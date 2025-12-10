『メイプルストーリー』冬の大型アップデート「ASSEMBLE」がスタート！

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、PC向けにサービス提供中のオンラインMMORPG『メイプルストーリー』において、本日2025年12月10日（水）、冬の大型アップデート「ASSEMBLE」を開始いたしました。

「ASSEMBLE」特設サイト(https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/assemble/)

本日から開始するASSEMBLEアップデートでは、新職業「レン」の実装やキャラクターの育成を支援する各種成長イベントを開催しました。過去最大の特典支援を行う「チャレンジャーズワールド シーズン2」や260レベルまで1+4レベルアップ、270レベルまで1+1レベルアップする「ハイパーバーニングBEYOND」、従来のキノコパスをさらに強化した「ハイパーキノコパス」など、これまでのイベントがさらにパワーアップして登場します。

また、レン専用の育成イベント「旅人の放浪記」では、各種ミッションをクリアしていくと「レン」をイメージした椅子やエフェクトアイテム、ダメージスキンなどを獲得できるほか、新職業としては初となる1＋4レベルアップの支援を受けることができます。

本アップデートの概要については、下記をご参照ください。

▼新職業「レン」実装▼

本アップデートより、新職業「レン」を実装しました。“緋眼の旅人 レン”は専用武器「長剣」を使用し、素早い剣術を披露する兎アニマ族の戦士です。実装に伴い、「レン」専用のストーリークエストの追加や、新職業としては初となる1＋4レベルアップ支援なども行っています。

＜緋眼の旅人 レン(CV.高柳知葉/小林千晃)＞

＜ストーリー＞

ある山の麓の湖に、千年の修行を積めば龍となり昇天できるといわれている蛇が住んでいた。

その蛇を人々は蛟（みずち）と呼んだ。 その蛇がいたといわれる湖に滞在するレンと友人サヤ。

けがをしたサヤのため、レンは特別な薬を求め村へ向かうが、

そこでなぜか冷たい目を向けるハイレフ司祭と出会うことになる…。

■旅人の放浪記

職業「レン」のキャラクターを作成して、ミッションイベントに挑戦しましょう。「ステップアップミッション」では、レンの転職やレベルアップ、ボス討伐などの「レン」に関するミッションを用意しました。ステップアップしていくごとに、「プチサヤペットパッケージ」「緋眼の旅人称号交換券」「梅花の翼ライディング(無期限)交換券」などの報酬を獲得することができます。また、レンを使用して適正モンスターを一定数討伐する「週間ミッション」をクリアすると、「経験値3倍クーポン（30分）」「VIPサウナ利用券」「VIPブースター」を獲得することができます。

＜報酬アイテム一例＞

■レンフィギュア応募キャンペーン実施

新職業「レン」をプレイして様々なミッションに参加しましょう！ミッションに参加して、応募ポイントを集めることで、抽選で70名様に「レン」オリジナルフィギュアをプレゼントします。チャレンジャーズワールドでプレイすると、応募ポイントをさらに獲得できます。

＜応募期間＞2025年12月10日(水) ～ 2026年4月14日(火) 23:59

※画像はイメージです。

キャンペーン内容の詳細および注意事項については、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=f22e05b4a9d84e8caa9e2c3085d5854c

▼成長支援イベント開催▼

■チャレンジャーズワールド シーズン2

期間限定ワールド「チャレンジャーズワールド」がアップグレードされ、「チャレンジャーズワールド シーズン２」として帰ってきました。過去最大の成長支援特典を受け取り、キャラクターを一気に成長させましょう！チャレンジャーズワールドでLv130以上に育成したキャラクターは、指定期間に最大5体まで、お好きなワールドへ移動させることができます。

＜開催期間＞ 2025年12月10日（水） ～ 2026年4月15日（水）メンテナンス前

＜主な特典＞

・キャラクター作成時に、スキル「チャレンジャーズビギナー」が支給されます。本スキルにより、経験値獲得量や各種ステータスが増加するバフ効果を受けられるほか、チャレンジャーズワールドティアによってスキル効果が上昇します。

・Lv10～200まで、一度に1+2レベルずつアップする「テラバーニング」キャラクターを3体まで作成可能です。テラバーニングキャラクターを作成すると、特典アイテムとしてレベルごとの装備やペット、称号をプレゼントします。

・チャレンジャーズワールドリープ条件を達成したキャラクターを好きなワールドに移動できます。

・メイプルガイドのレベル259以下の推奨狩り場で出現するモンスターが個人化され、最大8人まで使用可能なフィールドに変更されます。

＜チャレンジャーズワールドミッション＞

チャレンジャーズワールドで作成したキャラクターで、「狩りミッション」、「レベルミッション」、「ボスミッション」の3種類のミッションに挑戦しましょう。各ミッションをクリアすると、「チャレンジャーズコイン」と「チャレンジャーズポイント」がもらえます。

「チャレンジャーズコイン」は専用のショップで様々なアイテムと交換可能です。また、「チャレンジャーズポイント」が一定数に達すると「ティア」が上昇し、勲章や「戦場のヴァルキリーセット交換券」、「ソルエルダ」などの様々な「ティア報酬」が獲得できます。

■ハイパーバーニングBEYOND

Lv260まで一度に1+4レベルずつアップする爆速成長イベント「ハイパーバーニングMAX」に、270レベルまで1+1レベルアップが追加された新たな成長イベント「ハイパーバーニングBEYOND」が登場！

「ハイパーバーニングMAX」では、指定したキャラクターがLv11～260到達の間まで、一度に1+4レベルずつアップします。さらにレベル達成報酬として、特定レベルに到達するごとに、キャラクター育成に役立つ様々な報酬アイテムもプレゼントします。

「バーニングBEYOND」では、Lv260～270到達までの間、1レベル上がるたびに追加で1レベルアップします。また、レベルが上がるたびに、6次スキルの強化に役立つ「ソルエルダ」などのアイテムをプレゼントします。

＜開催期間＞ 2025年12月10日（水） ～ 2026年4月14日（火）23：59

■テラブリンク

ハイパーバーニングMAXに指定したキャラクターは、シュピゲルマンが用意した不思議な空間「テラブリンク」で成長させましょう。『メイプルストーリー』の基本やコンテンツを学べる21個のミッションをこなしながら、大量の経験値や報酬を獲得でき、キャラクターを驚異的なスピードでLv200まで育成することができます。

＜開催期間＞ ハイパーバーニング開始 ～ ハイパーバーニング終了

■ハイパーキノコパス

従来のキノコパスをさらにアップグレードし、Lv280までサポートする「ハイパーキノコパス」が登場！「レベルアップミッション」、「挑戦ミッション」を進行して、報酬アイテムを受け取りましょう。

「レベルアップミッション」では、キャラクターが指定レベルに到達するごとに報酬アイテムをプレゼントします。「挑戦ミッション」では、指定ボスを撃破しながら、ミッションで手に入る装備の強化を目指します。ポイントアイテムの「プレミアムキノコパス」、「ハイパーキノコパス」を購入すれば、両方のミッションでより豪華な報酬が獲得できます。

＜開催期間＞2025年12月10日（水）～2026年4月14日（火）23：59

▼開催イベント▼

■目覚める時間の力

適正モンスター1,000体、もしくは週間ボスモンスターを1人で倒して、「時間の砂」を集めましょう。獲得した「時間の砂」の数に応じて「前夜祭参加プレゼント」を受け取ることができます。また、週間ボスモンスターを1人で倒すと、「時間の痕跡」と「深い時間の痕跡」を追加で獲得でき、専用ショップにて「ソルエルダ」や「カルマプレミアムの書（アクセサリ）チョイスクーポン」などと交換することができます。さらに、週ごとの収集目標を達成していくと、強化された時間の力効果と「前夜祭の熱気球ライディング(無期限)交換券」「黄昏色の前夜祭ダメージスキン(ユニット)」などの目標達成プレゼントを獲得できます。

＜開催期間＞2025年12月10日（水）～2026年3月3日（火）23：59

▼販売物▼

■ゴールドアップル

ボスモンスターをモチーフにしたアバターパッケージが新登場！さらにケンタウロスになれるライディングも登場します。

＜販売期間＞2025年12月10日(水) ～ 2026年1月7日(水) 10:59

■ジェネシスパス

強力な「ジェネシス武器」の解放をサポートする「ジェネシスパス」を販売します。武器解放のハードルが下がる様々な特典で、この機会に「ジェネシス武器」を解放しましょう！

＜販売期間＞2025年12月11日(木)0：00 ～ 2026年4月8日(水) 10:59

本プレスリリースに記載した内容以外にも、新規イベントの開催やゲーム性・コンテンツの利便性改善などを行っています。また、年末年始に向けた様々なイベントも予定しておりますので、ASSEMBLEアップデートと合わせてお楽しみください。

ASSEMBLEアップデートの詳細については、下記の特設サイトをご覧ください。

URL: https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/assemble/

■『メイプルストーリー』 https://maplestory.nexon.co.jp

『メイプルストーリー』は、NEXON Korea Corporation（所在地:韓国）が開発したMMORPG（多人数同時接続型オンラインロールプレイングゲーム）です。美しいピクセルアートの世界で可愛らしいキャラクターを操作し、他のプレイヤーたちと一緒にモンスターを倒しながら冒険を進めていく、横スクロールタイプのオンラインアクションゲームで、アバター方式を採用したオンラインゲームとしては、世界で初めて成功を収めました。アジア・北米・南米・ヨーロッパなど世界中でサービスを提供しており、これまでに累計2億5千万人以上が登録しています。

【コピーライト表記】

Copyright (C) 2009 NEXON Korea Corporation and NEXON Co.,Ltd. All Rights Reserved.

■株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。