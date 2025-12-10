TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』第11話あらすじ＆先行カット公開！
TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』
第11話あらすじ＆先行カット公開！
毎週土曜21:00~TOKYO MXほかにて放送中のTVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』の第11話あらすじ＆先行カットを公開しました！
第11話「柏田さんと太田君と海」
学校近くのアイスクリームショップで、限定商品の販売が始まった。当然、並ぶ柏田さん。ところがせっかく手に入れたアイスを落としてしまう。
夏休みが始まり、みんなで海に行くことに。柏田さんたちが女子だけで水着を選んでいるところに、なぜか太田君は柏田さんの忘れ物を届けなければいけなくなる。
海水浴当日。珍しく柏田さんがテンション高く、飛び跳ねたりしている。波乱の予感。
作品基本情報
あらすじ
何があっても顔に出ない女子中学生・柏田さんと、めちゃくちゃ顔に出てしまう同級生の太田君。
正反対の二人は、きっと両思い…？
柏田さんと太田君と、クラスメイトたちのほのぼのラブコメ。
STAFF
原作：東 ふゆ（ドラゴンコミックスエイジ/KADOKAWA刊）
監督：神谷智大
シリーズ構成：横手美智子
キャラクターデザイン／総作画監督：中村直人
美術設定：高橋麻穂
美術監督：Scott MacDonald（スタジオちゅーりっぷ）
色彩設計：宮川はれみ
撮影監督：村野よもぎ子（レアトリック）
CGディレクター：島 大祐(天狗工房)
編集：白石あかね（瀬山編集室）
音響監督：長崎 行男
音楽：橋本由香利/設楽哲也
オープニング・テーマ：はしメロ「百面相」
エンディング・テーマ：三月のパンタシア「あまのじゃくヒーロー」
アニメーション制作：STUDIO POLON
CAST
柏田さん CV.藤田茜
太田君 CV.夏目響平
田所君 CV.広瀬裕也
佐田君 CV.堀金蒼平
田淵さん CV.花守ゆみり
小田島さん CV.峯田茉優
太田姉 CV. 三上枝織
柏田兄 CV.岸尾だいすけ
放送情報
TOKYO MX. ：2025年10月4日（土）より毎週土曜21：00 ～
関西テレビ. ：2025年10月5日（日）より毎週日曜26：52 ～
※10月5日（日）初回放送のみ25：25～
BS11 ：2025年10月6日（月）より毎週月曜23：00 ～
北海道テレビ放送：2025年10月6日（月）より毎週月曜26：40 ～
AT-X ：2025年10月7日（火）より毎週火曜21：30 ～
※リピート放送 毎週木曜9：30～ ／ 毎週月曜15：30～
長崎文化放送. ：2025年10月15日（水）より毎週水曜25：20 ～
※10月15日（水）初回放送のみ25：35～
※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。
配信情報
dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題：10月4日（土）より毎週土曜 21:00～
その他サイト：10月9日（木）より毎週木曜 21:00～
※その他の配信情報はアニメ公式サイトをご確認ください。
※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。
詳しくは取扱いの配信サービスにてご確認ください。
公式サイト・公式SNS
公式サイト： https://kashiwada-ohta.com/
公式X：@kashiwada_ohta (https://x.com/kashiwada_ohta)
原作情報
原作コミックス1~10巻好評発売中！
番外編『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君＋』1~3巻も好評発売中！
原作公式サイト：https://www.kadokawa.co.jp/product/321808000140/
主題歌情報
＜オープニング・テーマ＞
「百面相」 はしメロ
作詞：はしメロ
作曲：はしメロ
編曲：⌘ハイノミ
▼「百面相」配信URL
https://Hashimero.lnk.to/Hyakumensou
▼12月3日(水)発売 | EP「百面相」CD予約リンク
https://hashimero.lnk.to/Hyakumensou_CD
＜エンディング・テーマ＞
「あまのじゃくヒーロー」 三月のパンタシア
作詞：みあ
作曲：瀬尾祥太郎(MONACA)
編曲：堀江晶太、瀬尾祥太郎(MONACA)
▼「あまのじゃくヒーロー」配信URL
https://3pasi.lnk.to/amanojakuhero_paps
▼12月3日(水)発売| OP「あまのじゃくヒーロー」CD予約リンク
https://3pasi.lnk.to/1203PKG
