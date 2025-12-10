テクノスジャパン、東芝ブレイブルーパス東京とシルバーパートナー契約を締結

株式会社テクノスジャパン

DXでつながる社会の未来を切り拓く 株式会社テクノスジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員：吉岡 隆、以下「テクノスジャパン」）は、2025年12月１日付で、JAPAN RUGBY LEAGUE ONE所属のラグビーチーム「東芝ブレイブルーパス東京」とシルバーパートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

■本契約締結の背景

テクノスジャパンは、「企業・人・データをつなぎ社会の発展に貢献する」をグループミッションに掲げ、社会課題の解決や地域活性化へ積極的に取り組んでいます。

このたび、スポーツ振興や地域社会への貢献を目指す東芝ブレイブルーパス東京の活動理念に賛同し、シルバーパートナーとして同チームを支援する運びとなりました。同チームは現在、リーグ3連覇を目指しており、その挑戦を通じて多くの人々に感動や活力を届けています。本パートナーシップを契機に、顧客やパートナー企業との関係性強化に加え、社員のエンゲージメント向上にもつながる機会を創出しながら、DX推進や地域活性化など幅広い領域での共創の芽を育んでまいります。

■バナー掲出

今回のシルバーパートナー契約により、テクノスジャパンのバナーが東芝ブレイブルーパス東京のホームスタジアム内ピッチサイドに掲出されます。

■東芝ブレイブルーパス東京について

東芝ブレイブルーパス東京は、JAPAN RUGBY LEAGUE ONEのDIVISION 1に所属するプロラグビーチームです。「府中から世界へ」をスローガンに掲げ、ラグビーを通じて地域と社会の発展に寄与しています。

■株式会社テクノスジャパンについて

テクノスジャパンは、「企業・人・データをつなぎ社会の発展に貢献する」をグループミッション、「LEAD THE CONNECTED SOCIETY TO THE FUTURE」をビジョンとして掲げ、企業のデータドリブン経営に伴走しています。1994年の創業以来、ERPのシステムコンサルティングとインテグレーションを展開。現在はCRM、自社開発の企業間協調プラットフォームCBPを組み合わせた、「ERP×CRM×CBP」のトータルソリューションで、経営管理およびサプライチェーン全体の高度化による、企業の生産性向上を支援しています。

【会社概要】

会社名：株式会社テクノスジャパン

所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー14階

代表者：代表取締役 社長執行役員 吉岡 隆

設立：1994年4月27日

資本金：5億6,252万円

URL：https://www.tecnos.co.jp/

※本文中の社名、商品・サービス名などは、各社の商標または登録商標である場合があります。本文中は、(TM)、(R)マークなどを明記しておりません。

【お問い合わせ】

担当者：北畠、浦上

TEL：03-3374-1212（代表）

MAIL：pr@tecnos.co.jp