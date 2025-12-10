【Renta!】秋田書店作品『世界にＱのひとつまみ』の独占先行配信を開始！他にも多数の独占先行配信の作品にてお得なキャンペーンも実施中！

株式会社パピレス

株式会社パピレス（東証スタンダード3641、所在地：東京都千代田区、代表取締役：松井康子）は、2025年12月10日（水）に、秋田書店作品『世界にＱのひとつまみ』の独占先行配信を開始いたしました。

この度、マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」（https://renta.papy.co.jp/）では、2025年12月10日（水）より、秋田書店作品『世界にＱのひとつまみ』の独占先行配信を開始いたしました。また、他にも多数の独占先行配信の作品にてお得なキャンペーンも実施しておりますので、これを機にRenta!でぜひ読んでみてください。

■独占先行作品情報

『世界にＱのひとつまみ』

著者：犬井チズ

発行：秋田書店

配信開始日：12月10日（水）

初回配信話数：3話

1話無料キャンペーン(2026年1月9日まで)

あらすじ：

先代から継いだ小料理屋・みつ原を切り盛りする佐市。ある日、彼の店に小学生がひとりでやってきて…！？

かかえた秘密がほぐれてく、小料理屋で紡ぐ大人と子どもの交流譚。

作品ページはこちら

https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/418210

『終末、なに食べる？』

著者：ヨコヤマノブオ／梅村真也／橋本エイジ

発行：秋田書店

1話無料キャンペーン中(12月22日まで)

あらすじ：

ゾンビが跋扈し、世界が終焉に近づく中、家族とはぐれ孤独に生きる少女・みのりのもとに元海上自衛隊給養班長を名乗る男・食野が現れる。彼はみのりに対し、美味しい「バターチキンカレー」を作ると宣言し…！？

『終末のワルキューレ』梅村真也×『武士スタント逢坂くん！』ヨコヤマノブオ×『ちるらん 新撰組鎮魂歌』橋本エイジの超豪華チームで贈る、終末世界のサバイバル美食ドラマ！！

作品ページはこちら

https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/417088/

『サンタ令嬢は眠れぬ騎士へのプレゼントになりたくない』

著者：壱丸はる／ゆちば

発行：秋田書店

1話無料＋2話レンタル付きキャンペーン(12月22日まで)

あらすじ：

ノエルド王国の王の密命を受け、サンタクロースとして聖夜にプレゼントを運ぶクロウス伯爵家。16歳になったクロウス伯爵令嬢・クリスティナは、サンタの初任務を迎えた。

クロウス一族だけが使える聖魔法を使って国中の人を眠らせ、姿を見られないように任務を遂行する――はずが、なぜか魔法が効かず一人だけ起きている男がいた！

王城にいたその男はルベル王子の護衛騎士・ミカエル。クリスティナは聖魔法で顔を隠したものの、姿を見られた上に女だと知られてしまい、初任務は大失敗に終わる。

あの男、絶対許さない――！！ 復讐を誓ったはずが、なぜかミカエルの体質改善に励むハメに！？

完璧主義で初心なヒロインは天然護衛騎士に振り回されるのだった――。

作品ページはこちら

https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/415614/

『女男爵の庭師』

著者：とみさー／しそたぬき

発行：秋田書店

1話無料＋2話・3話レンタル付きキャンペーン

(12月22日まで)

あらすじ：

庭師として働くことを夢見て首都リットンへやってきた少女サラ。だけど、荷物を盗まれ窮地に陥ってしまう。そこへ現れたのは、“バロネス”と名乗るウエディングドレスを着た美少女で……！？

華麗なる社交界で花と秘密が咲き乱れる英国風ファンタジー！

作品ページはこちら

https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/411993/

『スパダリ未満、彼氏以上。』

著者：高津あき

発行：秋田書店

会員限定1話無料キャンペーン(12月22日まで)

あらすじ：

“俺”がスパダリになるはずだったのに…！

幼馴染の拓海の恋人になりたい智弘は、完璧な男になろうと日々努力中。ところが意を決して告白した次の瞬間、可愛いと思っていた拓海が雄の顔をして押し倒してきて…！？

作品ページはこちら

https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/414451/

株式会社パピレスは、今後もより多くのユーザーにご満足いただける電子書籍サイトを目指して、サービスの充実に邁進してまいります。

■マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」について

URL：https://renta.papy.co.jp/

「Renta!」は「誰でも、手軽に、安価に」電子書籍の閲覧ができるサービスとして、2007年にオープンいたしました。

現在までに多数のユーザーにご利用いただき、2025年には、会員数1050万人を突破いたしました。コミックや小説・実用書、タテコミやアニコミ等の次世代コンテンツに加えて、SNSで話題のショートドラマやアニメなどの動画も続々入荷しており、いつでも・どこでも・簡単に・好きな端末で楽しめます。※1

価格設定は48時間閲覧方式の「レンタル」を採用し、安価な書籍閲覧を実現しております。また、レンタルだけではなく「購入」も可能で、「手軽にちょっと読みたい」と「繰り返し何度でも読みたい」という、異なるニーズに対応しています。

なお、Renta!では書籍の作品データやユーザーの利用状況を、株式会社パピレス提供のクラウド上に保管します。これにより、利用シーンによる閲覧デバイスの使い分けは勿論、モバイル端末の紛失・故障・機種変更等に際しても、引き続き別の端末から作品を楽しめます。

※1 閲覧期間と価格の設定は個々のコンテンツによって異なります。予めご了承下さい。

【会社概要】

■会社名 株式会社パピレス

■代表者 代表取締役 松井 康子

■資本金 4億1,446万円

■設 立 1995年3月31日

■所在地 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル

■TEL 03-6272-9533（代表）

■FAX 03-6272-9563

■URL https://papy.co.jp/corp_site/

■事業内容 電子書籍販売

【本件に関するお問い合わせ】

■会社名 株式会社パピレス

■担当 広報担当

■TEL 03-6272-9533

■FAX 03-6272-9563

■Email press@papy.co.jp