【TAC司法書士講座】「独学？スクール？学習開始前に知っておくべき「効率的な戦略」」オンラインで開催のお知らせ

司法書士試験合格を目指す方を対象に、TAC司法書士講座は、この度、「独学？スクール？

学習開始前に知っておくべき「効率的な戦略」」を12月20日（土）10:00より開催いたします。これから学習を始める方、司法書士試験の受験を検討している方に向けたオンラインセミナーです。

未経験から目指す司法書士！資格・試験制度徹底解剖セミナー

セミナー概要

詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar.html

TAC司法書士講座の姫野 寛之 講師が、独学とスクールのそれぞれのメリット・デメリットに触れつつ、司法書士の学習が初めての方に向けて、合格する為に必要な戦略について伝授します。セミナー後は「質疑応答」で皆様の疑問を解消！これから学習を始めようと思っている方、興味のある方は、お気軽にご参加ください！

＜主なセミナー内容＞

・独学とスクールの比較（メリット・デメリット）

・合格する為の戦略

・合格に向けたロードマップ

・質疑応答

セミナー参加特典『受講料5,000 円OFF e受付クーポン』

当イベントを参加された方全員に、以下の対象コースのお申込みに使える『受講料5,000 円OFF e受付クーポン』を進呈します。詳細は以下をご参照ください。

開催詳細

詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar.html
イベント名:独学？スクール？学習開始前に知っておくべき「効率的な戦略」
日時:2025年12月20日（土）10:00～11:00
形式:オンライン（Zoom）
参加費: 無料
講師:姫野 寛之（TAC司法書士講座講師）



姫野 寛之 講師

【初学者対象「入門総合本科生」、中上級者対象「上級総合本科生」担当（新宿校・ビデオブース・Web通信・DVD通信）】

2002年度 司法書士試験合格。司法書士試験合格に必要な知識を鋭く講義する。受験生心理と過去問を知り尽くしており、常に過去問を意識した視点からの解説は、受講生から“絶賛”されている。「入門総合本科生」「上級総合本科生」の教材も執筆している。

TAC司法書士講座について

TAC司法書士講座は長年にわたり司法書士資格取得を目指す皆様をサポートしてきました。実績豊富な講師陣、質の高い講義と教材、きめ細やかなサポート体制で、多くの受講生を合格へと導いています。

