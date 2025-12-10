『アフターメルヘン』オンラインくじが、12月12日（金）「くじとも」より発売決定！
株式会社ブリッジ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじとも」より、『アフターメルヘン』オンラインくじを、2025年12月12日（金）18時より販売します。
田島生野先生がおとぎの国の「美」と「醜」をテーマにした2種類のイラストを新規描き下ろし！
A4メモリアルアートやマグカップなど、「くじとも」だけの全32種のオリジナルグッズです。
『アフターメルヘン』オンラインくじ 概要
販売期間：2025年12月12日（金）18:00 ～2026年1月13日（火）23:59
販売価格：1回 770円（税込）※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujitomo.com/lotteries/(https://kujitomo.com/lotteries/aftermarchinkuji)aftermarchenkuji(https://kujitomo.com/lotteries/aftermarchinkuji)
(C)Ikuno Tajima ／ EAST PRESS CO., LTD.
商品ラインナップ
【A賞】A4タペストリー 全2種
<サイズ>H43cm×W30cm イラスト部分：A4サイズ
【B賞】選べる！マグカップ 全2種
<サイズ>Φ80mm×高さ約95mm
【C賞】選べる！アクリルスタンド 全10種
<サイズ>本体H15cm×W8cm程度／3mm厚 台座H3cm×W8cm程度／3mm厚
【D賞】名場面ミニ色紙 全10種
<サイズ>H136mm×W122mm程度
【E賞】缶バッジ 全8種
<サイズ>Φ56mm
【特典】ポストカード 全4種
10回同時購入でポストカード1枚（ランダム）プレゼント
<サイズ>W100×H148mm
【作品紹介】『アフターメルヘン』
著者：田島生野
出版社：イースト・プレス
公式サイト：https://matogrosso.jp/serial/aftermeruhen_01-159/
https://comic-porta.com/comics/101/
https://comic-porta.com/comics/2897/
「めでたし」のその後のご不要品、
どんなものでも回収いたします──。
おとぎの国の各地で役目を終えたモノを回収する
ベテラン職員で面倒見のよい兄ヤコブと、新人職員で兄を尊敬している弟ヴィルヘルム。
彼らが訪れる先々には、廃品に悩む依頼主がいて…。
白雪姫、シンデレラ、ラプンツェル、裸の王様、いばら姫──
不思議なメルヘンの世界を舞台に描く、ダークファンタジー、開幕!
「くじとも」とは？
好きをお迎え！をコンセプトに、キャラクターグッズを楽しくお迎えできる、ハズレなしのオンラインくじです。
くじとも 公式HP：https://kujitomo.com/
くじとも 公式X：https://x.com/kujitomo_bridge
お問い合わせ先
くじとも お問い合わせ窓口：https://kujitomo.com/contacts/new