『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』フランス強豪クラブのスーパースターが登場する“GOLDEN PRIZE Anniversary LEGEND SCOUT”開催！

好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下 サカつくRTW）では、フランス強豪クラブのスーパースターが、得意戦術サイドアタックの新★5選手として登場する"GOLDEN PRIZE Anniversary LEGEND SCOUT"を2025年12月10日（水）より開催します。

◆【「ジェイ・ジェイ・オコチャ」降臨！】GOLDEN PRIZE Anniversary LEGEND SCOUT

「ジェイ・ジェイ・オコチャ」「ウスマン・デンベレ」「アクラフ・ハキミ」「フヴィチャ・クヴァラツヘリア」「デジレ・ドゥエ」「ワレン・ザイール・エムリ」「リュカ・エルナンデス」「ルーカス・ベラウド」「リュカ・シュヴァリエ」といったフランス強豪クラブのスーパースターが、得意戦術サイドアタックの新★5選手として登場する“GOLDEN PRIZE Anniversary LEGEND SCOUT”を開催！

あわせて、★4バージョンの選手たちがもらえる“スペシャルログインボーナス”も実施します。

・特典付きスカウト／通常版スカウト

開催期間：2025年12月10日（水）～2026年1月21日（水）10:59

フランス強豪クラブのスーパースターが新★5選手として登場する特別なスカウトです。

特典付きスカウトでは、STEP1・3・5・8・10で「新★5選手1人確定」や「★5選手出現確率アップ」の特別獲得枠が付くほか、すべてのSTEPで「★5確定スカウトチケット」などの特典アイテムが付きます。

＜ジェイ・ジェイ・オコチャ＞＜ウスマン・デンベレ＞＜アクラフ・ハキミ＞＜フヴィチャ・クヴァラツヘリア＞＜デジレ・ドゥエ＞＜ワレン・ザイール・エムリ＞＜リュカ・エルナンデス＞＜ルーカス・ベラウド＞＜リュカ・シュヴァリエ＞

▼スペシャルログインボーナス

開催期間：2025年12月10日（水）～2026年1月21日（水）3:59

期間中のログインで、今回の“GOLDEN PRIZE Anniversary LEGEND SCOUT”にもラインナップされた選手たちの★4バージョンが9人獲得できます。

◆【1日1回無料10連＋ミッション10連！】GOLDEN PRIZE Anniversary 記念キャンペーン

▼1日1回10連無料＋ミッション10連

1日1回10連が無料で引ける“GOLDEN PRIZE Anniversary '25セレクション FREE SCOUT”と“GOLDEN PRIZE Anniversary '25セレクション TICKET SCOUT”を開催！

期間中、“GOLDEN PRIZE Anniversary '25セレクション FREE SCOUT”が最大150連無料となります。さらに、1日1回ミッションクリアで10連分のチケットがもらえ、最大130連分のチケットが無料で獲得できます。

・1日1回無料10連

開催期間：2025年12月10日（水）～12月24日（水）10:59

・1日1回ミッションクリアで無料10連

開催期間：2025年12月11日（木）4:00～12月17日（水）3:59

レジェンドマッチを5試合行う：「GOLDEN PRIZE Anniversary '25セレクションチケット」10枚

開催期間：2025年12月17日（水）4:00～12月24日（水）3:59

5試合行う：「GOLDEN PRIZE Anniversary '25セレクションチケット」10枚

▼GOLDEN PRIZE Anniversary 記念ログインボーナス

開催期間：2025年12月10日（水）～12月31日（水）3:59

期間中にログインすると、初日に1,000GB(無償)がもらえ、合計で最大3,000GB(無償)が獲得できます。

このほかにも、15日間のログインで、「★5確定スカウトチケット」や限界突破アイテムも獲得できます。

▼GOLDEN PRIZE Anniversary パネルミッション

開催期間：2025年12月10日（水）～2026年1月7日（水）10:59

設定されたミッションのクリアで様々なアイテムが獲得できるパネル式のミッションを開催します。

1枚のシートには9つのミッションパネルがあり、ミッションを1つクリアするごとに報酬アイテムが獲得できます。9つすべてのミッションをクリアすると全ミッションクリアとなり、豪華報酬が獲得できます。

なお、今回のパネルミッションでは、新★5選手「ロマンディーノ」を最大6回獲得できます。

▼移籍特訓時間短縮キャンペーン

開催期間：2025年12月10日（水）～12月24日（水）13:59

期間中、移籍特訓させた選手が帰国するまでの時間が通常の1/2に短縮されます。月間ボーナスパス（スペシャルパス）の有効期間中は短縮効果が重複して発揮され、1/4に短縮されます。

▼連携アップキャンペーン

開催期間：2025年12月17日（水）～2026年1月7日（水）10:59

期間中、連携線が通常の2倍良好になりやすくなります。

▼GOLDEN PRIZE Anniversary 友達招待キャンペーン

開催期間：2025年12月10日（水）～2026年1月7日（水）メンテナンス開始まで

期間中、招待した人数に応じてもらえる友達招待報酬がより豪華になります。また、これまでに招待した友達人数のリセットを実施します。

過去に機能を利用している方も、1人目の招待報酬から受け取れますので、「サカつくRTW」にお友達を招待しましょう！

▼GOLDEN PRIZE Anniversary GB増量キャンペーン

開催期間：2025年12月10日（水）～12月24日（水）10:59

“GOLDEN PRIZE Anniversary GB増量キャンペーン”を開催中です。GBショップで指定のGBセットを購入すると、特典としてGB増量やアイテムが付いてくるお得なキャンペーンです。

◆【新★5選手「ジェノ」登場】レジェンドマッチ

開催期間：2025年12月10日（水）～12月17日（水）10:59

“レジェンドマッチ”は、レジェンドチームと対戦し、勝利ポイントゲージが一定量に達すると豪華なアイテムが獲得できるイベントです。

今回の“レジェンドマッチ”では、10,000pt達成報酬の★5選手が入れ替わり、新★5選手「ジェノ」が登場します。

また、 “レジェンドマッチ”をプレイすることで達成できる1回限定ミッションでは、「監督スカウトチケット」のほか、新★5選手「ジェノ」や「能力UP極秘練習」なども獲得できますので、ぜひ挑戦してみてください。

なお、“レジェンドマッチ”の試合に勝利すると、難易度に応じて「FEVERゲージ」が増加し、ゲージがMAXになると「FEVER MODE」になります。「FEVER MODE」中は、「能力UP秘密練習の欠片」がランダムで獲得できます。

＜ジェノ＞

◆【新★6監督が獲得できる期間限定ミッション開催！】新監督登場

開催期間：2025年12月10日（水）～2026年1月21日（水）10:59

該当の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「赤塔のグランダルメ」と戦術得意度Lv10を持つ新★6監督「ルイリケ」が登場します。

★6監督「ルイリケ」は、得意戦術が一致しているCF選手・LWG選手・RWG選手の、CF・LWG・RWGすべてのポジション適正が赤になるアビリティ「FWバリエーション」を所持しています。

★6監督「ルイリケ」は、特別ミッション「10試合行う」で獲得できます。

＜新★6監督「ルイリケ」＞

◆【期間限定交換所＆ミッション！】GOLDEN PRIZE Anniversary LEGEND TICKET SCOUT

開催期間：2025年12月10日（水）～2026年1月21日（水）10:59

「LEGENDスカウトチケット」で引くことができる“GOLDEN PRIZE Anniversary LEGEND TICKET SCOUT”を開催します。あわせて期間限定ミッションを追加し、交換所の期間限定アイテムのラインナップを更新します。

「LEGENDスカウトチケット」は、限定ミッションで入手できる「LEGENDスカウトチケットの欠片」10個と交換することで獲得できます。交換限度回数は5回です。

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは＞

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要＞

名称：プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル：スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

著作権表記：

(C) SEGA （公財）日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.

