TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』第11話あらすじ＆先行カット公開！

TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』


第11話あらすじ＆先行カット公開！


毎週土曜21:00~TOKYO MXほかにて放送中のTVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』の第11話あらすじ＆先行カットを公開しました！



第11話「柏田さんと太田君と海」


学校近くのアイスクリームショップで、限定商品の販売が始まった。当然、並ぶ柏田さん。ところがせっかく手に入れたアイスを落としてしまう。


夏休みが始まり、みんなで海に行くことに。柏田さんたちが女子だけで水着を選んでいるところに、なぜか太田君は柏田さんの忘れ物を届けなければいけなくなる。


海水浴当日。珍しく柏田さんがテンション高く、飛び跳ねたりしている。波乱の予感。











作品基本情報





あらすじ


何があっても顔に出ない女子中学生・柏田さんと、めちゃくちゃ顔に出てしまう同級生の太田君。


正反対の二人は、きっと両思い…？


柏田さんと太田君と、クラスメイトたちのほのぼのラブコメ。



STAFF


原作：東 ふゆ（ドラゴンコミックスエイジ/KADOKAWA刊）


監督：神谷智大


シリーズ構成：横手美智子　　


キャラクターデザイン／総作画監督：中村直人


美術設定：高橋麻穂


美術監督：Scott MacDonald（スタジオちゅーりっぷ）


色彩設計：宮川はれみ


撮影監督：村野よもぎ子（レアトリック）


CGディレクター：島 大祐(天狗工房)


編集：白石あかね（瀬山編集室）


音響監督：長崎 行男


音楽：橋本由香利/設楽哲也


オープニング・テーマ：はしメロ「百面相」


エンディング・テーマ：三月のパンタシア「あまのじゃくヒーロー」


アニメーション制作：STUDIO POLON



CAST


柏田さん　CV.藤田茜


太田君　CV.夏目響平


田所君　CV.広瀬裕也


佐田君　CV.堀金蒼平


田淵さん　CV.花守ゆみり


小田島さん　CV.峯田茉優


太田姉　CV. 三上枝織


柏田兄　CV.岸尾だいすけ



放送情報


TOKYO MX. ：2025年10月4日（土）より毎週土曜21：00 ～


関西テレビ. ：2025年10月5日（日）より毎週日曜26：52 ～


　 　 ※10月5日（日）初回放送のみ25：25～


BS11 　 ：2025年10月6日（月）より毎週月曜23：00 ～


北海道テレビ放送：2025年10月6日（月）より毎週月曜26：40 ～


AT-X ：2025年10月7日（火）より毎週火曜21：30 ～


※リピート放送　毎週木曜9：30～ ／ 毎週月曜15：30～


長崎文化放送. ：2025年10月15日（水）より毎週水曜25：20 ～


　　　　　　　　 ※10月15日（水）初回放送のみ25：35～



※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。



配信情報


dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題：10月4日（土）より毎週土曜 21:00～


その他サイト：10月9日（木）より毎週木曜 21:00～



※その他の配信情報はアニメ公式サイトをご確認ください。


※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。


詳しくは取扱いの配信サービスにてご確認ください。



公式サイト・公式SNS


公式サイト： https://kashiwada-ohta.com/　


公式X：@kashiwada_ohta (https://x.com/kashiwada_ohta)



原作情報


原作コミックス1~10巻好評発売中！


番外編『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君＋』1~3巻も好評発売中！


原作公式サイト：https://www.kadokawa.co.jp/product/321808000140/



主題歌情報


＜オープニング・テーマ＞


「百面相」　はしメロ


作詞：はしメロ


作曲：はしメロ


編曲：⌘ハイノミ



▼「百面相」配信URL


https://Hashimero.lnk.to/Hyakumensou


▼12月3日(水)発売 | EP「百面相」CD予約リンク


https://hashimero.lnk.to/Hyakumensou_CD



＜エンディング・テーマ＞


「あまのじゃくヒーロー」　三月のパンタシア


作詞：みあ


作曲：瀬尾祥太郎(MONACA)


編曲：堀江晶太、瀬尾祥太郎(MONACA)



▼「あまのじゃくヒーロー」配信URL


https://3pasi.lnk.to/amanojakuhero_paps


▼12月3日(水)発売| OP「あまのじゃくヒーロー」CD予約リンク


https://3pasi.lnk.to/1203PKG


(C)東ふゆ/KADOKAWA/顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君製作委員会