【福井県福井市】光と提灯が彩る特別な夜散歩『ふくい宵さんぽ～光と出会うまち歩き～』12/12スタート

福井市

福井市では、福井駅周辺を舞台に、12月12日（金）から27日（土）までの毎週金曜日と土曜日の夜、福井の夜を楽しむまち歩きイベントを開催します！

「NAKEDディスタンス提灯(R)」を片手にちょっと特別な夜のお散歩を楽しみましょう。福井城内堀公園では、株式会社ネイキッドの制作協力による、この期間限定の特別演出が皆さまをお迎えします。

冬の夜に広がる光と歴史のコラボレーションを、ぜひ体験してください。

イベント情報掲載ページはこちら↓

https://fuku-iro.jp/blog/detail_275.html(https://fuku-iro.jp/blog/detail_275.html)

『ふくい宵さんぽ～光と出会うまち歩き～』開催概要

NAKEDディスタンス提灯(R)開催日：2025年12月12日(金),13日(土),19日(金),20日(土),26日(金),27日(土)各日 17:00 ▶ 20:30 ※最終受付20:00

受付場所福井駅東口の新幹線改札隣で受付

受付で提灯を受け取りましょう。

提灯は７色・２柄をご用意しております。

福井城内堀公園インタラクティブ演出体験

福井城内堀公園内の提灯台に提灯を置くと、福井城址のライトアップ演出が連動して変化する特別演出を体験していただけます。

FUKUMACHI BLOCKクリスマスツリー（左上）、コートヤード・バイ・マリオット福井 クリスマスツリー（右上）、中央公園ビジターセンターライトアップ（下）周辺スポットを回遊してプレゼントをゲット！

福井駅周辺に福井ゆかりのキャラクターたちが隠れています。クリスマスツリーやライトアップスポットを巡ってキャラクターを探しましょう。見つけたら、NAKEDディスタンス提灯(R)と一緒に写真を撮影。さらにアンケートに答えると、素敵な景品をプレゼントします。周辺スポット詳細はチラシをご覧ください。

問い合わせ先

チラシPDFデータはこちら↓https://prtimes.jp/a/?f=d86211-123-47e6d909783dd112906aaf036e093e4c.pdf

福井市商工労政課 TEL:0776-20-5325（平日8:30～17:15）