スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜エキスポにもクリスマスが訪れる…★期間限定武器を3本ずつピックアップしたガチャも！＞
株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2025/12/10(水)にイベント「クリスマス・オブ・セレスティアル -in天界エリア-」の開催、および「ジョブ別 ウィンタービッグ3ガチャ」の販売を含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。
■「12th Anniversary」開催中！
12th Anniversary記念イベントの外伝「クリスマス・オブ・セレスティアル -in天界エリア-」を開催します。
ラメムの騒動が一段落したころ、準備中だった天界エリアが遅れてオープン！
リーフやエイルと一緒に巡り、限定アバター「ミスティのホーリードレス」シリーズなどを手に入れよう！
24日・25日だけ配信される特別なクエストもお楽しみに♪
他にも豪華コンテンツ盛りだくさん！今すぐログレス王国に向かおう！
★ログインするだけで魔晶石100個プレゼント！
★毎日運試し！「1日1回無料！12周年記念ガチャ」
★エキスポPを集めて、限定武器アバター「ラメムなりきりセット」などをゲット！
★☆★☆12周年特設サイトはコチラ★☆★☆
https://sp.mmo-logres.com/12th-anniversary/
[期間] 2025/12/25(木)23:59まで
■「ジョブ別 ウィンタービッグ3ガチャ」販売中！
古代機鋼兵/デスペラード/剣姫/リーフのジョブ別で、「テラウィッチ」を含む期間限定武器を3本ずつ確率アップ！
強力な期間限定武器が手に入りやすいこのチャンスをお見逃しなく★
[期間] 2025/12/26(金)10:59まで
■「現想女神＆エリュシオン確率アップサポートジョブガチャ」販売中！
「現想女神」と「エリュシオン」がシリーズごとに確率アップ！
また、出現する武器種は神槍、神剣、騎装、天翼、聖剣、天錘のみとなっています。
防御&回復で仲間を超強力にサポートしよう！
[期間] 2025/12/26(金)10:59まで
■「ジョブ別 レガリア確率アップガチャ」販売中！
古代機/覇剣/霊刀で登場の「レガリア」は新システム「トリプル覚醒スキル」が魅力！
効果時間の長いブーストが特徴のαと、効果量の高いブーストが特徴のβ、そしてαとβをフォローできる3つ目のスキルを使い分けよう！
[期間] 2025/12/26(金)10:59まで
■「ウェルカム＆カムバックキャンペーン」開催中！
今ログレスを始めるor戻ってくると、魔晶石50個と「12周年記念ガチャチケット」100枚をプレゼント！
みんなでシュパッとドン！しませんか？
[期間] 2025/12/26(金)メンテナンスまで
■その他イベント盛りだくさん！
★星を詠んで毎日大量のガチャチケット！？「シロエの12星座タロット！」
★抽選で毎週魔晶石1,000個や豪華プレゼントが当たる！「12周年女神くじ」
★あの頃の強敵に挑め！「EXメモリアル」
★チケットでいつでも挑める！「試練&宝石フィーバー！プラス」
★週替わりでリミプラメダルが手に入る！「リミプラチャレンジ」
★キャラ強化素材を手早く集めよう！「アストレア 素材ドロップ2倍キャンペーン」
★ログレスショップに「12周年記念装備セット」登場！
★スキルレベル上昇確率が最大で20倍！レベルアップの大チャンス！
『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要
それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。
王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。
そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――
『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。
オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。
全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。
好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。
■App Store
https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925
■Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres
■AndApp
https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings
●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト
https://sp.mmo-logres.com/
＜スペック＞
■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神
■ジャンル：本格MMORPG
■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp
■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.