『BOYS be MAID！』香騎学園メイドボーイ部 部活動報告会～なんでもない日日おめでとう～ 開催！

写真拡大 (全5枚)

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2026年1月25日(日)にTFTホール500にて『BOYS be MAID！』香騎学園メイドボーイ部 部活動報告会～なんでもない日日おめでとう～を開催いたします。




【特設ページ】


https://www.the-chara.com/blog/?p=105092



【イベント情報】


イベント名：『BOYS be MAID！』香騎学園メイドボーイ部 部活動報告会～なんでもない日日おめでとう～


開催日時：2026年1月25日(日)


開催場所：TFTホール500（東京都江東区）



トーク＆朗読劇に加え、主題歌披露も決定！



【チケット情報】


■チケット販売ページ


https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2530373



※第2部S席はチケット残り僅かとなっております。


※売り切れ次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。



■来場者限定特典


【全席共通】


・部活動報告会アジェンダ


・香騎学園高等学校ボールペン




【S席特典(2品)】


・イベントロゴ缶バッジ


・ランチトートバッグ



【SS席特典(4品)】


・リボンチャーム


・キャニスター缶


・イベントロゴ缶バッジ


・ランチトートバッグ


※缶バッジとランチトートバッグはSS席・S席ともに同柄です




出演者




宮崎雅也 (高階蘭士役)


秋山諒 (妃崎余花役)


山本彬 (雨鬼籠役)


山口智広 (菊秋明役)


小笠原仁 (エメリ・スノワール役)


前田誠二 (秘空木礼役)


※敬称略



【イベント販売商品】




【営業時間】11:00～20:00
11:00～15:00　チケットをお持ちの方のみご購入可能
15:00～20:00　どなたでもご購入可能



皆様のお越しを心よりお待ちしております。



【関連サイト】


公式URL：https://boysbemaid.jp/


THEキャラ：https://www.the-chara.com/



【権利表記】


(C)香騎学園/Seed Project



【会社概要】


会社名：株式会社コンテンツシード


所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F


代表者：代表取締役　大塚 則和


設立：平成24年8月1日


URL：https://contents-seed.co.jp/


事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売