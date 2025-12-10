PARCO¤Î¥¢ー¥È¥Ý¥¹¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È ¡ØPARCO PRINT CENTER¡ÙÂè4ÃÆ ¡ÈLuminous¡É³«ºÅ·èÄê ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥³¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢°Ê²¼¥Ñ¥ë¥³¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü(¶â)～2·î9Æü(·î)¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò½¸¤á¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿»æ¤È¹â¤¤°õºþµ»½Ñ¤Ç¥¢ー¥È¥Ý¥¹¥¿ーºîÉÊ¤òÀ½ºî¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖPARCO PRINT CENTER -ART POSTER TRADE 2026- ¡ÉLuminous¡É¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¢ー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
PARCO¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¥Ý¥¹¥¿ーºîÉÊ¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼Ì¤·½Ð¤¹»þÂå¤Î¶õµ¤¡£
¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¾þ¤ë¿Í´Ö¤¬¶¦´¶¤¹¤ë²ÁÃÍ¡£
¼«Ê¬¤¬Ç§¤á¤¿²ÁÃÍ¤òÊÉ¤ËÅ½¤ë¡£1Ëç¥Ý¥¹¥¿ー¤òÅ½¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤´¶³Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤³¤³¤í²º¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Çò¤¤ÊÉ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢ËèÆü¤ò¥¢ー¥È¤È¶¦¤Ë¡£
4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖLuminous¡Ê¸÷¤ë¡Ë¡×¡£À¤³¦¤Î¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç¡£ÌÜ¤òâÔ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤¸½¼Â¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÌÀÆü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌÜ¤ò¶Å¤é¤¹¤È¤Ü¤ï¤Ã¤ÈÈ¯¸÷¤¹¤ë¤Ê¤Ë¤«¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ê¤ëºÒÌñ¤ÎÍ½Ãû¤Ê¤Î¤«¡¢´õË¾¤Î¸÷¤«¡¢Îò»Ë¤ÎÍ©Îî¤«¡¢ÌîÀ¸¤ÎÆ·¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥Ä¥Á¥Î¥³¤Î¿¬Èø¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï²¿¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú»²²ÃÍ½Äê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Û
beco+81¡Ã¥Ù¥³¥×¥é¥¹¥Ï¥Á¥¸¥å¥¦¥¤¥Á
Daisuke Kondo¡Ã¶áÆ£ÂçÊå
Keita Miyairi¡ÃµÜÆþ·½ÂÀ
Kimihiko Hino¡ÃÆüÌî¸øÉ§
Petra Collins¡Ã¥Ú¥È¥é¡¦¥³¥ê¥ó¥º
Sakamaki Yuka¡Ãºä´¬µÝ²Ú
Shohei Manabe¡Ã¿¿Æé¾»Ê¿
Shun Komiyama¡Ã¾®¸«»³½Ô
Sora Aota¡Ã¥½¥é ¥¢¥ª¥¿
Tatsuro Kiuchi¡ÃÌÚÆâÃ£Ï¯
Terry Johnson¡Ã¥Æ¥êー¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥ó
Toya Horiuchi¡ÃËÙÆâ½½ºÈ
Yu Yokoyama¡Ã²£»³Íº
Yusuke Abe¡Ã°¤ÉôÍµ²ð
¢¨¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½çÉ½µ
¢¨»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡ü¥¿¥¤¥È¥ë¡§PARCO PRINT CENTER -ART POSTER TRADE 2026- "Luminous¡É
¡ü²ñ¾ì¡§GALLERY X BY PARCO¡Ê½ÂÃ«PARCO B1F¡Ë
¡ü²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â)～2·î9Æü(·î)
¡üWEB¡§https://parco.jp/printcenter/(https://parco.jp/printcenter/%E2%80%8B)
¡üÆþ¾ì¡§Æþ¾ìÌµÎÁ
¡ü¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥³
¡ü¶¨ÎÏ¡§TOPPAN³ô¼°²ñ¼Ò
¡ü¶¨»¿¡§¥ß¥º¥Î³ô¼°²ñ¼Ò
¡ü¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡§GRAPH ËÌÀî°ìÀ®