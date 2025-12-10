ファーストキャビン那覇空港にアバター接客を導入！

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）と、Wizの100%子会社である株式会社お宿ポータル（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：池上 拓見、以下「お宿ポータル」）は、株式会社ファーストキャビンHD（本社：東京都港区、代表取締役社長：乙社 真次）が運営する宿泊施設「ファーストキャビン那覇空港」へ、AVITA株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長 CEO：石黒 浩、以下「AVITA」）が提供するアバター接客サービス『AVACOM』を導入いたしました。

この度の「ファーストキャビン那覇空港」への導入は、Wizおよびお宿ポータルが『AVACOM』の販売パートナーとして、アバター接客の推進を図る取り組みの一環です。アバターによる施設案内や観光情報の提供を通じて、宿泊者の利便性向上と地域の魅力発信、さらにホテル運営の効率化を目指します。

導入の背景と取り組み概要

Wizおよびお宿ポータルは、ホテル・旅館業界を中心とした宿泊事業者のDX支援を行っており、地域や施設が抱える課題に寄り添ったソリューションを提供しています。

今回導入された「ファーストキャビン那覇空港」は、飛行機のファーストクラスをイメージした上質な滞在空間を提供するコンパクトホテルです。『AVACOM』を活用し、以下のような業務をアバターが担うことで、宿泊者がいつでも気軽に利用できる案内体験を提供します。

- 施設案内- 周辺観光のガイド- インバウンド対応に向けた多言語対応

また、遠隔からの案内業務などにより効率的に運用する体制構築にも寄与し、宿泊施設全体の業務効率化を支援します。

アバター接客サービス『AVACOM』について

『AVACOM』は、アバターやAI技術を活用し、接客・案内業務を効率化するオンライン接客サービスです。AIによる完全自動応対だけでなくオペレーターによる有人応対の切り替えが可能な"コパイロット型"アバター接客ツールで、WEB・店頭双方の顧客体験向上、人手不足解消に貢献します。



▼ 『AVACOM』 公式ページ

https://avita.co.jp/avacom

今後の展望

Wizおよびお宿ポータルは、地方主要都市をはじめとするホテル・宿泊業界に 『AVACOM』 の導入を積極的に推進してまいります。地域ごとの観光資源を活かしつつ、宿泊施設の運営効率化と顧客体験の双方を高めることで、地域活性化に貢献する新たなコミュニケーションインフラの構築を目指します。

今回のファーストキャビン那覇空港での導入は、その取り組みの第一歩となるものです。今後は、ファーストキャビンHDが展開する他拠点への展開も視野に入れ、ホテルブランド全体のサービス向上にも寄与できるよう取り組みを広げていきます。また、観光・宿泊分野を中心に、幅広い業界への活用も引き続き推進してまいります。

お問い合わせ

本サービスに関するご質問は、下記までお気軽にお問い合わせください。

担当：池上

メール：takumi_ikegami@012grp.co.jp

（土日祝除く 9:00～18:00）

株式会社ファーストキャビンHDについて

株式会社ファーストキャビンHDは、羽田空港、関西国際空港のほか、東京、大阪、福岡などの主要都市に展開し、飛行機のファーストクラスをイメージしたコンパクトホテルです。「STAY SMART」をコンセプトに、手軽に都心に泊まるという賢い選択で時間の余裕を生み、お客様のワーク＆ライフの価値を向上させます。



【会社概要】

代表者：代表取締役社長 乙社 真次

所在地：東京都港区北青山二丁目7番9号

会社設立：2019年4月

資本金：1億円（資本準備金13億円）

事業内容：コンパクトホテルの運営及びフランチャイズ本部

HP：https://firstcabin-hd.jp/

AVITA株式会社について

AVITA株式会社は、「アバターで人類を進化させる」をビジョンに掲げ、外見や性別、年齢、場所の制約なく働ける環境づくりを通して、多様な人材の活躍を後押しし、誰もが自在に活躍できる社会の実現を目指しています。



【会社概要】

会社名：AVITA株式会社

代表者：代表取締役社長 CEO 石黒 浩

所在地：東京都目黒区下目黒1-8-1

設立：2021年6月1日

事業内容：アバターや生成AIを活用したサービス開発（アバター接客サービス「AVACOM」、ロープレ支援サービス「アバトレ」）／ アバターや生成AIを活用したマーケティング支援

URL：https://avita.co.jp/

株式会社お宿ポータルについて

株式会社お宿ポータルは、株式会社Wizの100％子会社で、宿泊施設の集客アップやコスト削減など、経営面のトータルサポートを行う「宿泊施設コンサルタント事業」を展開しています。全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会（全旅連）と連携し、施設の規模や状況に合わせた、ハイクオリティな提案が可能です。

【会社概要】

会社名：株式会社お宿ポータル

本社所在地：東京都豊島南大塚2-25-15South新大塚ビル12F

代表者：池上 拓見

事業内容：宿泊施設DX事業

HP：https://012cloud.jp/oyado-portal

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名：株式会社Wiz

本社所在地：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP：https://012grp.co.jp/