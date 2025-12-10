BitfanとスペースシャワーTVによる共同企画『Nobody to Somebody』、Vol.2グランプリは個リンと夢(BOY)の2組に決定！

株式会社SKIYAKI

株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）が運営するオールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」と、株式会社スペースシャワーネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：名取達利）が運営する日本最大の音楽専門チャンネル「スペースシャワーTV」による共同ミュージッククリップ企画『Nobody to Somebody』。この度、多数の応募の中から選ばれたVol.2グランプリアーティスト、"幻想POP"という独自の世界観で描く「個リン」と、新進気鋭のラップクルー「夢(BOY)」の2組が決定しました。両アーティストの楽曲ミュージッククリップを公開しました。

■ 才能あるアーティストの活動をブーストする企画『Nobody to Somebody』

『Nobody to Somebody』は、これまで1,000組を超えるクリエイターとそのファンをつなぎ続けてきたSKIYAKIが提供する「Bitfan」と、日本の音楽カルチャーを様々な形で発信し続けてきた「スペースシャワーTV」がタッグを組み、これからの活躍が期待されるアーティストのミュージッククリップ制作を支援するプロジェクトです。記念すべき第二回目のグランプリには、"幻想POP"という独自の世界観で描く「個リン」と、新進気鋭のラップクルー「夢(BOY)」の2組が輝きました。

■ グランプリ作品、個リンと夢(BOY)のミュージッククリップを公開！

今回公開されたのは、グランプリに輝いた2組、個リンの楽曲『無重力』、および夢(BOY)の楽曲『やったー！』のミュージッククリップです。監督には、気鋭の映像ディレクター・高木美杜を迎え、アーティストや楽曲の持つ世界観を描き出しています。各アーティストの魅力が詰まった映像作品をぜひご覧ください。

【ミュージッククリップ】 個リン - 『無重力』

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=pDss06NaPS4 ]- Airtist : 個リン- Title : 『無重力』- Director：高木美杜- Streaming Link：🎧 https://linkco.re/91dYm6gS

【ミュージッククリップ】 夢(BOY) - 『やったー！』

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=UIjth4dIcgk ]- Airtist : 夢(BOY)- Title : 『やったー！』- Director：高木美杜- Streaming Link：🎧 https://linkco.re/nr2tyqr2■ ARTIST PROFILE

個リン（Corin）

2023年夏に活動を開始したシンガーソングライター。

儚い夢や情景を彷彿させる世界観と、耳触りの良いバンドサウンドによる独自の「幻想POP」を掲げる。

本作「無重力」では、作詞・作曲も担当。

- Official Site (Bitfan) : https://corin.bitfan.id/- X: https://x.com/corin_jp00- Instagram : https://www.instagram.com/corin.jp00- TikTok : https://www.tiktok.com/@corin_no- YouTube : https://www.youtube.com/@corin.jp00

夢(BOY)（読み：ユメボーイ）

ついに日本にたのしーHIP HOPが帰ってきた！！！

2024年結成、新進気鋭のラップクルー。

2000年代を彷彿とさせる明るいリリックにちょっと皮肉を乗せて パッパララッパーの4人が送る"できるだけリアル"なピースフルミュージック。

- Official Site : https://yyyume-boyyy.bitfan.id/- X : https://x.com/yyyume_boyyy- Instagram : https://www.instagram.com/yyyume.boyyy- TikTok : https://www.tiktok.com/@yyyume.boyyy- YouTube : https://www.youtube.com/@yyyume_boyyy

【プロジェクト概要】

Nobody to Somebody

BitfanとスペースシャワーTVがタッグを組み、インディーズアーティストのミュージッククリップ制作を支援するプロジェクト。アーティストの才能を、ファンと共に世に送り出すことを目指します。

- Official Site : https://nobodytosomebody-audition.bitfan.id/- X : https://x.com/N_t_S_official- Instagram : https://www.instagram.com/n_t_s_official

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【株式会社スペースシャワーネットワーク 会社概要】

社名：株式会社スペースシャワーネットワーク

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 名取 達利

資本金：1百万円

事業内容：イベント事業、ライブハウス事業、アーティスト・マネジメント事業、レーベル・エージェント事業、有料放送事業、オンデマンド事業

URL：https://www.spaceshower.net/

スペースシャワーネットワークは、音楽専門チャンネル スペースシャワーTVの運営をはじめ、音楽フェスやイベントの企画制作、アーティストマネジメント、音楽レーベル、ライブハウスの運営など様々なメディアやコンテンツを通じ、多角的に日本の音楽カルチャーを発信しています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的で優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

URL：https://bitfan.id/