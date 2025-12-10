2/7¡ÊÅÚ¡Ë～3/1(Æü¡Ë¡Ú¸þÅçÉ´²Ö±à¡Û¡ØÇß¤Þ¤Ä¤ê¡Ù³«ºÅ¡ª～Çß²ÖºÌ¤ë¹¾¸Í²Ö²°Éß～
¸þÅçÉ´²Ö±à¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤Î³«±àÅö½é¤Ë¤Ï¡¢Ìó360 ËÜ¤ÎÇß¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¡¢Çß¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤Æ¡Ö¿·Çß²°Éß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¡¢±õòó(¤¨¤ó¤ª¤¦)¡¦¹ÈÀéÄ»(¤Ù¤Ë¤Á¤É¤ê)¡¦Æ£²´Ã°(¤Õ¤¸¤Ü¤¿¤ó)¤·¤À¤ì¡¦Åß»êÇß(¤È¤¦¤¸¤Ð¤¤)¡¦Çò²Ã²ì(¤·¤í¤«¤¬)¤Ê¤É¡¢20¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÇß¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇß¤Î¸«¤´¤í¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Çß²Ö¤È¤È¤â¤Ë¹¾¸Í¤ÎÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤àºÅ¤·¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Áá½Õ¤Î¸þÅçÉ´²Ö±à¤Ç¡¢Çß¤Î¹á¤ê¤È¹¾¸Í¤Î¼ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿è¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1¡¥Æü»þ
ÎáÏÂ8Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
9»þ～17»þ¡ÊºÇ½ªÆþ±à¤Ï16»þ30Ê¬¡Ë
2¡¥ÆâÍÆ
(1) Çß¤ò±Ó(¤è)¤à¡¡¢¨¹ÓÅ·Ãæ»ß
Æü¡¡¡¡»þ¡§´ü´ÖÃæËèÆü¡¡9»þ～17»þ¾ì¡¡¡¡½ê¡§Æ£Ãª²£»Í°¤(¤¢¤º¤Þ¤ä)Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§¤ªµÒÍÍ¤Ë¡ÖÇß¡×¤òÂêºà¤ËÇÐ¶ç¡¦ÏÂ²Î¤òÃ»ºý¤Ë¤ª½ñ¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»² ²Ã Èñ¡§ÌµÎÁ¡ÊÆþ±àÎÁÊÌÅÓ¡Ë
(2) ¹¾¸ÍÂçÆ»·Ý¡¡¢¨±«Å·Ãæ»ß
Æü¡¡¡¡»þ¡§2·î7Æü(ÅÚ)¡¦2·î23Æü(·î¡¦½Ë)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ÆÆü11»þ40Ê¬¡¢13»þ¡¢15»þ¡Ê³Æ²ó30Ê¬ÄøÅÙ¡Ë¾ì¡¡¡¡½ê¡§ÇäÅ¹Á°¹¾ìÆâ¡¡¡¡ÍÆ¡§Âç¹õÉñ¡¢Êü²¼·Ý(¤Û¤¦¤«¤²¤¤)Åù¤ÎÂçÆ»·Ý¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£½Ð¡¡¡¡±é¡§ÀõÁð»¨·ÝÃÄ(¤¢¤µ¤¯¤µ¤¶¤Ä¤²¤¤¤À¤ó)´Ñ Í÷ Èñ¡§ÌµÎÁ¡ÊÆþ±àÎÁÊÌÅÓ¡Ë´ÑÍ÷ÊýË¡¡§ÅöÆü¼«Í³´ÑÍ÷
¡Ú½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ÛÀõÁð»¨·ÝÃÄ¡Ê¤¢¤µ¤¯¤µ¤¶¤Ä¤²¤¤¤À¤ó¡Ë¾¼ÏÂ60Ç¯¡Ê1985Ç¯¡Ë¤Ë¡¢¡ÖÂçÆ»·Ý¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ç»Ï¤á¤¿¸¦µæ¡¦¼Â±éÃÄÂÎ¡£¸Î¡¦ºäÌîÈæÏ¤»Ö¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¤¬¤Þ¤ÎÌýÇä¤ê¡¢°»Çä¤ê¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÃ¡¤Çä¤ê¤Ê¤ÉºäÌî¤Î·Ý¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤Î¤¾¤¤«¤é¤¯¤ê¤ä¡¢¤í¤¯¤í¼ó¡Ê¸«À¤Êª¡Ë¤ÎÉü¸µ¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦¡£ Ê¿À®13Ç¯¡Ê2001Ç¯¡Ë¤è¤ê¡¢½ËÊ¡·Ý¤Ï¤ë¤³¤Þ¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢ÌçÉÕ¤±·Ý¤äÆ»¹Ô¤Î·ÝÇ½¤Ë¤âÄ©Àï¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢ÆüËÜ¤ÎÂçÆ»·ÝÃµË¬¤ÎÉñÂæ¸ø±é¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë
(3) ¤¹¤º¤áÍÙ¤ê¡¡¢¨±«Å·Ãæ»ß
Æü¡¡¡¡»þ¡§2·î£¸Æü(Æü)¡¦2·î22Æü(Æü)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ÆÆü13»þ¡¢15»þ¡Ê³Æ²ó30Ê¬ÄøÅÙ¡Ë¾ì¡¡¡¡½ê¡§ÇäÅ¹Á°¹¾ìÆâ¡¡¡¡ÍÆ¡§½éÂå±à¼ç¤Îº´¸¶µÇÔÉ(¤¤¯¤¦)½Ð¿È¤ÎÃÏ¡¢ÀçÂæÈ¯¾Í¤Ç¡¢ËÏÅÄ¶è¤æ¤«¤ê¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¡¢³ë¾þËÌºØ(¤«¤Ä¤·¤«¤Û¤¯¤µ¤¤)¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡ÖËÌºØÌ¡²è(¤Û¤¯¤µ¤¤¤Þ¤ó¤¬)¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¹¤º¤áÍÙ¤ê¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£½Ð¡¡¡¡±é¡§Ê¡Íè¿ý(¤Õ¤Ã¤¯¤é¤¹¤º¤á)´Ñ Í÷ Èñ¡§ÌµÎÁ¡ÊÆþ±àÎÁÊÌÅÓ¡Ë´ÑÍ÷ÊýË¡¡§ÅöÆü¼«Í³´ÑÍ÷
¡Ú½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ÛÊ¡Íè¿ý¡Ê¤Õ¤Ã¤¯¤é¤¹¤º¤á¡ËÀçÂæ½Ð¿È¤ÎÃç´Ö¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤º¤áÍÙ¤ê¡×ÉáµÚ¤Î¤¿¤á³èÆ°Ãæ¡£
(4) Ãã²ñ
Æü¡¡¡¡»þ¡§£²·î14Æü(ÅÚ)¡¦£²·î15Æü(Æü)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ÆÆü11»þ～16»þ(³Æ²ó30Ê¬ÄøÅÙ¡¢Á´10²ó³«ºÅ)¾ì¡¡¡¡½ê¡§¸æÀ®ºÂÉßÆâ¡¡¡¡ÍÆ¡§¸þÅçÉ´²Ö±àÃã²ñ¤Ë¤è¤ë¤ªÅÀÁ°¤ÎÈäÏª¤ÈËõÃã¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹Ž¡Äê¡¡¡¡°÷¡§³Æ²ó13Ì¾(ÅöÆüÀèÃå½ç)»² ²Ã Èñ¡§£±ÀÊ1,500±ß(Æþ±àÎÁÊÌÅÓ)»²²ÃÊýË¡¡§10»þ30Ê¬～15»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¸æÀ®ºÂÉßÁ°¤Ë¤Æ¼õÉÕ¡£(Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»)
(5) ÌîÁð¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡¡¢¨±«Å·Ãæ»ß
Æü¡¡¡¡»þ¡§2·î21Æü(ÅÚ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡11»þ40Ê¬¡¢14»þ40Ê¬(³Æ²ó60Ê¬ÄøÅÙ)¡¡ Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§¹Ö»Õ¤Î²òÀâ¤Î¤â¤È¡¢±àÆâ¤ÎÌîÁð¤ò´Ñ»¡¤·¤Þ¤¹¡£¹Ö¡¡¡¡»Õ¡§¼ãÎÓË§¼ù(¤ï¤«¤Ð¤ä¤·¤è¤·¤)¡¡»á(¿¢Êª¸¦µæ²È)Äê¡¡¡¡°÷¡§³Æ²ó20Ì¾(ÅöÆüÀèÃå½ç)»² ²Ã Èñ¡§ÌµÎÁ(Æþ±àÎÁÊÌÅÓ)»²²ÃÊýË¡¡§³«»Ï10Ê¬Á°¤è¤êÇäÅ¹Á°¹¾ì¤Ë¤Æ¼õÉÕ¡£
(6) Äí¤µ¤ó¤Ý～¸þÅçÉ´²Ö±à¤Î³Ú¤·¤ßÊý～¡¡¢¨±«Å·Ãæ»ß
Æü¡¡¡¡»þ¡§2·î15Æü(Æü)10»þ¡¢13»þ(45Ê¬ÄøÅÙ)Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§¿¦°÷¤Î°ÆÆâ¤Ç¸þÅçÉ´²Ö±à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁð²Ö¤äÄí±àÉ÷·Ê¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±àÆâ¤ò»¶ºö¤·¤Æ²ó¤ê¤Þ¤¹¡£Äê¡¡¡¡°÷¡§20Ì¾¡ÊÅöÆüÀèÃå½ç¡Ë»² ²Ã Èñ¡§ÌµÎÁ¡ÊÆþ±àÎÁÊÌÅÓ¡Ë»²²ÃÊýË¡¡§³«»Ï10Ê¬Á°¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー²£¤Ë¤Æ¼õÉÕ¡£
£³¡¥¤½¤ÎÂ¾
¢¨³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±«Å·Ãæ»ß¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸þÅçÉ´²Ö±à¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÉÔÌÀ¤ÊºÝ¤Ï¸þÅçÉ´²Ö±à¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£¸þÅçÉ´²Ö±à¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë: https://x.com/MukoujimaGarden¡¡¢£¸þÅçÉ´²Ö±à¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡§03-3611-8705¡Ê9»þ～17»þ¡Ë
¡Ú¸òÄÌ°ÆÆâ¡Û
¡Ú±àÆâ¥Þ¥Ã¥×¡Û
¸þÅçÉ´²Ö±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£³«±à»þ´Ö¸áÁ°9»þ～¸á¸å5»þ¡ÊÆþ±à¤Ï¸á¸å4»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë¢£µÙ±àÆüÇ¯Ëö¡¦Ç¯»Ï¡¡(12·î29Æü～ÍâÇ¯1·î3Æü¤Þ¤Ç)¢£Æþ±àÎÁ°ìÈÌ¡¡¡¡ 150±ß65ºÐ°Ê¾å¡¡70±ß¡Ê¾®³ØÀ¸°Ê²¼µÚ¤ÓÅÔÆâºß½»¡¦ºß³Ø¤ÎÃæ³ØÀ¸¤ÏÌµÎÁ¡Ë¢¨ÃÄÂÎÆþ¾ì·ô¤äÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°HP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¢£Äí±à¥¬¥¤¥ÉÅÚÍËÆü¡¦ÆüÍËÆü¡¡11»þ¡¦14»þ¡Ê³Æ²ó30Ê¬ÄøÅÙ¡Ë½¸¹ç¡§¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ーÎ¢»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¢¨Äí±à¥¬¥¤¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ¤¾Ý¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤òÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸þÅçÉ´²Ö±à¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¸þÅçÉ´²Ö±à¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ーTEL 03-3611-8705¢©131-0032ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÅì¸þÅç3-18-3
¥¢¥¯¥»¥¹
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÅì¸þÅç»°ÃúÌÜÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥é¥¤¥ó¡ÖÅì¸þÅç¡×²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâÌó8Ê¬µþÀ®ÅÅÅ´²¡¾åÀþ¡ÖµþÀ®±È½®¡×²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâÌó13Ê¬ÅÔ±Ä¥Ð¥¹¡¡µµ¸Í-ÆüÊëÎ¤¡ÊÎ¤22¡Ë¡ÖÉ´²Ö±àÁ°¡×²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâÌó2～3Ê¬¢¨Ãó¼Ö¾ì¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%A2%A8%E7%94%B0%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E5%90%91%E5%B3%B63-18-3https://www.tokyo-park.or.jp/park/mukojima-hyakkaen/https://x.com/MukoujimaGardenhttps://www.instagram.com/tokyo_9gardens/