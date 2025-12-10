般若、最新アルバム『ラストアンサー』からワンマンライブをSpotify O-EASTで開催決定！

株式会社STARBASE『般若 ラストアンサー LIVE TOUR 2026 FINAL』キービジュアル

ラッパー・般若が、2025年夏に発表した2年ぶり15枚目の最新アルバム『ラストアンサー』を携えたワンマンライブ 『般若 ラストアンサー LIVE TOUR 2026 FINAL』 を、2026年2月23日（月・祝）にSpotify O-EAST（東京・渋谷）にて開催いたします。

本作からは、全11曲中5曲のミュージックビデオが発表され、音源だけでなく多様な映像表現としてもアルバム、般若自身の世界観が立体的に展開されています。ライブ当日はその地続きの熱量を、体感できる今回限りのステージとなります。

●公演概要●

公演名：般若 ラストアンサー LIVE TOUR 2026 FINAL

日程：2026年2月23日（月・祝）

会場：Spotify O-EAST

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目14-8

https://shibuya-o.com/east/access/

開場／開演：17:00／18:00

●チケット情報●

チケット先行販売：抽選販売

受付期間：2025年12月10日（水）18:00～

受付URL/プレイガイド：チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/hannya-tour26/

券種／料金（税込）

● 1F スタンディング：6,500円

※ドリンク代別／整理番号順入場

● 2F 指定席：7,000円

※ドリンク代別

● 2F 親子指定席（ペア）：8,000円

※ドリンク代別

※子供は6歳～15歳まで適用

※入場時は親との同伴必須

※年齢確認できる身分証をご提示ください

※観覧時は着席での観覧となります

● 学割 1F スタンディング：4,500円

※ドリンク代別／整理番号順入場

※小学生～大学生対象

※入場時に「チケット名義」「学生証」を確認

※学生証のコピー・複製は不可

※学生証がない中学生以下は年齢確認できる身分証をご提示ください

年齢制限：就学児童以上チケット必要

枚数制限：お一人様4枚まで申込み可能

※チケットには購入者名が記載されます。必ず来場者ご本人様のお名前でお申込みください。

クレジット

主催：やっちゃったエンタープライズ

企画・制作：やっちゃったエンタープライズ／STARBASE INC.／CITTA' WORKS CO., LTD.

協力：ALLOWS CO., LTD.

●ABEMA特別番組の無料配信が決定●

般若が『BATTLE SUMMIT II』優勝賞金2,000万円の使い道として、カンボジアで井戸掘りに挑む姿を追ったドキュメンタリー ABEMA特別番組『ラッパー、井戸を掘る。』 が、2025年12月30日（火）22:00より無料配信されます。ワンマンライブとあわせてご注目ください。

ABEMA 配信概要

● 番組名：ABEMA特別番組『ラッパー、井戸を掘る。』

● 配信日時：2025年12月30日（火）22:00～

● 配信チャンネル：ABEMA HIPHOPチャンネル

● 配信ページURL：https://abema.go.link/7uzPZ

● 出演：般若

● 視聴：無料配信

また、番組のきっかけとなったMCバトルイベント 『BATTLE SUMMIT II』（2024年8月開催）も同日22:00より ABEMAプレミアム限定にて配信予定です。

●般若 プロフィール●

東京都世田谷区三軒茶屋出身。2004年以降アルバムを重ね、ワンマンでは日比谷野外音楽堂3回、日本武道館1回など、大舞台でのキャリアを持つ。近年は俳優としても活動し、音楽・映像の両面でシーンを牽引している。

Instagram：https://www.instagram.com/hannyaofficial/

X：https://x.com/Hannya_Tokyo

YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/@HANNYAOFFICIAL