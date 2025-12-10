ビーテック株式会社が運営するオンラインショップ「おうさまのおやつ」では、人気商品「メッセージコーヒー」の新商品として、「感謝のきもちです」と書かれたメッセージコーヒー（単品）および「ギフト箱入りメッセージコーヒー」の販売を開始いたしました。これまでご好評をいただいている「お世話になりました」「THANK YOU」に続き、新たに「感謝のきもちです」メッセージがラインナップに加わりました。また、今回新登場のギフト箱入りモデルは、置くだけで自由に手に取っていただける“特別仕様”の商品となっております。

【メッセージコーヒー「感謝のきもちです」ドリップバッグコーヒー10g】

ドリップバッグのコーヒーに、「感謝のきもちです」のメッセージを入れました。ほんのきもちを伝えたい時にぴったりのプチギフトです。

【ギフト箱入りコーヒー】

https://osamaoyatsu.jp/item/MG-CFF-13.html

箱のフタ部分を折りたたむと、置くだけで「ご自由にお取りください」という形で演出できる、便利なギフト箱スタイルが新登場。謝恩会、退職・異動時の挨拶、職場でのちょっとしたお礼、結婚式二次会のプチギフトなどさまざまなシーンでのお配り用に、最適な商品です。

https://osamaoyatsu.jp/itemlist/MG-CFF.html

「お世話になりました」「THANK YOU」「感謝のきもちです」と、ビジネスシーンや、お友達とのやりとりで、ちょっと伝えたい時の定番のメッセージが揃っております。価格もプチプライスで、イベントでのお配りなどにもオススメです。

商品概要

名称 ：メッセージコーヒー販売店 ：おうさまのおやつURL ：https://osamaoyatsu.jp/itemlist/MG-CFF.html

会社概要

商号 ： ビーテック株式会社代表者 ： 代表取締役 石原 康次所在地 ： ［本社］ 〒297-0121 千葉県長生郡長南町長南2032-1 ［長野工場］ 〒380-0913 長野県長野市川合新田3411 ［東京営業所］〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-27-5設立 ： 2004年5月7日事業内容： 菓子の企画・製造・販売資本金 ： 1,000万円URL ： https://btech.jp/

お問い合わせ

ビーテック株式会社 おうさまのおやつWEBサイト：https://osamaoyatsu.jp/お問合せフォーム：https://osamaoyatsu.jp/inquiry/※本プレスリリースに掲載されている情報は、発表日時点のものです。予告なく変更する場合がございます。