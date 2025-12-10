アーティストがスタジオを飛び出して向かう先は？アーティストは、ステージに降り立つその時まで、演奏をする場所を知らない。どの曲をどんなキーで、どんな風に演奏するかは、その場所にたどり着いたときにはじめて決める。MUSIC ON! TV（エムオン!）では、1組のアーティストが奏でる音楽と、一瞬の景色がセッションする一期一会のパフォーマンスを記録する「ONENESS」をオンエア。

今回の出演アーティストは、「勢喜遊 & Yohji Igarashi」。舞台は、八ヶ岳や南アルプスに囲まれ、森と清流に恵まれた山梨県北杜市。自然豊かな森林の中に、ドラムセットとDJ機材を持ち込み、パフォーマンスを行う。客演としてラッパーのHANATANI、森洸大が参加した楽曲「BAMBOO」、FUJIROCK FESTIVAL'25で初披露した「Tombo」のRemix ver.や、「SUPERMARKET」など全7曲を披露。勢喜遊の激しく打ち鳴らすドラムの音とYohji Igarashiのビートに、大自然を照らすレーザーの光と照明が絡み合い、音楽と景色がどのような調和をみせるのか。さらに、それぞれ第一線で活躍する2人がユニットを結成し、突如として音楽シーンに現れた理由とは。活動に込めた想いを語る。





■■番組情報■■

＜番組名＞

ONENESS -勢喜遊 & Yohji Igarashi-

＜放送日時＞

2025/12/28(日)22:30～23:15

[再]2026/1/31(土)20:00～20:45

＜出演＞

【勢喜遊 & Yohji Igarashi】

King Gnuドラマー・勢喜遊とProducerとして第一線で活躍するYohji Igarashiによる新プロジェクト「勢喜遊 & Yohji Igarashi」。今年7月には「FUJI ROCKFESTIVAL ’25」に出演。初ステージにしてそのサウンドとパフォーマンスで注目を集める。





番組に関する詳細は、こちらをご覧ください

https://www.m-on.jp/program/detail/oneness-sekiyu-yohji-igarashi-2512/









