中東海テレビチケットセンター052-951-9104（平日10:00～17:00）
ローソンチケット
https://l-tike.com
【Lコード：42504】
イープラス
https://eplus.jp/
チケットぴあ
https://t.pia.jp
【Pコード：311-855】
COMTEC PORTBASE アクセス
地下鉄名港線「港区役所駅」2番出口より徒歩8分
※COMTEC PORTBASEには駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。
〒455-0017
愛知県名古屋市港区金川町3番5号
TEL/052-655-5553