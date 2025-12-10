『アフターメルヘン』オンラインくじが、12月12日（金）「くじとも」より発売決定！

株式会社ブリッジ（本社：東京都千代田区　代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじとも」より、『アフターメルヘン』オンラインくじを、2025年12月12日（金）18時より販売します。



田島生野先生がおとぎの国の「美」と「醜」をテーマにした2種類のイラストを新規描き下ろし！
A4メモリアルアートやマグカップなど、「くじとも」だけの全32種のオリジナルグッズです。




『アフターメルヘン』オンラインくじ 概要


販売期間：2025年12月12日（金）18:00 ～2026年1月13日（火）23:59


販売価格：1回 770円（税込）※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujitomo.com/lotteries/(https://kujitomo.com/lotteries/aftermarchinkuji)aftermarchenkuji(https://kujitomo.com/lotteries/aftermarchinkuji)


(C)Ikuno Tajima ／ EAST PRESS CO., LTD.




商品ラインナップ


【A賞】A4タペストリー 全2種

<サイズ>H43cm×W30cm　イラスト部分：A4サイズ

【B賞】選べる！マグカップ 全2種

<サイズ>Φ80mm×高さ約95mm

【C賞】選べる！アクリルスタンド 全10種

<サイズ>本体H15cm×W8cm程度／3mm厚　台座H3cm×W8cm程度／3mm厚

【D賞】名場面ミニ色紙 全10種

<サイズ>H136mm×W122mm程度

【E賞】缶バッジ 全8種

<サイズ>Φ56mm

【特典】ポストカード 全4種

10回同時購入でポストカード1枚（ランダム）プレゼント



<サイズ>W100×H148mm

【作品紹介】『アフターメルヘン』

著者：田島生野


出版社：イースト・プレス


公式サイト：https://matogrosso.jp/serial/aftermeruhen_01-159/


　　　　　　https://comic-porta.com/comics/101/


　　　　　　https://comic-porta.com/comics/2897/


「めでたし」のその後のご不要品、


　どんなものでも回収いたします──。



おとぎの国の各地で役目を終えたモノを回収する


ベテラン職員で面倒見のよい兄ヤコブと、新人職員で兄を尊敬している弟ヴィルヘルム。


彼らが訪れる先々には、廃品に悩む依頼主がいて…。



白雪姫、シンデレラ、ラプンツェル、裸の王様、いばら姫──


不思議なメルヘンの世界を舞台に描く、ダークファンタジー、開幕!



(C)Ikuno Tajima ／ EAST PRESS CO., LTD.


「くじとも」とは？


好きをお迎え！をコンセプトに、キャラクターグッズを楽しくお迎えできる、ハズレなしのオンラインくじです。



