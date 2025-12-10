アニメ『デート・ア・ライブV』ポップアップストアの事後通販スタート！
アニメ『デート・ア・ライブV』ポップアップストアの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4323
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2025年12月10日(水)18:00～12月24日(水)23:59
【発送予定日】
・2026年2月中旬～3月上旬以降順次発送
【特典情報】
＜「アニメ『デート・ア・ライブV』ポップアップストア」商品を税込3,000円お買い上げごとにランダムで1枚、ブロマイドをプレゼント！＞
【製品情報】
ホログラムカンバッジ(ランダム)
サイバーバニー ver.
価格：660円（税込）
種類数：全8種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
SNS風アクリルキーホルダー
サイバーバニー ver.
価格：各1,320円（税込）
種類数：全8種
デカアクリルスタンド
サイバーバニー ver.
価格：各2,200円（税込）
種類数：全8種
アクリルスマホスタンド
サイバーバニー ver.
価格：各1,870円（税込）
種類数：全8種
ミニアクリルアート
サイバーバニー ver.
価格：2,530円（税込）
種類数：全1種
マイクロファイバー
サイバーバニー ver.
価格：各770円（税込）
種類数：全8種
ラバーデスクマット
サイバーバニー ver.
価格：3,850円（税込）
種類数：全1種
特大タペストリー
サイバーバニー ver.
価格：各7,700円（税込）
種類数：全8種
メモリアルアート
サイバーバニー ver.
価格：16,500円（税込）
種類数：全1種
【権利表記】
(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブＶ」製作委員会
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売