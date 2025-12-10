～九州新幹線開業15周年記念～モザイクアートプロジェクト

九州旅客鉄道株式会社

九州新幹線は2026年３月12日、開業15周年を迎えます。これを記念して、みなさまのご家庭に眠るペットボトルキャップで、巨大モザイクアートを一緒に作りませんか？集まったキャップは博多駅で美しいアートに生まれ変わり、その後、発展途上国の子どもたちへワクチンを届ける活動に役立てられます。キャップ約860個で1人分のポリオワクチンに。小さなキャップが、大きな希望をつなぎます。

１ ペットボトルキャップ収集

（１）収集期間：2025年12月10日（水）～ 2026年２月28日（土）

（２）収集場所

・博多駅（中央改札・北口改札内の専用収集ボックス）

・鹿児島本線 教育大前駅～鳥栖駅の各有人駅

２ プロジェクトの流れ

（１）STEP１：キャップを持ち寄る

ご家庭や職場、学校で集めたペットボトルキャップを、最寄りの収集ボックスへ。

色とりどりのキャップが、アートの素材になります。

（２）STEP２：モザイクアートが完成

みなさまから集まった何万個ものキャップで、九州新幹線15周年記念の巨大モザイクアートを制作。2026年2月、博多駅構内で展示予定です。

※チラシ参照

（３）STEP３：世界へ希望を届ける

展示後のキャップは、「認定NPO法人 世界の子どもへワクチンを 日本委員会」を通じて発展途上国の子どもたちへのワクチン支援に活用。

あなたの小さなアクションが、命を守る力になります。

３ プロジェクトの意義

（１）参加型アートの体験

あなたが持ち込んだキャップの１つ１つが、大きなアート作品の一部に。完成した作品を博多駅で見る喜びを、ぜひご家族やお友達と分かち合ってください。

（２）15年の感謝を形に

2011年の開業以来、九州新幹線は多くのみなさまに支えられてきました。この節目に、九州の元気と感謝の気持ちを、世界へ発信します。

（３）社会貢献の「見える化」

ペットボトルキャップ約860個で、１人分のポリオワクチンを提供できます。多くの方にご参加いただければ、数十人、数百人分のワクチンを届けることが可能です。

４ みなさまへのメッセージ

このプロジェクトは、一人ひとりの小さな行動が大きな力になることを実感していただける取り組みです。お子さまと一緒に環境やSDGsについて考えるきっかけにも最適です。

通勤・通学の際に、お買い物の帰りに、ちょっと立ち寄って、キャップをポンッ。その気軽なアクションが、アートを彩り、世界の子どもたちに笑顔を届けます。

九州新幹線15周年を、みんなで祝い、みんなで世界へ希望を届けましょう。