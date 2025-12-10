コインランドリー「ブルースカイランドリー」12月に全国11店舗オープン

株式会社ジーアイビー

株式会社ジーアイビー（本社：名古屋市中区、代表取締役：鈴木 衛）は、コインランドリー「ブルースカイランドリー」を2025年12月に全国11店舗新規オープンいたします。

2025年1月～12月の年間出店数は合計72店舗となり、当社の年間出店数としては過去最多を記録しました。

ブルースカイランドリーランドリーでは各地域で「暮らしに寄り添うランドリーサービス」の拡充を進めています。

今後も、地域住民のニーズに応じたサービスを通じて、より多くの店舗で地域とのつながりを深めてまいります。

■ブルースカイランドリー 12月新規オープン店舗情報

◇2025年12月11日（木）

ブルースカイランドリー 山形松山店

〒990-2412 山形県山形市松山三丁目11番35号

営業時間：24時間営業

◇2025年12月12日（金）

ブルースカイランドリー オークワ大淀西店

〒638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕616-1

営業時間：6：00～23：00

ブルースカイランドリー スーパーセンタートライアル桂川店

〒820-0606 福岡県嘉穂郡桂川町土居810-1

営業時間：24時間営業

ブルースカイランドリー フィールEQVo！ハーモニー店

〒492-8229 愛知県稲沢市稲島5丁目7-2

営業時間：24時間営業

◇2025年12月19日（金）

ブルースカイランドリー カインズ銚子店

〒288-0861 千葉県銚子市芦崎町823

営業時間：24時間営業

ブルースカイランドリー ベイシア玉造店

〒311-3512 茨城県行方市玉造甲657-1

営業時間：24時間営業

◇2025年12月26日（金）

ブルースカイランドリー イオンタウンしおだ野店

〒386-1103 長野県上田市神畑字畔田376-1

営業時間：24時間営業

ブルースカイランドリー ゲンキー浅水店

〒918-8152 福井県福井市今市町24番

営業時間：24時間営業

ブルースカイランドリー ダイナム三重芸濃店

〒514-2211 三重県津市芸濃町椋本字南山ノ花2738-3

営業時間：24時間営業

ブルースカイランドリー サンデー柏店

〒038-3107 青森県つがる市柏稲盛岡本83-1

営業時間：24時間営業

ブルースカイランドリー サンデー盛岡店

〒020-0121 岩手県盛岡市月が丘1丁目26番47号

営業時間：5：00～24：00

■ブルースカイランドリーの特徴

ブルースカイランドリーでは、スタッフが9:00～12:00に常駐し、清掃・安全確認を徹底。また、コールセンターや監視カメラの設置により、いつでも安心してご利用いただけます。

自社開発の精算機「ブルスカなび3」により、チャージ、QRコード、クレジット、電子マネー、交通系ICなど多様な決済方法に対応。

さらに、LINE公式アカウントを通じて、スタンプ・クーポン・機器空き状況確認など、スマートフォンひとつで便利に利用できます。

※今回オープンする「ブルースカイランドリー山形松山店」は、災害対応型ランドリーの対象外店舗となります。

■地域に寄り添う3つの取り組み

【1】全国271店舗「災害対応型ランドリー」

災害時に一時避難所として機能できる設備を標準搭載。

乾燥機に使用するLPガスを発電や炊き出しに転用できるほか、

ポータブル発電機や大釜も備え、停電時でも地域住民の生活を支えます。

【2】布団もふっくら清潔「リフレッシュスチーマー」

高温スチームによってダニ除去100％・除菌99.9％・消臭を実現。

中綿まで熱が行き届き、ふっくら仕上げで快適な睡眠環境を提供します。

即日で快適な睡眠環境が整い、外気に触れないためアレルギー対策にも効果的です。

リフレッシュスチームコース（リフレッシュ＋乾燥）・・・料金：800円／15分

【3】全国182店舗 子ども服リユース活動“もったいないが誰かのために。”

不要になった子ども服を回収・提供するリユースブースを店内に設置。

地域の助け合いや絆を育みながら、 “地域コミュニティの場”づくりを進めています。

営業時間内で無料利用可能です。（※有志による持ち込みとなりますので在庫がない場合がございます。）

ブルースカイランドリーは、今後も地域社会の一員として、

日常の「洗う」時間をより快適に、そして人と人がつながる場所としてのランドリーを全国に広げてまいります。