インフルエンサー向けマネタイズプラットフォーム「UUUM ONE」始動

UUUM株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之、以下「UUUM」)は、YouTubeのみならず、TikTokやInstagramなどのSNSで活動するインフルエンサーに向けたマネタイズプラットフォーム「UUUM ONE」の提供を、一部クリエイターへの先行提供を経て、2025年12月10日より正式に開始します。





「UUUM ONE」は、活動ジャンルやフォロワー数に関係なく始められる、これから本格的にマネタイズを始めたい方のためのプラットフォームで、複数のSNSを横断し、案件・ギフティング・販売などの収益機会を一元化し、PR案件への参加から、TikTok ShopやTikTok GOなどの新しい収益手段まで、SNSを通じて活動するすべての人が「自分の影響力を収益に変える」ための仕組みを提供します。

UUUM ONE URL：https://lp.one.uuum.jp

昨今、マイクロ・ナノインフルエンサーの台頭により多種多様なコンテンツが日々制作、公開されている中、収益の不安定性やコンテンツ品質とエンゲージメントの維持が課題となっています。また、企業側も単なるリーチ数ではなく、実効性のある購買力を求める傾向にあり、インフルエンサーと案件のミスマッチは案件獲得の障壁となっています。「UUUM ONE」は、UUUMが持つ企業ネットワークと運用体制を活かし、これらの課題や障壁を解決、解消し、SNS時代の「誰もが参加できる経済圏」を実現します。

https://lp.one.uuum.jp

https://www.uuum.co.jp/inquiry