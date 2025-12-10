株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』の最新情報が解禁されましたことをご案内いたします。

TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』

第11話あらすじ＆先行カット公開！

毎週土曜21:00~TOKYO MXほかにて放送中のTVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』の第11話あらすじ＆先行カットを公開しました！

第11話「柏田さんと太田君と海」

学校近くのアイスクリームショップで、限定商品の販売が始まった。当然、並ぶ柏田さん。ところがせっかく手に入れたアイスを落としてしまう。

夏休みが始まり、みんなで海に行くことに。柏田さんたちが女子だけで水着を選んでいるところに、なぜか太田君は柏田さんの忘れ物を届けなければいけなくなる。

海水浴当日。珍しく柏田さんがテンション高く、飛び跳ねたりしている。波乱の予感。

作品基本情報

あらすじ

何があっても顔に出ない女子中学生・柏田さんと、めちゃくちゃ顔に出てしまう同級生の太田君。

正反対の二人は、きっと両思い…？

柏田さんと太田君と、クラスメイトたちのほのぼのラブコメ。

STAFF

原作：東 ふゆ（ドラゴンコミックスエイジ/KADOKAWA刊）

監督：神谷智大

シリーズ構成：横手美智子

キャラクターデザイン／総作画監督：中村直人

美術設定：高橋麻穂

美術監督：Scott MacDonald（スタジオちゅーりっぷ）

色彩設計：宮川はれみ

撮影監督：村野よもぎ子（レアトリック）

CGディレクター：島 大祐(天狗工房)

編集：白石あかね（瀬山編集室）

音響監督：長崎 行男

音楽：橋本由香利/設楽哲也

オープニング・テーマ：はしメロ「百面相」

エンディング・テーマ：三月のパンタシア「あまのじゃくヒーロー」

アニメーション制作：STUDIO POLON

CAST

柏田さん CV.藤田茜

太田君 CV.夏目響平

田所君 CV.広瀬裕也

佐田君 CV.堀金蒼平

田淵さん CV.花守ゆみり

小田島さん CV.峯田茉優

太田姉 CV. 三上枝織

柏田兄 CV.岸尾だいすけ

放送情報

TOKYO MX. ：2025年10月4日（土）より毎週土曜21：00 ～

関西テレビ. ：2025年10月5日（日）より毎週日曜26：52 ～

※10月5日（日）初回放送のみ25：25～

BS11 ：2025年10月6日（月）より毎週月曜23：00 ～

北海道テレビ放送：2025年10月6日（月）より毎週月曜26：40 ～

AT-X ：2025年10月7日（火）より毎週火曜21：30 ～

※リピート放送 毎週木曜9：30～ ／ 毎週月曜15：30～

長崎文化放送. ：2025年10月15日（水）より毎週水曜25：20 ～

※10月15日（水）初回放送のみ25：35～

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

配信情報

dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題：10月4日（土）より毎週土曜 21:00～

その他サイト：10月9日（木）より毎週木曜 21:00～

※その他の配信情報はアニメ公式サイトをご確認ください。

※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。

詳しくは取扱いの配信サービスにてご確認ください。

公式サイト・公式SNS

公式サイト： https://kashiwada-ohta.com/

公式X：@kashiwada_ohta (https://x.com/kashiwada_ohta)

原作情報

原作コミックス1~10巻好評発売中！

番外編『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君＋』1~3巻も好評発売中！

原作公式サイト：https://www.kadokawa.co.jp/product/321808000140/

主題歌情報

＜オープニング・テーマ＞

「百面相」 はしメロ

作詞：はしメロ

作曲：はしメロ

編曲：⌘ハイノミ

▼「百面相」配信URL

https://Hashimero.lnk.to/Hyakumensou

▼12月3日(水)発売 | EP「百面相」CD予約リンク

https://hashimero.lnk.to/Hyakumensou_CD

＜エンディング・テーマ＞

「あまのじゃくヒーロー」 三月のパンタシア

作詞：みあ

作曲：瀬尾祥太郎(MONACA)

編曲：堀江晶太、瀬尾祥太郎(MONACA)

▼「あまのじゃくヒーロー」配信URL

https://3pasi.lnk.to/amanojakuhero_paps

▼12月3日(水)発売| OP「あまのじゃくヒーロー」CD予約リンク

https://3pasi.lnk.to/1203PKG



(C)東ふゆ/KADOKAWA/顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君製作委員会