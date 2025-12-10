【MUSIC ON! TV（エムオン!）】勢喜遊 & Yohji Igarashiドラムとビートによる圧倒的な音の衝撃と景色が調和したSPパフォーマンスを全7曲披露！エムオン!で12/28(日)に45分の拡大版でオンエア！過去の角野隼斗・MARK・YUTA回も一挙放送！
アーティストがスタジオを飛び出して向かう先は？アーティストは、ステージに降り立つその時まで、演奏をする場所を知らない。どの曲をどんなキーで、どんな風に演奏するかは、その場所にたどり着いたときにはじめて決める。MUSIC ON! TV（エムオン!）では、1組のアーティストが奏でる音楽と、一瞬の景色がセッションする一期一会のパフォーマンスを記録する「ONENESS」をオンエア。
今回の出演アーティストは、「勢喜遊 & Yohji Igarashi」。舞台は、八ヶ岳や南アルプスに囲まれ、森と清流に恵まれた山梨県北杜市。自然豊かな森林の中に、ドラムセットとDJ機材を持ち込み、パフォーマンスを行う。客演としてラッパーのHANATANI、森洸大が参加した楽曲「BAMBOO」、FUJIROCK FESTIVAL'25で初披露した「Tombo」のRemix ver.や、「SUPERMARKET」など全7曲を披露。勢喜遊の激しく打ち鳴らすドラムの音とYohji Igarashiのビートに、大自然を照らすレーザーの光と照明が絡み合い、音楽と景色がどのような調和をみせるのか。さらに、それぞれ第一線で活躍する2人がユニットを結成し、突如として音楽シーンに現れた理由とは。活動に込めた想いを語る。
■■番組情報■■
＜番組名＞
ONENESS -勢喜遊 & Yohji Igarashi-
＜放送日時＞
2025/12/28(日)22:30～23:15
[再]2026/1/31(土)20:00～20:45
＜出演＞
【勢喜遊 & Yohji Igarashi】
King Gnuドラマー・勢喜遊とProducerとして第一線で活躍するYohji Igarashiによる新プロジェクト「勢喜遊 & Yohji Igarashi」。今年7月には「FUJI ROCKFESTIVAL ’25」に出演。初ステージにしてそのサウンドとパフォーマンスで注目を集める。
▼番組に関する詳細は、こちらをご覧ください
https://www.m-on.jp/program/detail/oneness-sekiyu-yohji-igarashi-2512/
＼ONENESS過去回も一挙放送！／
■■番組情報■■
＜番組名＞
ONENESS -角野隼斗(かてぃん)-
＜放送日時＞
2025/12/28(日)21:00～21:30
＜出演＞
【角野隼斗(かてぃん)】
クラシックの枠組みを超えるスケールで活躍中のピアニスト・角野隼斗(かてぃん)。東京大学大学院出身という異色の経歴を持ち、2024年に開催した東京・日本武道館公演では、ピアニスト単独公演として史上最高の動員数を記録した。今年2月には、世界デビューアルバム『Human Universe』のリリースを記念した全国ツアーを開催。さらに、6人組ツイン“リード”ボーカル・バンドPenthouseのメンバーとしても注目を集めている。
(2025年2月初回放送)
https://www.m-on.jp/program/detail/oneness-suminohayato-2502/
＜番組名＞
ONENESS -MARK(NCT)-
＜放送日時＞
2025/12/28(日)21:30～22:00
＜出演＞
【MARK(NCT)】
韓国のボーイズグループNCTの派生ユニットで活躍するMARK。NCT Uのメンバーとして2016年にデビューし、NCT 127、NCT DREAMでラッパー・ダンサーとして活動。今年4/7に故郷であるトロントや、初めての移住地であるニューヨークなど、MARKがこれまで過ごした4つの都市から受けたインスピレーションを基に制作された初のソロアルバム『The Firstfruit』をリリース。
(2025年5月初回放送)
https://www.m-on.jp/program/detail/oneness-mark-2505/
＜番組名＞
ONENESS -YUTA(NCT)-
＜放送日時＞
2025/12/28(日)22:00～22:30
＜出演＞
【YUTA(NCT)】
韓国のボーイズグループNCTで活躍するYUTA。NCT 127として2018年「Chain」で日本デビュー。2024年3月には世界8都市19公演をまわるワールドツアーを成功に収める。同年ソロデビューも果たし、今年5/14に自身初のシングル「TWISTED PARADISE」をリリース。
(2025年6月初回放送)
https://www.m-on.jp/program/detail/oneness-yuta-2506/
以上
MUSIC ON! TV（エムオン!）は、スカパー！、ケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧いただける音楽チャンネルです。詳しくは、MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト(http://www.m-on.jp)まで。