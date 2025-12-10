【プレスリリース】

豊丸産業株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：永野光容、以下「豊丸産業」）は、株式会社ニチイ学館（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員：中川創太、以下「ニチイ学館」）が、レクリエーション機器「エアロビックトレパチ」を正式に導入いただくことになりましたのでお知らせいたします。2025年3月より首都圏・秋田エリアのニチイケアセンター15拠点で実施されたトライアルを経て、2025年11月に同エリアでの正式導入が決定しました。今後についてはニチイ学館において、全国の通所介護サービス拠点への段階的な展開が検討されています。

【背景と決め手】

豊丸産業は「楽しさを福祉に活かす」ことをテーマに製品を展開しており、ニチイ学館は「お客様・地域社会からダントツに愛され、尊敬されるニチイグループになる」ことをビジョンに掲げ、事業を推進しています。両社の想いの親和性を背景に、首都圏・秋田エリアのニチイケアセンター15拠点でトライアル導入が実施されました。

トライアルでは、スタッフの方が本来1人用の機器を複数人で遊べるよう楽しめる工夫をしたり、全体レクの体操と組み合わせて全員で楽しめる仕組みを考案したりと、ニチイ学館ならではの発想が数多く生まれました。豊丸産業にとっても驚きと新しい発見につながり、利用者の笑顔や運動習慣の定着が確認されたことが正式導入の決め手となりました。今回の導入は、豊丸産業としても初の大規模かつ複数施設への同時導入となります。同一法人による多施設展開だからこそ、現場の声を体系的に収集し、今後の改良や連携強化に活かせると考えています。豊丸産業は「『楽しい』が『習慣』になったとき、福祉は大きく変わる」という想いのもと、製品開発と現場への導入を進めています。同一法人による多施設展開だからこそ、現場の声を体系的に収集し、今後の改良や連携強化に活かせると考えています。

【マジレク構想とのつながり】

豊丸産業は、福祉の現場における新しいレクリエーションの形として「マジレク構想」を掲げています。「マジレク」とは、“やらされるレクリエーション”ではなく、“やりたくなるレクリエーション”を実現する取り組みです。さらに『マジレク』には、“本気（マジ）”で “真面目”に、そして誰もが“交わって”楽しめるレクリエーションという想いが込められています。豊丸産業は「『楽しさ』こそが福祉の未来を変える鍵」との考えのもと、利用者主体のレクリエーション文化づくりを進めています。今回の導入を通じて、ニチイケアセンターは、これまでも利用者から愛されてきた“通いたくなる施設”に、さらに新しい魅力が加わりました。

【エアロビックトレパチとは】「エアロビックトレパチ」とは、「パチンコ」と「運動」を組み合わせた福祉仕様のレクリエーション機器で、主に福祉施設・高齢者施設での利用を想定しています。利用者が足漕ぎペダルを漕ぐとパチンコ台で玉が飛び出す仕組みになっており、この動作を通じて下肢の筋力・持久力を鍛えるとともに、反射神経や集中力を刺激します。液晶演出に夢中になることで「運動していることを忘れる」ほど自然に取り組め、結果として運動時間を延ばす効果が確認されています。また、静音化や誤飲防止、安全設計、移設のしやすさといった福祉仕様へのカスタマイズを実施。大当たり時には玉の代わりに「トレパチカード」が出てくるなど、施設での活用を考慮した工夫も施されています。そして何よりも特長的なのは、「楽しそうだから始められる。楽しいから続けられる。」というシンプルな魅力です。操作は簡単で、参加のハードルが低く、自然に「もう一度やってみたい」と思える運動体験を提供します。

【今後の展望】今回の正式導入を皮切りに、ニチイ学館において全国の拠点への段階的な展開が検討されています。豊丸産業では2025年より保守体制を刷新し、万全のサポート体制を整えています。大規模導入においても安心してご利用いただける環境づくりを進めるとともに、現場からのご意見を取り入れ、さらなる製品改良・サービス向上に努めてまいります。

【会社概要】豊丸産業株式会社本社所在地：〒453-0803 愛知県名古屋市中村区長戸井町3丁目12番地代表者：代表取締役社長 永野 光容事業内容：パチンコ遊技機の設計・開発・製造および販売／福祉用機器の設計・開発・製造および販売／不動産の仲介・管理および賃貸株式会社ニチイ学館本社所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ代表者：代表取締役社長 社長執行役員 中川 創太事業内容：医療関連事業／介護事業／保育事業／ヘルスケア事業

【本件に関するお問い合わせ先】豊丸産業株式会社 未来事業本部販売統括部長 亀井裕人電話：052-452-8120メール：h.kamei@toyomaru.jp公式サイト：https://be-selfish.jp/