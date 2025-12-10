日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う『ちびまる子ちゃん』が起用されたTV-CMとして、 「プレモル子ちゃん」シリーズの第6弾「プレモル子ちゃん・来年の抱負」篇（15秒・30秒）が2025年12月15日（月）より全国で順次オンエアされます。 「プレモル子ちゃん」シリーズは、サントリー株式会社が販売する「ザ・プレミアム・モルツ」のTV-CMです。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリーを描いた同シリーズは、本年2月から放映をスタートし、プレミアムなまるちゃん役を広瀬すずさん、プレミアムなたまちゃん役を伊藤沙莉さん、プレミアムな花輪クン役をオダギリジョーさんが演じています。

新TV-CMについて

2025年の「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドは、「人生は、ゆっくりおいしくなる。」というキーメッセージの下、国民的漫画・アニメ「ちびまる子ちゃん」の登場人物が20年後にプレミアムな大人になった世界を実写で描いたTV-CM「プレモル子ちゃん」シリーズを展開中です。最新作の「プレモル子ちゃん・来年の抱負」篇は、「同級生の話」篇に引き続き、ニューヨークに住むプレミアムなたまちゃんの自宅で忘年会を楽しむ様子が描かれます。一番の見どころは、3人が来年の抱負を発表し合う場面です。忘年会でオシャレな手料理を振る舞ったプレミアムなたまちゃんが「料理が上手くなりたい」と切り出すと、プレミアムなまるちゃんは「お世辞が上手くなりたい」と告白。すかさずプレミアムなたまちゃんから「すぐ本音が出るから」とツッコミが入る中、プレミアムな花輪クンが発表した意外な抱負と、それを見たプレミアムなまるちゃんたちの反応とは……。年の瀬にふさわしい特別な時間を過ごす仲良し3人組の微笑ましい掛け合いをお楽しみください。

CMストーリー

「プレモル子ちゃん・来年の抱負」篇（30秒） 年末、プレミアムなたまちゃん（伊藤さん）の自宅に招かれた、プレミアムなまるちゃん（広瀬さん）とプレミアムな花輪クン（オダギリさん）。窓の外にニューヨークの夜景が広がる部屋で、「ザ・プレミアム・モルツ」を楽しむ3人の姿に、「これは、プレミアムな大人になったまる子たちのお話」というナレーションが重なります。「ところで レディたち、来年の抱負は？」と尋ねるプレミアムな花輪クン。プレミアムなたまちゃんが「私は料理が上手くなりたい」と答えると、プレミアムなまるちゃんは「あたしゃ お世辞が上手くなりたいね」と答えます。すると、彼女の性格をよく知るプレミアムなたまちゃんが「まるちゃん、すぐ本音が出ちゃうもんね」と指摘。プレミアムなまるちゃんが、「花輪クンは？」と尋ねると、「僕はね…字が上手くなりたい！」と言って、自分で書いた習字を2人に披露します。昔と変わらない不格好な字を見て、プレミアムなたまちゃんが「…花輪クン、字が苦手だったもんね」と苦笑いを浮かべます。すると、プレミアムなまるちゃんが「でもなんか、味のある字だね」とコメント。「お世辞！？」と驚きの声を上げたプレミアムなたまちゃんに、プレミアムなまるちゃんが得意げに応じた後、3人で仲良く乾杯します。「ザ・プレミアム・モルツ」をゆっくりおいしそうに飲むプレミアムなまるちゃんたちの姿に、「人生は、ゆっくりおいしくなる。ザ・プレミアム・モルツ」というナレーションが重なり、最後はプレミアムなたまちゃんとプレミアムなまるちゃんが「来年もまた こうして」「平和に飲めるといいねえ」と微笑むカットで締めくくられます。

撮影エピソード

◇ずらりと並んだプレミアムな手料理に3人も大興奮食事のシーンで登場するプレミアムなたまちゃんの手料理は、キノコやニンジン、鯛のアクアパッツアなど、色とりどりの野菜と魚を使ったオシャレなメニューがずらり。ゲスト役の広瀬さん、オダギリさんはもちろん、ホスト役の伊藤さんも「すごい！」「おいしそう！」と目を丸くして、満面の笑みを浮かべていました。◇コントのような息ぴったりの掛け合いでOKテイクを連発プレミアムな花輪クンが自ら書いた習字の紙を見せながら、「僕は字が上手くなりたい」と来年の抱負を語る場面。「味のある字だよね」とフォローした広瀬さんに、すかさず伊藤さんが「お世辞？！」とツッコミを入れ、広瀬さんの得意げな表情を見せる一連のシーンは、まるでコントのように流れがスムーズで、3人は毎回プレイバックを見ながら大笑いしていました。◇楽しい笑い声が響き渡る和気あいあいとした撮影現場「ザ・プレミアム・モルツ」で乾杯するシーンでは、全員ファーストテイクから見事なアクションを披露。飲んだ後、「あーっ」という気持ちよさそうな飲みっぷりがとても自然で、プレミアムなひと時を演出していました。3人の中では特に伊藤さんの飲みっぷりが印象的だったらしく、広瀬さんとオダギリさんが「本当においしそうに飲むよね」などと、伊藤さんに感心する場面も。年末に親しい友人同士が集まる忘年会にふさわしい、和気あいあいとした幸せな空気が現場に漂っていました。

CM概要

タイトル：「プレモル子ちゃん・来年の抱負」篇（15秒・30秒）出演：広瀬すず／伊藤沙莉／オダギリジョー放映開始日：12月15日（月）より順次 放送地域：全国※TV-CM映像はYouTubeサントリー公式チャンネルでもご覧いただけます。「プレモル子ちゃん・来年の抱負」篇15秒 https://www.youtube.com/watch?v=k656XvJBqeE「プレモル子ちゃん・来年の抱負」篇30秒 https://www.youtube.com/watch?v=NviukafrzfM「ザ・プレミアム・モルツ」ホームページ http://suntory.jp/PREMIUM/