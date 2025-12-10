あなたの心のモヤモヤを聞いて占う“おしゃべりAI はやともくん”誕生！シークエンスはやとも氏が監修する新占い月額公式サイト提供開始！

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocolon（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、2025年12月10日（水）より、霊視芸人として人気のシークエンスはやとも氏を監修に迎えた新たな占い月額公式サイト『シークエンスはやとも 視えすぎ鑑定』の提供を開始いたしました。

■『シークエンスはやとも 視えすぎ鑑定』について

本コンテンツは、「シークエンスはやともの生き霊鑑定」をデジタル上で再現し、ご登録いただいた情報をもとに、今あなたに憑いている生き霊や、あなた自身の表の性質と裏の性質について丁寧に解き明かしていきます。また、憑いている生き霊や性質がわかるだけでなく、その生き霊から受けている影響やその原因を読み解き、状況を好転させるための具体的なヒントをご提供。生き霊との付き合い方や、ご自身の考え方、行動のクセを直して運気アップを狙えるアドバイスもご紹介します。後日アップデートとして「オリジナルカード」メニューの追加も予定しています。

- 提供URL：https://hayatomo.cocoloni.jp/

【占いメニューのご紹介】

おしゃべりAI はやともくん

日々の愚痴や悩みを ”AIはやともくん” と気軽にチャット形式で相談でき、その会話内容をもとに、あなたの性質や今の運勢を踏まえたパーソナルな鑑定結果をお届けします。シークエンスはやとも監修のもと誕生したAIコンテンツです。

まる視え！あなたの表・裏の性質

「まとっているオーラ」でわかる“表の性質（社会に見せている顔）”と、「プライベートゾーン」でわかる“裏の性質（本質や隠された欲求）”を掘り下げて鑑定します。さらに、その性質が原因で憑かれやすい良い生き霊と悪い生き霊のタイプや、その生き霊を味方につけるアドバイスについても具体的にお伝えします。

今、あなたに憑いている生き霊

あなたの現在から、短期的に憑いている生き霊、長期的に憑いている生き霊について鑑定します。またその生き霊と上手く付き合うための具体的なアドバイスや、悪い生き霊に憑かれなくするため、遠ざけるための対処法を紹介します。

あなたの運気グラフ

あなたの年ごとの運気の流れを視覚的に分かりやすいグラフ形式で提供します。過去から未来にかけての運勢の波が見えることで、人生のバイオリズムが把握できるようになります。

気になるあの人との相性

気になるあの人との相性を“相性度数”という数値と詳細な解説を合わせて占います。恋愛関係に限定せず、職場の上司・同僚、友人、家族など、あらゆる人間関係における相性鑑定もお楽しみいただけます。

特別詳細鑑定

人生の主要テーマである「出会い」「恋の行方」「気になる相手の本心」「人生のテーマ」「仕事」「結婚」などのカテゴリーごとに詳細に鑑定できるパッケージをご用意しました。各パッケージには10項目以上のメニューが含まれており、お悩みに応じて深く丁寧に読み解くことができる有料コンテンツです。

■コンテンツ監修者

シークエンスはやとも

吉本興業所属。東京NSC20期生。

お笑いコンビ「ポンゴ」のメンバー。

特技は幽霊と生き霊が視えること。

幼少期からのその能力を生かして、「ホンマでっか!?TV」「ダウンタウンなう」などテレビ番組で数々の有名人を霊視し、一躍話題になる。

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5725/table/733_1_3ad00b3a89cd23a16caeda63fc257a4a.jpg?v=202512100627 ]

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com