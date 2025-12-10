「神戸クリスマスマーケット」に12月から「心温まる、可愛い」クリスマス新スポットが続々登場！広大な園内の各所に点在する小さなクリスマスで「今年最後の想い出のワンカット」を・・・。

神戸リゾートサービス株式会社

標高400mの山上に位置し、港町神戸の街並みが一望できるリゾート施設「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」（運営：神戸リゾートサービス株式会社）は、「神戸クリスマスマーケット2025 -古城のクリスマス-」を11月8日（土）～12月25日（木）の間、開催しています。12月には園内各所にさらに"心温まる、可愛い”新スポットが登場！

小さなクリスマスで「今年最後の想い出のワンカット」をたくさん残せる場所を提供いたします。

※12月12日（金）～12月25日（木）までは毎日ナイター営業を実施

可愛いフォトスポットがさらに充実！

公式Instagram :https://www.instagram.com/kobe_nunobiki_herb_gardens/「神戸クリスマスマーケット」公式サイト :https://www.kobeherb.com/tips/kobechristmasmarket/「神戸クリスマスマーケット」リーフレット :https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/ChristmasLeaflet/神戸クリスマスマーケットのリリース :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000219.000031184.html

・マーケットの屋根に大きなリボンとサンタの帽子やプレゼントボックスが登場！

・「古城のクリスマス」の森の中に煌めく星が・・・

・「裏庭のクリスマス」に星のフォトスポットが登場！

・「光の回廊」の東屋が可愛いフォトスポットに変貌！

・ザ・ヴェランダ神戸のエントランスのツリーは、隠れたフォトスポット

・「ヴェランダクリスマス」の中庭に小さな星が・・・

・星がころがる小さな「ツリーの森」

クリスマススペシャルランチ&ディナーご予約受付中！

古城のクリスマス -ボタニカルクリスマス-(https://www.kobeherb.com/tips/kobechristmasmarket/index.html#observationArea)

森のクリスマス(https://www.kobeherb.com/tips/kobechristmasmarket/index.html#gardenArea)

ザ・ヴェランダ クリスマス(https://www.kobeherb.com/tips/kobechristmasmarket/index.html#glassHouseArea)

小さなクリスマス(https://www.kobeherb.com/tips/kobechristmasmarket/index.html#otherArea)

クリスマスランチ&ディナーの予約について :https://www.kobeherb.com/topics/44502「古城のクリスマス」のマーケットにズラリと並ぶ可愛いリボンやプレゼントボックスサンタの帽子とリボンが可愛いクリスマスを演出可愛いリボンが並ぶ広場は撮影スポットとして大賑わい（奥にはクリスマスタワーがそびえ立つ）古城に煌めく星のイルミネーション「古城のクリスマス」の森の中に小さな星が・・・「裏庭のクリスマス」に星のフォトスポットが登場！「光の回廊」の東屋が可愛いフォトスポットに変貌！「ザ・ヴェランダ神戸」のエントランスのツリーは、隠れたフォトスポット「ヴェランダクリスマス」の中庭にも星が・・・星がころがる小さな「ツリーの森」

＜クリスマスシーズンの営業について＞

・期間 2025年11月8日（土）～12月25日（木）

・クリスマス特別ナイター営業日：

期間中の金曜、土曜、日曜、祝日、および12月12日（金）～12月25日（木）の全日

・営業時間

通常営業：ロープウェイ上り始発9:30～終発16:45（下り終発17:15）

ナイター営業：ロープウェイ上り始発9:30～終発20:15（下り終発21:00）

・料金（ロープウェイ往復乗車+ハーブ園入園）：大人2,800円 小人1,400円

※クリスマス特別料金となります

注意事項

・ナイター営業時は園内の階段ルートは安全を考慮し通行不可とさせていただきます

・17:30以降は神戸布引ハーブ園のハイキングゲート（北側、南側）の出入りはできません

※夜間のハイキング利用は危険な為夜間のハイキング道の出入り口は閉鎖させていただきます

・中間駅からの上り乗車（山頂駅方面）は18:00までとなります

・期間中の金曜・土曜・日曜・祝日および12/20（土）～25（木）は近隣の

「タイムズ新神戸オリエンタルシティ駐車場」や周辺駐車場は満車となり渋滞が予想されます

公共交通機関でお越しいただくか、三宮方面など、少し離れたエリアの駐車場をご利用ください

■■神戸布引ハーブ園／ロープウェイについて ■■

新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分。神戸市街地や神戸北野異人館からすぐのアクセスの良いリゾート施設です。ロープウェイで神戸・京阪神の街並みを眼下に眺めながら、約10分間の空中散歩をお楽しみいただくと、四季折々約200種75,000株のハーブや花々がお迎えします。レストランやカフェ、テラスで食事やスイーツを。ピクニックを楽しんだりハンモックでのんびりくつろいだりと、1日を優雅にお過ごしいただけます

所在地：兵庫県神戸市中央区北野町1-4-3

お問い合わせ：TEL:078-271-1160

URL：https://www.kobeherb.com