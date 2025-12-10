「nosh DOG」から10kg前後の愛犬に最適な300gサイズが12月10日（水）に新登場

ナッシュ株式会社

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、手軽に美味しく栄養管理ができる冷凍宅配食サービス「nosh（ナッシュ）」を提供するナッシュ株式会社（本社：大阪市、代表取締役：田中 智也）は、展開するドッグフードブランド「nosh DOG（ナッシュドッグ）」において、12月10日（水）より10kg前後の愛犬に適切な300gの新サイズを発売します。

より手軽にご利用いただけるよう、従来の100gに加え、新サイズの商品を投入することで、愛犬の体型や用途に幅広く対応します。

【nosh DOG 公式サイト】 https://nosh.jp/dog(https://nosh.jp/dog)

nosh DOGでは、継続利用しやすい環境を目指し、多様化するライフスタイルや愛犬の個性に合わせた商品開発・サービス改善を進めております。その一環として、「総合栄養食」のメニューを新たに開発しているほか、累計購入重量に応じてランクが上がり、割引率が段階的に上昇する「nosh DOG club」制度を採用しています。

今後も「世界中の愛犬の食生活を変え、健康で豊かな未来を届ける。」というミッションのもと、愛犬の日々の健康を支える様々なサービスを展開してまいります。

■「300gサイズ」について

発売日：12月10日（水）

内容量： 1袋 300g

販売プラン（税込）：

１.15袋プラン（80サイズ）： \13,530

２.30袋プラン（100サイズ）： \26,400

※別途送料がかかります

nosh DOGの購入ページにて、愛犬の年齢や性別、体重などを入力するだけで、適切なプランを自動でご提案します。

■「nosh DOG club」制度について

「nosh DOG club」は、累計購入重量に応じてランクが上がり、割引率が段階的に上昇する制度です。100gプランの場合、最大で63円OFF、最安256円（税込）（※）でご購入いただくことができます。また、一度達成したランクは、nosh DOGをご利用いただいている限り継続して適用されます。

（※）44食プランを継続購入した場合

■nosh DOGについて

「nosh DOG」は、冷凍宅配食サービス「nosh（ナッシュ）」で培ったノウハウを応用し開発した、愛犬用フードサービスです。「世界中の愛犬の食生活を変え、健康で豊かな未来を届ける。」というミッションのもと、noshと同じ品質の食材を使用したレトルト食を通じて、愛犬の日々の健康を手軽に維持できるサービスを提供します。

【nosh DOG 公式サイト】 https://nosh.jp/dog(https://nosh.jp/dog)

◼️ナッシュ株式会社について

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年9月には累計販売食数1.4億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。

＜報道関係者様のお問い合わせ先＞

※取材・メディア掲載についてのお問い合わせは、下記のフォームをご利用下さい。

https://nosh.jp/media/contact