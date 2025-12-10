アイラッシュ新メニュー！LEDグルーエクステンションが登場

株式会社ウカ

この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp,@ukabeauty.co)は、お客さまからのご要望も多かったまつ毛エクステンションの新メニューとして、「LEDグルーエクステンション」を導入しました。

○ LEDグルーエクステンションとは

専用のLEDライトで硬化させるグルー（接着剤）を使用して、自まつ毛にエクステンションを装着する最新の技術です。

従来のグルーに比べ、汗や水、オイルクレンジングにも強く、格段に高い持続力があります。

また、揮発性成分が少ないグルーを使用するため、施術中の刺激が少なく、特にアレルギーを気にされる方にもお試しいただきやすいメニューです。

○ 使用する商材について

【LEDライト】

・ 一般的なサロンで使用されるライトの出力（15～20W）に対し、弊社使用のライトは0.06Wと低強度のため、眩しさや熱感をほとんど感じません。

・ 安全基準をクリアしたライトを使用しており、お客さまのまぶたや眼球への影響も最大限配慮しておりますので、ご安心ください。

【グルー（接着剤）】

・ グルーはわずか1～2秒で完全硬化します。刺激が少ないだけでなく、硬化後のグルーは水に強いため、施術直後から洗顔や入浴も可能です。

○ LEDグルーエクステンションのメリット

・ 高い持続力

・ 施術直後の洗顔・入浴が可能。

・ オイルクレンジングOK

・ アレルギーのリスク軽減（刺激が少ない）

○ ご注意点

・ 誠に恐れ入りますが、紫外線アレルギーをお持ちのお客さまには施術を受けていただくことができません。

ご予約、お問い合わせに関してはスタッフまたはお電話にてお気軽にお申し付けください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【施術可能メニュー】

・フラットラッシュ

・3Dフェザーラッシュ

【料金】

通常価格＋2,200円（税込）

【開始時期】

12月1日（月）より

【施術可能店舗】

・東京 ミッドタウン 六本木

・uka park side suite（パークサイドスイート）※1月より順次開始

