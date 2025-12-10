ぽっかぽか冬フェア!!を開催します（国営ひたち海浜公園）

一般財団法人 公園財団そよかぜ通信2025冬号

国営ひたち海浜公園では、12月13日（土）から年明けの1月12日（月・祝）まで、「ぽっかぽか冬フェア!!」を開催します。期間中は当公園の冬の風物詩となっている「干支の巨大地上絵」をはじめ、「新春招福太鼓」、「ミニ門松づくり」などのお正月イベントを実施。また、冬季に見頃を迎える「アイスチューリップ」、シートに覆われた様子がまるで雪景色のような「みはらしの丘」など、冬ならではの景色をご覧いただけます。心も体もホッと温まる特別な冬の体験をぜひお楽しみください。

【ぽっかぽか冬フェア】

開催日時：2025年12月13日（土）～2026年1月12日（月・祝）9時30分～16時30分

※12/16・23・31・1/1は休園日となります。

“ぽっかぽか冬フェア”の詳細はこちら :https://www.hitachikaihin.jp/event/winterfair/winter-fair.html

冬の花情報

冬の目玉、アイスチューリップ

冬の園内を彩る“アイスチューリップ”を園内の2か所で展示しています。「グラスハウス」では太平洋を望む暖かい室内から、花が水面に鏡面反射した幻想的な花風景、「記念の森レストハウス」では木漏れ日差し込むカフェの周辺に広がる、メルヘンチックな花風景をお楽しみいただけます。

グラスハウス（撮影日：2025年1月8日）

【アイスチューリップ】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/621_1_00171fd222b128ef376c603b84bdc154.jpg?v=202512100657 ]

そのほか、冬を彩る花たち

アイスチューリップをはじめ冬の園内では、静かな季節を彩る花々が姿を見せます。甘い香りを漂わせる「ロウバイ」、可憐な花咲かせる「ウメ」、そして丘全体に鮮やかな黄色の花が咲き誇る「早咲きスイセン」など、冬ならではのフラワーリレーをお楽しみいただけます。冬の植物の息吹を感じながら、ひと足早い春を探してみませんか。

ロウバイウメ早咲きスイセン冬の花情報の詳細はこちら :https://www.hitachikaihin.jp/event/winterfair/plant.html

みはらしの丘のでは春支度が進んでいますネモフィラの種をまく様子（2025年11月17日撮影）

「みはらしの丘」では、11月17日（月）から“ネモフィラの種まき”が始まり、12月5日（金）に作業が完了しました。今年はネモフィラの株がよりしっかりと育つよう、昨年より1週間早く作業を進めています。1年で最も華やかな季節を彩るネモフィラの絶景をお楽しみいただくために、丁寧に準備を進めています。

ネモフィラの種まきに関数記事はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000609.000032901.html

冬はイベント盛り沢山！

今年の干支の巨大地上絵は“午”

「干支の巨大地上絵」は、冬の新たな魅力づくりのため2008年度から始まり、今年で17作品目となります。巨大地上絵は、縦：23ｍ×横：34ｍほどの大きさです。輪郭には薪を配置し、たてがみやしっぽには刈り取り後のコキア約600本、脚には約7,500個の松ぼっくりを敷き詰め、園内で採れた自然素材を材料に、迫力ある馬の姿を表現します。

干支の巨大地上絵 仕上げ作業中（撮影日：2025年12月7日）

干支の巨大地上絵

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/621_2_7214130888275b6ad99fc8df65126443.jpg?v=202512100657 ]干支の巨大地上絵に関する記事はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000617.000032901.html

そのほかのも、お正月イベント盛りだくさん

冬フェア開催中は、稲わらを使った「正月玄関飾り」や古民家で楽しむ「書初め」など、多彩なイベントをご用意しています。ほかにも、茨城県の指定文化財「水戸大神楽」や無病息災を願って作る「七草がゆ」など、冬ならではの“ホッ”と温まる体験もお楽しみいただけます。

正月玄関飾り（12/21）書初めをしよう（1/2）水戸藩の大神楽（1/3）七草がゆ（1/7）

期間限定ドッグランも開設します

12月13日（土）から「期間限定特設ドッグラン」をオープンします。園内では通常、リードの着用が必須ですが、ここでは愛犬をリードなしで思い切り遊ばせることができます。公園ならではの広々とした自然の中で、愛犬と自由なひとときを存分にお楽しみください。

ドックランの様子（撮影日：2024年12月21日）ドッグランの詳細はこちら :https://www.hitachikaihin.jp/event/winterfair/dogrun.html

