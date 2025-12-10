【本編無料公開】アントワ・フークア監督×チョウ・ユンファ主演の『リプレイスメント・キラー』を、大塚明夫ら豪華声優陣が出演する吹替版で12/12（金）21:00～期間限定無料公開！

株式会社WOWOWプラス

Prime Videoの「シネフィルWOWOW プラス」の公式YouTubeにて、香港のスター俳優チョウ・ユンファ主演のアクションヒット作『リプレイスメント・キラー』を、大塚明夫等が出演する豪華吹替版で12月12日（金）21：00～2週間限定無料公開！

美しく殺す男、激しく撃ち抜く女――映画史上最も美しい銃撃戦を描いた本作の監督を務めるのは、大ヒット作『イコライザー』シリーズ等数々のアクション作品を手掛けるアントワ・フークア。チョウ・ユンファのハリウッド進出第１弾ともなった本作を、貴重な吹替版でお楽しみください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YbsU4od-DkY ]

リプレイスメント・キラー [吹替版]（1998年／アメリカ／88分）

監督：アントワ・フークア

キャスト：チョウ・ユンファ（大塚明夫）／ミラ・ソルビーノ（涼風真世）／マイケル・ルーカー（島田敏）／ケネス・ツァン（小山武宏）／ユルゲン・プロホノフ（大友龍三郎）

■あらすじ

チャイニーズ・マフィアのボス、ウェイの手に家族の運命を握られているジョンは、命じられるままに暗殺を繰り返していた。ある日、組織から幼い子どもの殺害を命じられたジョンは、余りにも非常な手口に怒りを覚え、組織との闘いを決意する・・・。

