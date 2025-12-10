俳優 鳴海唯、季刊ZINE企画『Magic hour』がスタート！第1号『Natural』は2026年1月10日（土）発売！

日本出版貿易株式会社

photo by 三森いこ

NHK連続テレビ小説『あんぱん』で演じた、ヒロイン・朝田のぶ（今田美桜）の同僚役・小田琴子役や、映画『アフター・ザ・クエイク』への出演、さらには2026年1月期のドラマ『テミスの不確かな法廷』でヒロインを演じることが決定するなど、今、世間から熱い視線が注がれている俳優 鳴海唯が、「ZINE」を舞台に自身を表現する企画がスタートします。

「ZINE」とは、雑誌を意味する英語“magazine”に由来する、少部数の自主制作冊子を指し、写真やイラスト、文章など、作り手の自由な発想で誌面を表現するのが特徴。そんな媒体の性格を生かしたコンテンツを盛り込んだ、鳴海唯のZINE 『Magic hour』を季刊で刊行することが決定し、その1号目『Magic hour “Natural” AM6：00-9：00 NARUMI YUI』が2026年1月10日に発売されます。

第１号は「Natural」をテーマに、カメラマン・三森いこが撮影。以前から交友がある二人の関係性だからこその、飾らず自然体の鳴海唯の姿を楽しむことができる１冊になっています。第2号以降も毎号異なるテーマを設定し、それぞれの世界観の中で鳴海唯の新たな一面を切り取っていく予定です。

本日12月10日（水）より、全国のHMV店舗、HMV&BOOKS online、全国ローソン店頭の端末Loppi、「フラームジェクト」からご予約可能。

それぞれ先着で「＠Loppi・HMV限定特典」「フラームジェクト限定特典」としてハーフサイズブロマイドがついてきます（※なくなり次第終了）。

さらに「フラームジェクト」でお買い上げいただいたお客様のうち、抽選で10名様にご本人直筆サイン入り商品をお届けします。

HMV店頭では発売を記念したミニパネル展の実施も予定。詳細は後日発表します。

【本人コメント】

この度、4つのZINEを制作することになりました。

友人のカメラマンの三森いこちゃんとご飯を食べている際、何か自由に面白い事を一緒にやりたいねという話になった事が始まりで、それを愛のあるスタッフの皆様と共に、このような素敵な形で具現化することができました。なんてことない日々から、かけがえのない時間を拾い集めるような、そんなZINEになっています。

ぜひ発売を楽しみにしていてください！

【商品情報】

タイトル： 『Magic hour “Natural” AM6：00-9：00 NARUMI YUI』

ISBN：978-4-86733-012-8

定価：1,100円（税込）

判型：A5

頁数: 20P（予定）

発売日：2026 年 1月 10日（土）

出版社：日本出版貿易株式会社

撮影：三森いこ

【鳴海 唯 プロフィール】

鳴海唯 なるみゆい

1998年5月16日生まれ。兵庫県出身。

2019年に連続テレビ小説「なつぞら」にてテレビドラマ初出演を果たす。

主な出演作として、ドラマ「どうする家康」、「Eye Love You」、「あのクズを殴ってやりたいんだ」、「あんぱん」、「MISS KING / ミス・キング」、映画「アフター・ザ・クエイク」などがある。

現在、テレビ東京系ドラマプレミア23「シナントロープ」がOA中。

また、26年1月期NHKドラマ10「テミスの不確かな法廷」にヒロイン・小野崎乃亜役で出演が決まっている。

ご予約はこちらから

・HMV & BOOKS online

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16486147

・フラームジェクト［FLaMme Mail Order］

https://flamme-mailorder.com/products/na-02