『BOYS be MAID！』香騎学園メイドボーイ部 部活動報告会～なんでもない日日おめでとう～ 開催！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2026年1月25日(日)にTFTホール500にて『BOYS be MAID！』香騎学園メイドボーイ部 部活動報告会～なんでもない日日おめでとう～を開催いたします。

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=105092

【イベント情報】

イベント名：『BOYS be MAID！』香騎学園メイドボーイ部 部活動報告会～なんでもない日日おめでとう～

開催日時：2026年1月25日(日)

開催場所：TFTホール500（東京都江東区）

トーク＆朗読劇に加え、主題歌披露も決定！

【チケット情報】

■チケット販売ページ

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2530373

※第2部S席はチケット残り僅かとなっております。

※売り切れ次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

■来場者限定特典

【全席共通】

・部活動報告会アジェンダ

・香騎学園高等学校ボールペン

【S席特典(2品)】

・イベントロゴ缶バッジ

・ランチトートバッグ

【SS席特典(4品)】

・リボンチャーム

・キャニスター缶

・イベントロゴ缶バッジ

・ランチトートバッグ

※缶バッジとランチトートバッグはSS席・S席ともに同柄です

出演者

宮崎雅也 (高階蘭士役)

秋山諒 (妃崎余花役)

山本彬 (雨鬼籠役)

山口智広 (菊秋明役)

小笠原仁 (エメリ・スノワール役)

前田誠二 (秘空木礼役)

※敬称略

【イベント販売商品】

【営業時間】11:00～20:00

11:00～15:00 チケットをお持ちの方のみご購入可能

15:00～20:00 どなたでもご購入可能

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【関連サイト】

公式URL：https://boysbemaid.jp/

THEキャラ：https://www.the-chara.com/

【権利表記】

(C)香騎学園/Seed Project

【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売