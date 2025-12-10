『BOYS be MAID！』香騎学園メイドボーイ部 部活動報告会～なんでもない日日おめでとう～ 開催！
株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2026年1月25日(日)にTFTホール500にて『BOYS be MAID！』香騎学園メイドボーイ部 部活動報告会～なんでもない日日おめでとう～を開催いたします。
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=105092
【イベント情報】
イベント名：『BOYS be MAID！』香騎学園メイドボーイ部 部活動報告会～なんでもない日日おめでとう～
開催日時：2026年1月25日(日)
開催場所：TFTホール500（東京都江東区）
トーク＆朗読劇に加え、主題歌披露も決定！
【チケット情報】
■チケット販売ページ
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2530373
※第2部S席はチケット残り僅かとなっております。
※売り切れ次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
■来場者限定特典
【全席共通】
・部活動報告会アジェンダ
・香騎学園高等学校ボールペン
【S席特典(2品)】
・イベントロゴ缶バッジ
・ランチトートバッグ
【SS席特典(4品)】
・リボンチャーム
・キャニスター缶
・イベントロゴ缶バッジ
・ランチトートバッグ
※缶バッジとランチトートバッグはSS席・S席ともに同柄です
出演者
宮崎雅也 (高階蘭士役)
秋山諒 (妃崎余花役)
山本彬 (雨鬼籠役)
山口智広 (菊秋明役)
小笠原仁 (エメリ・スノワール役)
前田誠二 (秘空木礼役)
※敬称略
【イベント販売商品】
【営業時間】11:00～20:00
11:00～15:00 チケットをお持ちの方のみご購入可能
15:00～20:00 どなたでもご購入可能
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
公式URL：https://boysbemaid.jp/
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)香騎学園/Seed Project
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売