高品質なAI画像生成ツール「PixAI」がアップデートを発表 - 無料編集ツール解放や新ジェネレーター追加で創作体験を強化

AIクリエイティブプラットフォーム「PixAI」（運営：Metanomaly株式会社）は、2025年12月2日から12月9日にかけて実施した最新アップデート内容を公開いたしました。今回の更新では、無料で利用可能な編集ツール「PixAI Edit Lite」の提供開始や、雑誌風デザインを生成できる「マガジンカバージェネレーター」の追加、ならびにモバイルアプリ（v4.5.0）の機能改善を実施し、より快適な創作環境をご提供いたします。

■ 今週のアップデート内容

1. バグ修正

ユーザーのご利用環境向上を目的として、以下の不具合を修正いたしました。

- プロフィールページが誤ってホームページへリダイレクトされる問題- 生成パネル内の「LoRAフィルターメニュー」に関する不具合2. 機能強化

◆ 無料で使える新ツール「PixAI Edit Lite」提供開始

https://pixai.art/ja/model/1952119659421483010

会員プランへの加入不要で、すべてのユーザーが無料で利用できる編集特化ツール「PixAI Edit Lite」をリリースいたしました。

◆ 「マガジンカバージェネレーター」を追加

https://pixai.art/ja/generator/preset/magazine-cover

ツールボックスからアクセスし、雑誌風のカバーデザインを自動生成できる新ツールを実装しました。手軽にビジュアル性の高い作品制作が可能となります。

■ 実施中キャンペーンのご案内

3. モバイルアプリ（v4.5.0）アップデート- コメントへの返信機能を新たに追加し、コミュニケーションの利便性を向上- 生成パネルに「高度な設定」の詳細説明を追記し、より分かりやすい操作体験を実現

PixAI 3周年を記念したテーマソング

「まだ知らない色へ / The Colors Unseen」

の いいね＆リポストキャンペーン は、

2025年12月15日（月）23:59（JST） に応募受付を終了いたします。

アンロック済みの報酬受け取りはこちら：

https://pixai.art/ja/event/mio-mv-retweet

■ 今後の展望

PixAI は、AI を活用した創作体験のさらなる向上を目指し、機能拡充およびユーザー体験（UX）の改善を継続的に進めてまいります。特に、以下の領域に注力する予定です。

1. 高度な編集機能の強化

より精密な編集操作やスタイル調整を可能にする機能の開発を進め、クリエイターの制作工程を効率化します。

2. ツールボックスの多機能化

マガジンカバージェネレーターに続き、SNS投稿・デザイン制作・キャラクター活用など幅広いニーズに対応する新ツールを追加予定です。

3. モバイルアプリの利便性向上

主要機能のスマートフォン最適化をさらに進め、PCと同水準の創作体験をモバイル環境でも実現します。

PixAI は、クリエイターの皆さまがより自由に、より直感的に表現できる世界を目指し、新しい創作体験を創り続けてまいります。

■ PixAIについて

PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている「顔のない人」たちに創作の魔法を届けることを使命としています。

2022年10月のサービス開始以来、世界中で1000万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元イラスト生成プラットフォームです。北米・韓国・台湾などの創作文化の強い地域でも急速にシェアを拡大し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、課金継続率ともにトップクラスを誇ります。

2025年上半期には、SensorTowerの調査で日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリ第6位を獲得し、AI創作分野で確固たる地位を築いています。

PixAIにより、技術と文化をつなぎ、すべての人の創作可能性を拡張することで、「創作の民主化」をさらに推進してまいります。

- PixAI：https://pixai.art/ja- App Store: PixAI iOS(https://apps.apple.com/us/app/pixai-ai-anime-art-generator/id6474528911)- Google Play: PixAI Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mewtant.pixaiart)- 公式X：https://x.com/PixAI_Official