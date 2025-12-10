コインランドリー「ブルースカイランドリー」12月に全国11店舗オープン
株式会社ジーアイビー（本社：名古屋市中区、代表取締役：鈴木 衛）は、コインランドリー「ブルースカイランドリー」を2025年12月に全国11店舗新規オープンいたします。
2025年1月～12月の年間出店数は合計72店舗となり、当社の年間出店数としては過去最多を記録しました。
ブルースカイランドリーランドリーでは各地域で「暮らしに寄り添うランドリーサービス」の拡充を進めています。
今後も、地域住民のニーズに応じたサービスを通じて、より多くの店舗で地域とのつながりを深めてまいります。
■ブルースカイランドリー 12月新規オープン店舗情報
◇2025年12月11日（木）
ブルースカイランドリー 山形松山店
〒990-2412 山形県山形市松山三丁目11番35号
営業時間：24時間営業
◇2025年12月12日（金）
ブルースカイランドリー オークワ大淀西店
〒638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕616-1
営業時間：6：00～23：00
ブルースカイランドリー スーパーセンタートライアル桂川店
〒820-0606 福岡県嘉穂郡桂川町土居810-1
営業時間：24時間営業
ブルースカイランドリー フィールEQVo！ハーモニー店
〒492-8229 愛知県稲沢市稲島5丁目7-2
営業時間：24時間営業
◇2025年12月19日（金）
ブルースカイランドリー カインズ銚子店
〒288-0861 千葉県銚子市芦崎町823
営業時間：24時間営業
ブルースカイランドリー ベイシア玉造店
〒311-3512 茨城県行方市玉造甲657-1
営業時間：24時間営業
◇2025年12月26日（金）
ブルースカイランドリー イオンタウンしおだ野店
〒386-1103 長野県上田市神畑字畔田376-1
営業時間：24時間営業
ブルースカイランドリー ゲンキー浅水店
〒918-8152 福井県福井市今市町24番
営業時間：24時間営業
ブルースカイランドリー ダイナム三重芸濃店
〒514-2211 三重県津市芸濃町椋本字南山ノ花2738-3
営業時間：24時間営業
ブルースカイランドリー サンデー柏店
〒038-3107 青森県つがる市柏稲盛岡本83-1
営業時間：24時間営業
ブルースカイランドリー サンデー盛岡店
〒020-0121 岩手県盛岡市月が丘1丁目26番47号
営業時間：5：00～24：00
■ブルースカイランドリーの特徴
ブルースカイランドリーでは、スタッフが9:00～12:00に常駐し、清掃・安全確認を徹底。また、コールセンターや監視カメラの設置により、いつでも安心してご利用いただけます。
自社開発の精算機「ブルスカなび3」により、チャージ、QRコード、クレジット、電子マネー、交通系ICなど多様な決済方法に対応。
さらに、LINE公式アカウントを通じて、スタンプ・クーポン・機器空き状況確認など、スマートフォンひとつで便利に利用できます。
※今回オープンする「ブルースカイランドリー山形松山店」は、災害対応型ランドリーの対象外店舗となります。
■地域に寄り添う3つの取り組み【1】全国271店舗「災害対応型ランドリー」
災害時に一時避難所として機能できる設備を標準搭載。
乾燥機に使用するLPガスを発電や炊き出しに転用できるほか、
ポータブル発電機や大釜も備え、停電時でも地域住民の生活を支えます。
【2】布団もふっくら清潔「リフレッシュスチーマー」
高温スチームによってダニ除去100％・除菌99.9％・消臭を実現。
中綿まで熱が行き届き、ふっくら仕上げで快適な睡眠環境を提供します。
即日で快適な睡眠環境が整い、外気に触れないためアレルギー対策にも効果的です。
リフレッシュスチームコース（リフレッシュ＋乾燥）・・・料金：800円／15分
【3】全国182店舗 子ども服リユース活動“もったいないが誰かのために。”
不要になった子ども服を回収・提供するリユースブースを店内に設置。
地域の助け合いや絆を育みながら、 “地域コミュニティの場”づくりを進めています。
営業時間内で無料利用可能です。（※有志による持ち込みとなりますので在庫がない場合がございます。）
ブルースカイランドリーは、今後も地域社会の一員として、
日常の「洗う」時間をより快適に、そして人と人がつながる場所としてのランドリーを全国に広げてまいります。