【BEB5沖縄瀬良垣】北海道日本ハムファイターズファンへ！春季キャンプ応援後も野球推し活が楽しめてお得に泊まれる「道民限定宿泊特別プラン」の販売開始
沖縄県恩納村にある「BEB5沖縄瀬良垣（ベブ）by 星野リゾート」では、2026年2月1日～28日の期間、プロ野球キャンプ応援後も「推し活」に没頭できる「キャンプ推し活スタジアム」が誕生。野球場をイメージしたスタジアムルームは、野球ボール型のクッションやベース、バッターボックスなどで飾られ、心置きなく野球推し活に没頭できます。「BEB5沖縄瀬良垣」で合言葉を言えばお得に泊まれる、北海道日本ハムファイターズファン向けの「道民限定宿泊特別プラン」の販売を開始いたします。
背景
「北海道日本ハムファイターズ」の春季キャンプが行われる「エナジックスタジアム名護」から「BEB5沖縄瀬良垣」までは車で約30分。キャンプ応援に訪れたファンの方々に、宿泊先でも野球推し活を楽しんでほしいという思いから「キャンプ推し活スタジアム」が誕生しました。2月の沖縄の平均気温は
17℃で、屋外での応援も快適です。キャンプ地での熱気はそのままに、ホテルでも野球推し活を思う存分楽しめます。
「キャンプ推し活スタジアム」特徴
360度まるで野球場！？
野球場をイメージしたスタジアムルームは、バットを使用した三脚テーブル、野球ボール型のクッション、電光掲示板を模した壁面、ジェット風船の装飾など、空間全体が野球をテーマにしたデザイン。宿泊者限定で、誰でも自由に利用できます。
推し活がはかどる６つの体験
スタジアムルームには、推し活がはかどるアイテムも揃っています。他球団ファンや仲間と、野球愛をシェアしながら一緒に楽しむことができる空間です。
1 アクリルスタンドやぬいぐるみを置いて遊べるミニ野球盤
2 順位や開幕スタメン予想をシェアできるオリジナルボード
3 野球トークに特化した「トークテーマガチャ」
4 メガホン、フラッグ、など応援推し活グッズの作成
5 推しの「トレーディングカード」がゲットできる、トレカトレード
6 高画質、高音質のプロジェクターで、推しチームを応援
キャンプフレンドリーな「BEB5沖縄瀬良垣」
沖縄本島屈指のビーチリゾートである恩納村に位置する、よんな～な沖縄ステイを提供するホテル。24時間利用可能な「TAMARIBA（タマリバ）」や、キッチン、洗濯乾燥機付のコンドミニアムタイプの客室、屋外プール（冬季は温水）、バレルサウナで時間を気にせず、快適な沖縄時間を過ごせます。
＊よんな～：沖縄の方言で「ゆったり、のんびり」
所在地 ：〒904-0404 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1860-4
電話 ：050-3134-8098
アクセス：那覇空港から車で約60分（沖縄自動車道屋嘉ICから車で約10分）
空港送迎リムジンバス（有料）で約70分
URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5okinawaseragaki
公式インスタグラム：@beb5okinawaseragaki #beb5沖縄瀬良垣 #beb
【北海道日本ハムファイターズ応援 特別プラン】※先着50名様限定
日本ハムファイターズファンのための特別プランです。
料金 ：1泊9,000円～（2名1室利用時1名あたり、税込、食事別）
予約方法 ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5okinawaseragaki より
期間 ：2026年2月1日～28日
プラン内容
1 ワクワク応援セット
含まれるもの：オリオンビール、おつまみ、色紙、
サコッシュ（自分でイラストを描けます）
2 朝食1回無料（通常料金1,300円～）
3 海辺のカフェ「バンタカフェ」利用 5％OFF
※チェックイン時に、合言葉「北海道から来ました！」をフロントに伝えてください。
※バンタカフェでは「BEB（ベブ）に泊まっています！」とカウンターで伝えてください。
※先着50名様限定
参考情報
「エナジックスタジアム名護」や「BEB5沖縄瀬良垣」周辺には、楽しく遊べるスポットが点在しています。
今夏7月に開業！「ジャングリア沖縄」
広大な敷地に自然を駆使したアトラクション満載の没入型テーマパーク。装甲車に乗り、鬱蒼としたジャングルのなか、肉食恐竜T-REXから逃げ回る「ダイナソーサファリ」や、ジャングル上空を飛ぶ「スカイフェニックス」、ジャングルを満喫する「バギーボルテージ」、熱気球で森を見渡す「ホライゾンバルーン」など、数々のアトラクションが楽しめます。スパやレストランも充実。
営業時間：10:00～17:00（スパ12:00～20:00）
入場料 ：大人6,930円 子供4,950円 3歳以下無料
沖縄の海の世界を表す「沖縄美ら海水族館」
沖縄の海の素晴らしさや大切さを体験できる水族館。巨大水槽「黒潮の海」では、今年30年の世界最長飼育記録を迎えるジンベエザメやナンヨウマンタが悠々と泳ぐ姿を見られます。隣接の「オキちゃん劇場」では、イルカのショーが観覧可能です。（無料）
営業時間：8:30～18:30（入館締切17:30）
入館料 ：大人2,180円 高校生1,440円 小・中学生710円 6歳未満無料
国内最大級の海カフェ「バンタカフェ by 星野リゾート」
圧倒的な絶景とスケールを誇る国内最大級の海カフェ。入り江に沿って佇む高台からは、珊瑚の海と水平線を一望でき、そのまま海へ降りられます。敷地内の「海辺のテラス」は、風が通り抜け海との距離が近く、靴を脱いでくつろげるエリア。ステーキやシーフードグリルを楽しめるグリルレストラン「オールーグリル」も併設しており、仲間とキャンプの様子を語り合いながら、くつろぎの時間を過ごせます。
営業時間 カフェ ：10:00～日の入り後1時間まで
オールーグリル：ランチ 11:00～15:00
ディナー 17:00～21:00
公式HP：https://banta-cafe.com/
星空とイルミネーションが織りなす幻想的なナイトイベント
「イルミーバンタ 海辺の夜あかり」
「バンタカフェ」で行う、目の前に広がる海や、生い茂る植物にイルミネーションが輝くナイトイベント。ビーチには琉球ガラスで作るオリジナルランタンが灯り、自然が織りなす幻想的な風景が拡がります。新設された満天の星が舞い降りる「てぃんがーらテラス」では、リクライニングチェアで波音を聴きながら、のんびりと過ごすことができます。ライトアップされた海辺を、ランタンを持ちながら散策や食事を楽しむ「夜のピクニックセット」も人気。
期間 ：2025年12月13日～2026年3月1日
時間 ：日の入り～21:30
料金 ：バンタカフェまたはオールーグリル利用で入場無料
イベントHP：https://banta-cafe.com/illumibanta/
この冬は、「北海道日本ハムファイターズ」応援に、沖縄キャンプへ。
北海道の皆様のお越しを心よりお待ちしております。
リリースの問い合わせは
星野リゾート 北海道広報 札幌オフィス
〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西1丁目2-2
ホテルWBF札幌中央２F
tel：050-3537-5311
grp-hokkaido-pr-gdom@hoshinoresorts.com